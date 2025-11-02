Ngân hàng
02/11/2025 16:42

Cảnh báo lừa đảo mạo danh tin nhắn SMS Vietcombank

In bài viết

Thời gian gần đây, Vietcombank tiếp tục nhận được phản ánh từ khách hàng về việc kẻ gian gửi tin nhắn SMS giả mạo.

Nội dung các tin nhắn này thông báo điểm thưởng tích lũy sắp hết hạn và hướng dẫn khách hàng truy cập vào một đường dẫn để đổi quà hoặc nhận hoàn tiền với đặc điểm nhận dạng như sau:

Trong tin nhắn có chứa đường link bất thường như: https://j8sk.vip/doidiemVCB; https://j8sk.vip/doidiemvietcombank; https://j8sk.vip;… Nếu bấm vào đường link trong tin nhắn, khách hàng được điều hướng đến trang website giả mạo Vietcombank và được yêu cầu thực hiện theo hướng dẫn để đổi quà/nhận hoàn tiền từ điểm tích lũy. Nếu khách hàng nhập các thông tin cá nhân, số thẻ, mã OTP, kẻ gian có thể lấy cắp thông tin để chi tiêu hoặc liên kết thẻ của khách hàng với thiết bị di động của đối tượng gian lận, từ đó chiếm đoạt tiền trong thẻ.

Cảnh báo lừa đảo mạo danh tin nhắn SMS Vietcombank - Ảnh 1.

Vietcombank cho biết đây là thủ đoạn lừa đảo, giả mạo tin nhắn thương hiệu đã được cơ quan chức năng và Vietcombank liên tục cảnh báo. Để đảm bảo an toàn tài sản, Vietcombank khuyến cáo khách hàng như sau:

    1. TUYỆT ĐỐI KHÔNG cung cấp các thông tin bảo mật (thông tin thẻ, mã OTP) cho bất kỳ ai. Vietcombank KHÔNG yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin bảo mật dịch vụ dưới mọi hình thức. 
    2. TUYỆT ĐỐI KHÔNG truy cập vào các đường link lạ được gửi qua thư điện tử, tin nhắn hoặc mạng xã hội. Vietcombank KHÔNG gửi thư điện tử, tin nhắn có chứa đường link tới khách hàng. 
    3. Lưu ý đọc kỹ tin nhắn thông báo mã OTP để phát hiện dấu hiệu bất thường. Trong thông báo mã OTP luôn có thông tin về mục đích giao dịch thẻ và tên đơn vị phát sinh giao dịch thẻ. 
    4. Trong trường hợp khách hàng vô tình nhập thông tin thẻ vào website giả mạo, cần thực hiện khóa thẻ khẩn cấp bằng cách liên hệ với hotline 1900545413 hoặc truy cập ứng dụng VCB Digibank và thực hiện các thao tác như hướng dẫn.
    5. Khách hàng chỉ liên hệ và nhận thông tin qua các kênh chính thức của Vietcombank.

Đồng thời, khách hàng vui lòng thường xuyên theo dõi mục Cảnh báo rủi ro trên website chính thức của Vietcombank để được cập nhật thông tin về những thủ đoạn lừa đảo mới nhất, chung tay bảo vệ an toàn giao dịch trực tuyến.

Theo Vietcombank, cuối năm là dịp mà các khách hàng thường thực hiện nhiều giao dịch nên các đối tượng cũng sẽ tăng cường các kịch bản lừa đảo tinh vi khác nhau nhằm lợi dụng sự mất cảnh giác và sơ hở để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trái phép. Do vậy, khách hàng cần hết sức lưu ý và nâng cao cảnh giác tối đa để tránh bẫy lừa đảo của các đối tượng xấu. Vietcombank đã, đang và sẽ luôn đồng hành, bảo vệ an toàn tài sản và giao dịch của quý khách hàng.

Thy Nga
từ khóa : thủ đoạn lừa đảo, cảnh báo lừa đảo, tin nhắn sms, website giả mạo
TPBank tăng trưởng bền vững nhờ “Say App Đỉnh” – Khi ngân hàng nói bằng cảm xúc và văn hóa Gen Z

TPBank tăng trưởng bền vững nhờ “Say App Đỉnh” – Khi ngân hàng nói bằng cảm xúc và văn hóa Gen Z

Ngân hàng 17:18

Không chỉ duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận 2 chữ số trong 9 tháng năm 2025, TPBank còn tạo dấu ấn đặc biệt trong giới trẻ với chiến dịch “Em Xinh Say App Đỉnh”.

Ngân hàng đồng loạt ưu đãi hấp dẫn dịp cuối năm

Ngân hàng đồng loạt ưu đãi hấp dẫn dịp cuối năm

Ngân hàng 17:17

Nhằm tăng nguồn vốn huy động vào dịp cuối năm, nhiều ngân hàng đồng loạt triển khai các chương trình ưu đãi, mang lại lợi ích cho khách hàng.

FE CREDIT tung gói tín dụng ưu đãi, hỗ trợ người dân vùng lũ ổn định cuộc sống

FE CREDIT tung gói tín dụng ưu đãi, hỗ trợ người dân vùng lũ ổn định cuộc sống

Tài chính 10:04

Chương trình nhằm hỗ trợ người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, khôi phục sinh kế và sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

BIDV giới thiệu gói tín dụng “An cư vững bước” lãi suất chỉ từ 5%/năm

BIDV giới thiệu gói tín dụng “An cư vững bước” lãi suất chỉ từ 5%/năm

Ngân hàng 17:59

Gói tín dụng lãi suất ưu đãi chỉ từ 5%/năm dành cho cán bộ hành chính sự nghiệp nhận lương qua tài khoản BIDV, phục vụ nhu cầu nhà ở, vay mua ôtô hoặc tiêu dùng

Hoàn tới 30% khi thanh toán hóa đơn điện thoại trả sau cùng NAPAS và TPBank

Hoàn tới 30% khi thanh toán hóa đơn điện thoại trả sau cùng NAPAS và TPBank

Ngân hàng 10:54

Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi chương trình khuyến mãi của NAPAS, nhằm thúc đẩy xu hướng thanh toán không tiền mặt

Quỹ từ thiện Chạm Yêu Thương chính thức ra mắt: Khi yêu thương được chạm - hạnh phúc được gieo mầm

Quỹ từ thiện Chạm Yêu Thương chính thức ra mắt: Khi yêu thương được chạm - hạnh phúc được gieo mầm

Ngân hàng 16:03

Chạm Yêu Thương không chỉ trao đi vật chất mà còn góp phần xây dựng niềm tin, khuyến khích tinh thần sẻ chia, để mỗi người Việt đều có thể "chạm" vào yêu thương

Ngân hàng đầu tiên liên kết tài khoản giao thông ePass

Ngân hàng đầu tiên liên kết tài khoản giao thông ePass

Ngân hàng 15:15

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Công ty CP Giao thông số Việt Nam (Viettel ePass) triển khai dịch vụ liên kết tài khoản giao thông ePass


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn