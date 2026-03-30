Cách sản phẩm sinh lời VIB định nghĩa về tích lũy an toàn

Với hệ sản phẩm sinh lời gồm tài khoản Siêu Lợi Suất, Hi-Depo và iDepo, Ngân hàng Quốc Tế (VIB) đang mang đến một cách tiếp cận mới trong quản lý tài chính cá nhân: mọi dòng tiền chờ đều có thể sinh lời phù hợp với từng mục tiêu sử dụng, đồng thời vẫn đảm bảo tính linh hoạt và an toàn.

Ở tầng linh hoạt nhất, là tài khoản Siêu Lợi Suất, cho phép số dư nhàn rỗi trong tài khoản sinh lời mỗi ngày đến 4,3%/năm, đồng thời khách hàng vẫn có thể chuyển khoản, thanh toán hay rút tiền bình thường và không ảnh hưởng đến lợi nhuận đã tích lũy. Điều này giúp tiền chi tiêu hằng ngày không còn bị bỏ quên trong trạng thái không tạo ra giá trị.

Với dòng tiền chờ ngắn hạn, Hi-Depo mang đến lựa chọn tích lũy theo kỳ hạn từ 1 đến 12 tuần, phù hợp với các khoản tiền đang chờ quyết định tiếp theo nhưng vẫn cần tối ưu lợi nhuận. Lợi suất được thiết kế tăng dần theo thời hạn nắm giữ và đạt mức hấp dẫn lên tới 5,6%/năm.

Ở lớp tích lũy trung và dài hạn, iDepo trở thành công cụ dành cho các kế hoạch tài chính có thời gian chuẩn bị rõ ràng hơn, nơi người dùng vừa hướng đến mức sinh lời cao hơn vừa giữ được quyền chủ động dòng tiền. Sản phẩm cho phép khách hàng gửi từ mệnh giá 50 triệu đồng, lựa chọn kỳ hạn phổ biến 24 hoặc 36 tháng, hưởng lãi suất lên đến 8,3%/năm (hiện đang áp dụng) tùy phân khúc khách hàng.

Người dùng có thể nhận lãi định kỳ 1, 3 hoặc 6 tháng/lần để phục vụ nhu cầu dòng tiền cá nhân hoặc tái đầu tư linh hoạt. Điểm khác biệt nằm ở tính năng chuyển nhượng, khi phát sinh nhu cầu tài chính trước hạn, khách hàng có thể chuyển nhượng iDepo cho người quen, và bảo toàn lợi nhuận đã hình thành trong suốt thời gian nắm giữ.

3 sản phẩm này, người dùng hoàn toàn có thể quản lý trên ứng dụng MyVIB, giúp việc tích lũy trở nên đơn giản, chủ động hơn.

Các sản phẩm sinh lời của VIB đang thay đổi logic này bằng cách phân lớp dòng tiền theo mục đích sử dụng. Tiền phục vụ chi tiêu vẫn sinh lời hằng ngày thông qua tài khoản Siêu Lợi Suất. Tiền chờ cơ hội ngắn hạn có thể tối ưu với Hi-Depo. Trong khi đó, các kế hoạch dài hạn được vận hành hiệu quả hơn nhờ iDepo với mức lãi suất hấp dẫn và khả năng chuyển nhượng linh hoạt.

Xu hướng quản lý tài chính cá nhân hiện đại vì thế mà dịch chuyển từ chọn sản phẩm sang tổ chức dòng tiền. Khi lợi nhuận và sự an tâm không còn là hai lựa chọn phải đánh đổi, dòng tiền chờ không còn là khoảng lặng trong tài chính cá nhân, mà trở thành nền tảng giúp các kế hoạch tương lai được chuẩn bị từ sớm, ổn định hơn, linh hoạt hơn và bền vững hơn theo thời gian.