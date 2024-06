BHXH TP HCM chi trả lương hưu không dùng tiền mặt

Thực hiện Quy trình số 2286/C06-TCKT ngày 22-3-2024 của Bộ Công an và Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam về phối hợp triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Công văn số 1665/BHXH-TCKT ngày 31-5-2024 của BHXH Việt Nam về việc triển khai cơ quan BHXH chuyển tiền chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng.

Phối hợp nhiều giải pháp

Theo đó, BHXH TP HCM đã triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn TP HCM như sau:

BHXH quận huyện phối hợp với Công an TP Thủ Đức, công an quận, huyện và các đơn vị có liên quan thực hiện: Quán triệt và tổ chức thực hiện quy trình phối hợp số 2286/C06-TCKT từ tháng 6-2024, hoàn thành trước ngày 15-9-2024. Ngay trong đầu tháng 6-2024, tham mưu cho UBND quận, huyện thành lập tổ công tác cấp xã gồm lực lượng công an cấp xã/CSKV là tổ trưởng, chuyên viên BHXH là tổ phó, cán bộ bưu điện, tổ chuyển đổi số cộng đồng.

Tổ công tác cấp xã thực hiện vận động tuyên truyền đến từng người hưởng kết hợp xác minh, làm sạch dữ liệu người hưởng, cụ thể:

Từ ngày 3-6 đến 15-6: BHXH quận, huyện phối hợp tổ công tác cấp xã, bưu điện, ngân hàng tổ chức gặp trực tiếp người hưởng tại các điểm chi trả, sử dụng phiếu khảo sát để thu thập thông tin, phân loại nhóm người hưởng.

BHXH quận 3 phối hợp cùng công an quận, bưu điện, ngân hàng triển khai thanh toán không dùng tiền mặt đến các cô chú hưu trí

Đối với người hưởng đã có tài khoản nhưng chưa đăng ký nhận qua tài khoản: vận động đăng ký nhận qua tài khoản; hướng dẫn người hưởng có nhu cầu chuyển hình thức nhận qua phương thức TTKDTM. Đối với người hưởng chưa có tài khoản: vận động, tuyên truyền việc mở tài khoản và nhận chế độ qua tài khoản.

Đối với người hưởng nhận bằng tiền mặt già yếu, không đi lại được; người hưởng ủy quyền và người hưởng chưa gặp được tại điểm chi trả: Tổ công tác cấp xã (lực lượng công an xã làm nòng cốt) đến xác minh, khảo sát tại địa chỉ. Đối với người hưởng bất khả kháng không đăng ký được tài khoản (người già yếu, không có khả năng đi lại; không có người nhận thay để ủy quyền): tiếp tục chi trả tại nhà qua tổ chức dịch vụ chi trả.

Đối với người hưởng đang nhận qua phương thức TTKDTM, BHXH quận, huyện cử cán bộ tham gia tổ công tác (cán bộ công an cấp xã/CSKV chủ trì) đến nhà theo địa chỉ người hưởng, sử dụng phiếu khảo sát để xác minh kết hợp làm sạch dữ liệu người hưởng, xác nhận lại việc đăng ký nhận tiền qua tài khoản, xác thực người hưởng và tình trạng người hưởng.

Thời gian thực hiện: từ ngày 16-6-2024 đến ngày 15-9-2024 (kể cả thứ bảy, chủ nhật).

Nhanh chóng, thuận lợi

Việc ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua phương tiện TTKDTM là chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách nhanh chóng, thuận lợi. Chi trả không dùng tiền mặt khẳng định quyền an sinh của người dân trong công cuộc chuyển đổi số; góp phần vào công tác phòng chống tiêu cực, bảo đảm chi trả đúng chính sách, đối tượng.

Từ ngày 3 đến 5-6-2024, BHXH TP HCM đã chuyển lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng của tháng 6-2024 vào tài khoản cá nhân người hưởng.

Trong quá trình chi trả có phát sinh một số trường hợp thông tin người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng đăng ký cơ quan BHXH nhưng không trùng khớp với thông tin tài khoản người hưởng tại ngân hàng dẫn đến người hưởng không nhận được tiền.

Do đó, nếu đến ngày 5-6-2024, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng chưa nhận được tiền vào tài khoản cá nhân thì liên hệ BHXH TP Thủ Đức và BHXH quận, huyện (nơi đăng ký nhận lương hưu) để điều chỉnh thông tin hưởng trong thời gian sớm nhất.