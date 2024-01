Bia Saigon khởi động chuỗi hoạt động “Tết Sẻ Chia, Năm Rồng Khởi Sắc"

Đây là địa điểm đầu tiên trong số 25 tỉnh thành mà chương trình sẽ đi qua từ ngày 6-1-2024 đến 5-2-2024, với hơn 10.400 phần quà Tết dự kiến sẽ được trao cho các công nhân lao động Việt Nam bị ảnh hưởng bởi làn sóng cắt giảm việc làm hậu đại dịch, các ngư dân và bộ đội biên phòng.



Bí thư Trung ương Đoàn, bà Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại sự kiện khởi động chương trình "Tết Sẻ Chia, Năm Rồng Khởi Sắc" diễn ra tại Bình Dương ngày 6-1-2024

Lan tỏa tinh thần Tết sẻ chia trong cộng đồng

Mang thông điệp lan tỏa tinh thần sẻ chia, đề cao những nét đẹp văn hóa truyền thống ngày Tết của người Việt, sự kiện đầu tiên của chương trình "Tết Sẻ Chia, Năm Rồng Khởi Sắc" diễn ra trong không khí nhộn nhịp với đa dạng các hoạt động vui chơi giải trí. Tại khu vực "Lộc Tỏa Như Nắng", hàng trăm công nhân lao động cùng với người dân địa phương và tình nguyện viên hào hứng tham gia chụp ảnh check-in với các góc trang trí theo chủ đề Tết, nhằm lưu giữ và chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ ngày cuối năm với bạn bè và gia đình.

Nhân viên Công ty Bia Saigon Miền Đông sắp xếp các món quà để tặng người lao động tại sự kiện diễn ra ở Bình Dương

Trong khi đó, tại khu vực "Lộc Trổ Như Cây", nhiều người hăng hái tham gia hái lộc với ước mong tìm kiếm sự may mắn cho một năm mới tốt đẹp hơn. Cũng với hàm ý rước tài lộc về nhà, tại khu vực quay số may mắn "Lộc Chất Như Núi", người tham dự có cơ hội trải nghiệm trò chơi thực tế ảo tăng cường (AR Game) mang tên "Dragon Gem by Bia Saigon" để săn rồng, đón lộc. Đặc biệt, qua những trò chơi tương tác cộng đồng tại khu vực "Lộc Tuôn Như Thác", người chơi phải đoàn kết để giành chiến thắng, thể hiện tinh thần gắn kết ngày Tết, cùng nhau vượt qua thử thách của năm cũ, hướng đến năm mới khởi sắc hơn.

Điểm nhấn của sự kiện là khu vực sân khấu mang thông điệp "Lộc Vững Như Vàng". Đại diện của Bia Saigon cùng Trung ương Đoàn, tỉnh Đoàn Bình Dương đã trao quà đến 400 người lao động, trị giá 700.000 đồng/phần bao gồm bao lì xì có 300.000 tiền mặt và các nhu yếu phẩm ngày Tết, cùng nhau lan toả tinh thần sẻ chia, gửi gắm hàm ý về một năm tài lộc vững vàng, lạc quan và ổn định.

Đại diện SABECO và Trung ương Đoàn cùng nhau gửi những món quà tặng ý nghĩa đến người lao động thụ hưởng

Ông Lester Tan cùng các nhân viên công ty trao tận tay các món quà Tết tại sự kiện ở Bình Dương

Năm 2024 là thời điểm Việt Nam cần hơn bao giờ hết sự đoàn kết, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau từ các cơ quan ban ngành, cộng đồng và doanh nghiệp để thúc đẩy sự thành công và phát triển trên cả nước. Thông qua hoạt động trao quà kết hợp cùng ngày hội "Tết Sẻ Chia, Năm Rồng Khởi Sắc", Bia Saigon hy vọng có thể san sẻ những khó khăn năm cũ với cộng đồng, đồng thời tri ân cho những đóng góp của các đối tượng thụ hưởng đối với sự phát triển kinh tế và an ninh chủ quyền lãnh thổ quốc gia trong nhiều năm qua.

Ông Lester Tan, Tổng Giám đốc SABECO trao quà cho người lao động thụ hưởng

Từ năm 2020 đến nay, Bia Saigon đã liên tục thực hiện nhiều sáng kiến và các chương trình hỗ trợ cộng đồng, hỗ trợ hơn 42 tỉ đồng cho hơn 27.800 đối tượng thụ hưởng ở 63 tỉnh thành Việt Nam, thông qua nhiều hình thức như tặng quà gồm nhu yếu phẩm, bao lì xì, vé di chuyển về quê, … để người lao động, các đối tượng khó khăn có một kì nghỉ Tết Nguyên Đán ấm cúng và đoàn viên.

Mảnh ghép quan trọng trong chiến dịch đón Tết Rồng của Bia Saigon

Chương trình "Tết Sẻ Chia, Năm Rồng Khởi Sắc" là một phần trong khuôn khổ chiến dịch "Đón Tết Rồng - Nhân Bội Lộc" do SABECO triển khai thông qua thương hiệu dẫn đầu là Bia Saigon để chào đón Xuân Giáp Thìn 2024.

Là một thương hiệu bia lâu năm sử dụng hình ảnh Rồng làm biểu tượng cho sự thịnh vượng vững bền, Bia Saigon triển khai chiến dịch hướng đến người tiêu dùng và cộng đồng, góp phần lan toả những giá trị tinh thần lạc quan, tích cực của người Việt nhân dịp Tết đến Xuân về. Bên cạnh chuỗi hoạt động cộng đồng và các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, hàng trăm thành viên Công đoàn SABECO cũng đã ra quân hỗ trợ bán hàng tại hệ thống siêu thị trên cả nước, góp phần tăng cường sự gắn kết của thương hiệu Bia Saigon trong bức tranh văn hóa ẩm thực ngày Tết của người Việt.