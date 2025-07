Anh trai Đức Phúc đại diện Việt Nam tranh tài tại sân chơi quốc tế Intervision 2025

Theo thông tin từ NOMAD MGMT Vietnam, nhận lời mời từ Ban tổ chức, NOMAD MGMT Vietnam là đơn vị được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tin tưởng giao trọng trách giới thiệu nghệ sĩ đại diện quốc gia tham dự Intervison 2025, diễn ra từ ngày 11 đến 20-9-2025 tại Live Arena, Novoivanovskoye, Moscow, Nga.

Không dừng lại ở tiêu chí tài năng, NOMAD MGMT Vietnam hướng đến nghệ sĩ có bản sắc âm nhạc, tầm nhìn hiện đại và khả năng truyền tải tinh thần văn hóa Việt đến bạn bè quốc tế. Với những tiêu chí ấy, NOMAD MGMT Vietnam giới thiệu Đức Phúc – một nghệ sĩ hội tụ đủ bản lĩnh chuyên môn, dấu ấn cá nhân và khả năng kết nối với khán giả – cho vai trò đại diện Việt Nam tại Intervision 2025.

Đức Phúc đại diện Việt Nam tranh tài tại Intervison 2025

Tái khởi động sau hơn bốn thập kỷ, Intervision 2025 đánh dấu sự trở lại của một trong những sân chơi âm nhạc quốc tế uy tín, từng được tổ chức tại Tiệp Khắc (trước đây) (1965–1968) và Ba Lan (1977–1980). Quy tụ các nghệ sĩ trẻ từ hơn 20 quốc gia, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Cuba, Venezuela, Ai Cập, Nam Phi…, Intervision 2025 hướng đến mục tiêu phát triển hợp tác văn hóa và nhân đạo quốc tế, đồng thời tôn vinh các giá trị truyền thống thông qua âm nhạc đương đại.

Bước ra từ The Voice - Giọng Hát Việt 2015 thành tích Quán quân, Đức Phúc đã khẳng định chỗ đứng vững chắc trong Vpop bằng loạt bản hit đình đám như Ánh Nắng Của Anh, Hơn Cả Yêu, Ngày Đầu Tiên, Em Đồng Ý, Đi Chùa Cầu Duyên… và gần nhất là Chăm Em Một Đời – đạt hàng trăm triệu lượt xem trên các nền tảng số.

Không chỉ sở hữu giọng ca đầy nội lực và cảm xúc, Đức Phúc còn là hình mẫu của một nghệ sĩ hiện đại: chỉn chu, cầu tiến và không ngừng làm mới bản thân trên hành trình âm nhạc. Năm 2024, anh ghi dấu với thành tích Best Five của chương trình Anh trai "Say Hi", khẳng định tài năng và tầm ảnh hưởng trong lòng khán giả trẻ.

Đức Phúc là một trong Best Five của Anh trai "Say Hi"

Chia sẻ trước thềm cuộc thi, Đức Phúc bày tỏ: "Thực sự bây giờ Phúc cũng đang rất hồi hộp vì lần đầu tiên ra đấu trường quốc tế", song nam ca sĩ cũng hứa hẹn rằng sẽ "cố gắng hết sức trong hành trình lần này".

Đồng hành cùng Đức Phúc tại Intervision 2025 là đoàn Việt Nam gồm đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhạc sĩ Việt Nam và DatVietVAC Group Holdings – thể hiện sự chuẩn bị và kỳ vọng lớn dành cho đại diện trẻ tuổi tại một trong những sân khấu âm nhạc quốc tế lớn nhất năm.

Thông tin về NOMAD MGMT Vietnam: NOMAD MGMT Vietnam – Quy tụ giới Nghệ sĩ và tài năng sáng tạo Việt Sở hữu lợi thế là thành viên của Hệ sinh thái công nghệ truyền thông giải trí DatVietVAC Group Holdings, NOMAD MGMT Vietnam xây dựng mối quan hệ hợp tác bền chặt với hơn 300 nghệ sĩ, người mẫu, người nổi tiếng; đồng thời là công ty chủ quản đại diện thương mại độc quyền cho hơn 50 nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam hiện nay như HIEUTHUHAI, Lê Dương Bảo Lâm, RHYDER, nhóm nhạc MOPIUS với 4 thành viên JSOL, Quang Hùng MasterD, Dương Domic, HURRYKNG... NOMAD MGMT Vietnam tự hào kết nối các nghệ sĩ đồng hành cùng các chương trình văn hóa, nghệ thuật lớn của đất nước, đưa các nghệ sĩ trẻ đến gần hơn với công chúng thông qua các chương trình của DatVietVAC tiêu biểu như Anh trai "Say Hi", Em xinh "Say Hi", Rap Việt… Từ đó, NOMAD MGMT Vietnam hướng tới mục tiêu trở thành công ty nghệ sỹ hàng đầu & tiên phong tại Việt Nam với sự kết hợp của các tiêu chuẩn quốc tế, các tài năng trong nước và các giá trị giải trí đích thực.