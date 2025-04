Ca khúc Khát vọng là người Việt vang lên tại Chương trình Nghệ thuật đặc biệt “Mùa Xuân thống nhất"

Ngày 29-4, ca khúc "Khát vọng là người Việt" của chương trình Anh trai "say hi" thuộc DatVietVAC Group Holdings đã vang lên đầy xúc động trong khuôn khổ Chương trình Nghệ thuật đặc biệt "Mùa Xuân thống nhất" – Chương trình chào mừng 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025) do Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch chủ trì, phối hợp cùng Bộ Quốc Phòng, Bộ Công An và UBND TP HCM tổ chức. Các "Anh trai" Đức Phúc, Phạm Anh Duy, Phạm Đình Thái Ngân, Captain Boy đã mang đến phần trình diễn đầy cảm xúc, chan chứa niềm tự hào.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mùa Xuân thống nhất" chào mừng 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước đã diễn ra tại Công viên Sáng tạo (TP Thủ Đức, TP HCM), được truyền hình trực tiếp trên VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam vào 20h ngày 29-4.

Tham gia biểu diễn trong chương trình là các nghệ sĩ nổi tiếng thuộc nhiều thế hệ. Các nghệ sĩ của chương trình Anh trai "say hi" gồm: Đức Phúc, Phạm Anh Duy, Phạm Đình Thái Ngân, Captain Boy vinh dự trình diễn ca khúc "Khát vọng là người Việt" trong khuôn khổ chương trình, gửi gắm niềm xúc động và tự hào của thế hệ trẻ hôm nay.

Chia sẻ cảm nhận khi được trình diễn ca khúc "Khát vọng là người Việt" trên sân khấu của sự kiện nghệ thuật âm nhạc cấp quốc gia cùng các nghệ sĩ của Anh trai "say hi", Anh trai Đức Phúc không giấu được sự xúc động: "Ngày hôm nay Đức Phúc vô cùng vinh hạnh, tự hào và thật sự rất biết ơn khi được có mặt Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mùa Xuân thống nhất" , được cùng với anh Phạm Anh Duy, anh Thái Ngân và Captain Boy và đại diện cho tất cả các anh em trong chương trình Anh trai "say hi" hát vang ca khúc "Khát vọng là người Việt". Và đặc biệt nhất khi được nhận bó hoa từ Bác Thủ tướng Phạm Minh Chính, với Đức Phúc, đây có lẽ là khoảnh khắc đời người chỉ có một lần.

Trong cột mốc đầy ý nghĩa này, có một thông điệp mà Phúc muốn chia sẻ với tất cả các khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ, đó cũng chính là một câu hát trong bài "Khát vọng là người Việt":"Tuổi trẻ hôm nay xin được tiếp bước ông cha/ Bằng những khát khao góp sức cho nước nhà/ Để thế giới luôn nhìn thấy một Việt Nam/ Luôn kiên trung vượt núi xa".

"Khát vọng là người Việt" là ca khúc đặc biệt được Anh trai "say hi" lần đầu giới thiệu đến khán giả trong đêm Concert 3 tại Hà Nội và đã nhanh chóng trở thành một điểm nhấn cảm xúc mạnh mẽ trong các đêm concert tiếp theo: Đêm 4 tại Hà Nội và đêm 5 tại TP HCM. Mỗi lần giai điệu ngân vang, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện trên màn hình lớn của sân khấu chính, hàng vạn lightstick đỏ rực thắp sáng khán đài, đông đảo khán giả cùng cất vang những câu hát tự hào: "Tôi yêu Việt Nam của tôi trải qua bao nắng mưa/ Tôi yêu Việt Nam của tôi đi xa là chan chứa".

Ca khúc không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ tới thế hệ trẻ Việt Nam về tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên và khát khao góp sức xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp. "Khát vọng là người Việt" được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Thương, với phần lời mới được chắp bút bởi Mr.T – JustaTee và phần rap đầy nhiệt huyết của Captain Boy, tạo nên một bản hùng ca trẻ trung nhưng đầy sâu sắc, tiếp nối tinh thần Việt Nam qua từng thế hệ.

"Khát vọng là người Việt" không còn là cái tên xa lạ trên các sân khấu văn hóa nghệ thuật lớn. Trước khi được lựa chọn vang lên trong chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mùa Xuân thống nhất" , ca khúc từng được trình diễn tại chương trình nghệ thuật đặc biệt "95 Năm – Ánh Sáng Soi Đường" chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2025), chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt Xuân Quê Hương 2025 với chủ đề Việt Nam – Vươn lên trong kỷ nguyên mới, sự kiện thường niên dành cho cộng đồng người Việt toàn cầu. Trước đó, ca khúc này cũng đã tạo nên "bão cảm xúc" bùng nổ tại Sóng 25 – Live Concert.

"Ngày hôm nay ca khúc "Khát vọng là người Việt" lại một lần nữa được vang lên trên một sân khấu lớn ở quy mô quốc gia của chương trình Nghệ thật đặc biệt "Mùa Xuân thống nhất" mừng ngày thống nhất đất nước. Duy cảm thấy đó là một niềm vinh dự và may mắn rất lớn cho các anh em nghệ sĩ và ekip Anh trai "say hi" khi âm nhạc của chương trình đã góp phần lan tỏa năng lượng tích cực và những giá trị tốt đẹp đến với quý vị khán giả" – Anh Trai Phạm Anh Duy chia sẻ đầy tự hào.

Chương trình Nghệ thuật đặc biệt "Mùa Xuân thống nhất" thể hiện ý nghĩa, tầm vóc vĩ đại, giá trị to lớn của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc ta. Thông qua Chương trình, lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân về tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc và truyền thống cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đánh giá toàn diện, sâu sắc những thành tựu phát triển của đất nước trên các lĩnh vực sau 50 năm thống nhất đất nước, qua 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới của cả nước nói chung và TP HCM nói riêng.

Chương trình Anh trai "say hi" của DatVietVAC Group Holdings với 5 concert đã thực hiện và sắp diễn ra Concert Đêm 6 vào ngày 10-5-2025 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Chương trình trở thành hiện tượng văn hóa âm nhạc có sức ảnh hưởng lớn nhất năm 2024, được ghi nhận là chương trình có tầm vóc, sức hút và hiệu ứng xã hội lớn thuộc 10 sự kiện văn hóa thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2024 do Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch công bố. Chương trình còn chinh phục các giải thưởng uy tín, gồm: Giải Hiện tượng số của năm Vietnam iContent Awards 2024, giải Mai Vàng, Làn Sóng Xanh 2024, giải Hiện tượng Giải trí của năm tại Giải thưởng Ngôi Sao Của Năm 2024… Anh trai "say hi" Concert Đêm 6 sắp tới với chủ đề Pas Plus Encore sẽ là Concert Anh trai "say hi" mùa 1 cuối cùng tại Việt Nam, cống hiến đến khán giả một đêm trọn vẹn nơi tất cả những cảm xúc, âm nhạc, thời trang và tình yêu từ khán giả sẽ cùng hòa nhịp với 30 Anh Trai trên sân khấu Sân Vận Động Quốc Gia Mỹ Đình kết lại một hành trình rực rỡ.