Bật Super Sinh lời, nhận lượng vàng 999,9 cùng VPBank

Chào Tết Bính Ngọ 2026, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chính thức triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt "Sinh lời đón Tết - Rước Mã khai xuân" dành cho khách hàng cá nhân trên toàn quốc. Chương trình diễn ra từ nay đến 28-2-2026, mang đến cơ hội nhận hàng ngàn phần quà giá trị khi tham gia sản phẩm Super Sinh lời Premier và tăng trưởng số dư tài khoản thanh toán.

Super Sinh lời Premier là sản phẩm nổi bật trên ứng dụng VPBank NEO, được thiết kế để tối ưu hóa dòng tiền nhàn rỗi của khách hàng. Chỉ với một lần đăng ký, khách hàng có thể nhận khoản sinh lời vượt trội với lợi suất lên tới 4,5%/năm, cao hơn nhiều so với để tiền trong tài khoản thanh toán thông thường.

Super Sinh lời Premier được kích hoạt và quản lý ngay trên ứng dụng VPBank NEO, không cần đến quầy giao dịch; linh hoạt tuyệt đối bởi khách hàng có thể gửi và rút tiền bất cứ lúc nào, không bị ràng buộc kỳ hạn. Do đó, sản phẩm này đặc biệt phù hợp trong dịp Tết khi nhu cầu chi tiêu tăng cao nhưng khách hàng vẫn muốn tối ưu lợi suất cho dòng tiền nhàn rỗi.

Đặc biệt chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, VPBank triển khai chương trình "Sinh lời đón Tết - Rước Mã khai xuân" dành cho khách hàng tham gia sản phẩm Super Sinh Lời Premier. Đây là giải pháp tài chính thông minh vừa giúp sinh lời, vừa linh hoạt rút tiền khi cần chi tiêu giúp khách hàng đón xuân với sự tự tin và thịnh vượng.

"Sinh lời đón Tết - Rước Mã khai xuân" được thiết kế theo hình thức chương trình quay số may mắn với tổng giá trị quà tặng lên tới 3,7 tỉ đồng. Chương trình kéo dài từ nay đến hết 28-2-2026 với 2 đợt quay số may mắn gồm 12-1-2026 và 3-3-2026. Khách hàng tham gia chương trình sẽ có cơ hội sở hữu nhiều phần quà giá trị như 1 lượng vàng 999,9 hoặc 10 chỉ vàng nhẫn 999,9, iPhone 17 Promax 256GB hay các Evoucher du lịch, mua sắm…

Để tham gia chương trình, khách hàng cần kích hoạt Super Sinh lời Premier. Mỗi khách hàng mới kích hoạt và phát sinh một giao dịch Super Sinh lời thành công đầu tiên trong thời gian triển khai chương trình sẽ nhận được 3 lượt quay số. Bên cạnh đó, VPBank cũng dựa trên tổng số tiền tăng trưởng số dư trung bình theo tháng của tài khoản thanh toán và trên ngăn Super Sinh lời Premier để tặng lượt quay số phù hợp, tùy theo phân hạng khách hàng.

Không chỉ vậy, những khách hàng không trúng thưởng ở 2 kỳ quay số may mắn trên sẽ tiếp tục có thêm cơ hội nhận những voucher điểm LynkiD với giá trị lên tới 1,2 triệu điểm cho một khách hàng. Giải thưởng được trao ưu tiên lần lượt cho các khách hàng có số lượt quay cao nhất cho đến khi hết số lượng giải.

Đại diện VPBank chia sẻ: "Chương trình ‘Sinh lời đón Tết - Rước Mã khai xuân’ không chỉ mang đến cơ hội quản lý tài chính thông minh mà còn trao thêm may mắn với hàng ngàn phần quà giá trị, tổng giải thưởng lên tới 3,7 tỉ đồng. Đây là lời tri ân của VPBank dành cho khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng ngân hàng, đồng thời khẳng định vị thế tiên phong của VPBank trong việc cung cấp các giải pháp tài chính vượt trội, đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường".

Super Sinh lời Premier trên VPBank NEO chính là sản phẩm phù hợp với mọi khách hàng trong mùa Tết, vừa sinh lời, vừa linh hoạt rút tiền chi tiêu khi cần, giúp tận hưởng trọn vẹn niềm vui đoàn viên mà vẫn đảm bảo kế hoạch tài chính thông minh.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem tại: Sinhloidontet.vpbank.com.vn