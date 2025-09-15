Cải tiến mới tiện lợi, siêu ngon, chuẩn gu mẹ bầu từ Morinaga E-Okasan

Bên cạnh dạng hộp thiếc truyền thống, người tiêu dùng có thể sử dụng sản phẩm với dạng thanh pha nhỏ tiện lợi, và dạng hộp uống liền. Cùng với sự cải tiến về quy cách đóng gói là những cải tiến vượt trội về hương vị nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn mới về dinh dưỡng và gu chọn thực phẩm khi mang thai của phụ nữ Việt hiện nay.

Người tiêu dùng Việt Nam có thể dễ dàng tìm trên kệ hàng 03 sản phẩm mới Morinaga E-Okasan bao gồm hộp uống liền Thức uống dinh dưỡng Morinaga E-Okasan hương Vanilla và 2 sản phẩm thực phẩm bổ sung Morinaga E-Okasan dạng thanh tiện lợi hương trà sữa và hương cà phê.

E-Okasan là dòng thực phẩm bổ sung dinh dưỡng được nghiên cứu đặc biệt cho phụ nữ mang thai và cho con bú, cung cấp cân bằng các loại vitamin và khoáng chất thiết yếu như canxi, axit folic và chất xơ. Đón đầu xu hướng mẹ bầu ưu tiên chọn lựa các sản phẩm ít đường, vị thanh nhẹ, dễ uống, nhất là trong giai đoạn ốm nghén, Morinaga E-Okasan ra mắt hương vị mới bao gồm 3 hương vị trà sữa, cà phê và vanilla thanh nhạt, siêu ngon, chuẩn gu mẹ bầu.

Morinaga E-Okasan còn bổ sung các loại vitamin và khoáng chất đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng cho mẹ bầu bên cạnh bữa ăn hàng ngày, cho thai kỳ khỏe mạnh hơn. Dạng hộp uống liền tiện lợi vừa cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, vừa bổ sung vitamin và khoáng chất cần thiết bên cạnh bữa ăn hằng ngày, giúp mẹ bầu chăm sóc sức khỏe toàn diện.