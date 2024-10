Ban Biên tập Báo Người Lao Động chúc mừng kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống ngành Cao su Việt Nam

Hạt giống cao su chính thức di nhập vào Việt Nam từ năm 1897, đến nay đã 127 năm, một chặng đường dài của lịch sử gắn với các phong trào cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước… Trong dòng thời gian ấy, một cột mốc lịch sử sáng ngời và đã trở thành nét son hình thành ngày truyền thống ngành cao su đó là sự kiện thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng tại Làng 3 đồn điền Phú Riềng vào đêm 28-10-1929, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Ngô Gia Tự. Đây là Chi bộ Cộng sản Đảng đầu tiên ở miền Đông Nam bộ. Trong 2 cuộc đấu tranh trường kỳ của dân tộc để giành lại độc lập, các đồn điền cao su vừa là hậu phương cung cấp nhân tài – vật lực, nuôi dưỡng, che giấu cán bộ; vừa là tiền tuyến đối đầu chiến đấu ác liệt với địch. Trên mỗi chặng đường máu lửa ấy, nhiều tấm gương yêu nước tỏa sáng, nhiều cán bộ công nhân cao su đã không tiếc máu xương cùng với đồng bào, quân dân miền Đông tạo nên bao chiến công anh dũng, góp phần xứng đáng vào giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Với tầm vóc và ý nghĩa lịch sử quan trọng của sự kiện thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng tại đồn điền cao su Phú Riềng, ngày 28-10 hàng năm đã được chọn là ngày truyền thống của ngành cao su.

Sự phát triển vững chắc của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nói riêng và ngành cao su Việt Nam nói chung được tạo dựng từ những cuộc chiến đấu, hy sinh và quá trình lao động miệt mài của các thế hệ cán bộ, công nhân lao động trong suốt chiều dài lịch sử 95 năm vẻ vang.

Những năm qua, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đạt được nhiều thành rất đáng ghi nhận, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế, giữ gìn quốc phòng an ninh, ổn định an sinh xã hội của đất nước. Hiện Tập đoàn đang quản lý hơn 397.800 ha diện tích đất, trong đó trên 380.000 ha là diện tích cao su, bao gồm gần 266.700 ha trong nước, hơn 87.700 ha tại Campuchia và gần 25.600 ha tại Lào.

Tập đoàn đang đầu tư vào 107 công ty con và công ty liên kết với nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau; duy trì việc làm ổn định cho hơn 81.500 lao động với mức thu nhập bình quân trên 11 triệu đồng/người/tháng, trong đó có trên 20.500 lao động (tỉ lệ trên 25% tổng số lao động) là người dân tộc thiểu số, trên 21.500 lao động (tỉ lệ trên 26% tổng số lao động) là người nước ngoài (Lào, Campuchia).

Với tầm nhìn xây dựng và phát triển để Tập đoàn trở thành doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam; kết hợp hài hòa phát triển kinh tế với nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị và an ninh quốc phòng, Ban Biên tập Báo Người Lao Động chúc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phát triển bền vững, đóng góp vào sự thịnh vượng chung của đất nước.