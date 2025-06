An Khang tích hợp dịch vụ đặt lịch khám, tiến gần mục tiêu thành “trung tâm tư vấn sức khỏe” gần gũi

Không chỉ là nơi bán thuốc, An Khang từng bước trở thành địa chỉ tin cậy để được hỗ trợ các vấn đề thăm khám, đúng với cam kết "Điểm 10 chăm sóc sức khỏe".

Để làm được điều đó, An Khang đã và đang từng bước tham gia sâu hơn vào hành trình chuyển đổi số y tế quốc gia. Trước đó, chuỗi nhà thuốc đã hợp tác cùng Bộ Công an tích hợp hệ thống nhà thuốc vào ứng dụng VNeID, giúp người dân khám bệnh bằng bảo hiểm y tế có thể nhận toa thuốc điện tử ngay trên VNeID và chọn mua thuốc tại bất kỳ nhà thuốc An Khang nào, không cần chờ đợi tại quầy thuốc bệnh viện.

Giờ đây, An Khang tiếp tục nối dài hành trình chăm sóc bằng một tiện ích mới: đặt lịch khám tại hơn 70 bệnh viện và 300 cơ sở y tế trên toàn quốc như bệnh viện Đại học Y Dược, 115, Da Liễu…, thông qua hợp tác chiến lược với Medpro - ứng dụng y tế Top 2 Việt Nam. Từ tháng 6 này, người dân có thể dễ dàng thao tác "Đặt lịch khám nhanh" trên website An Khang mà không cần tải thêm ứng dụng hay tự chuyển đổi nền tảng phức tạp. Hoặc nếu không rành công nghệ, họ chỉ cần đến nhà thuốc An Khang gần nhất - nơi các dược sĩ luôn sẵn lòng hướng dẫn từng bước, từ đăng ký thông tin, tư vấn bệnh viện, khoa khám, thậm chí cả hỗ trợ thanh toán online hộ.

Đây là một thay đổi mang lại lợi ích rất thiết thực, đặc biệt với nhóm người cao tuổi hoặc những ai chưa quen dùng nền tảng số. Thay vì phải đến bệnh viện từ sáng sớm để xếp hàng, chờ đợi nhiều giờ để lấy số khám, người dân giờ đây có thể chủ động chọn bệnh viện, chuyên khoa, bác sĩ hay khung giờ khám mong muốn và lấy số thứ tự trực tuyến. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian, công sức, mà còn đồng thời giảm bớt áp lực cho hệ thống y tế. Với những người đang đi làm, dịch vụ này còn giúp họ dễ dàng sắp xếp công việc, chủ động di chuyển, tránh ảnh hưởng đến lịch trình cá nhân.

Thông qua hợp tác với nền tảng đặt lịch khám bệnh hàng đầu Việt Nam hiện nay, An Khang giúp khách hàng rút ngắn khoảng cách với các dịch vụ y tế chuyên sâu

Theo chia sẻ từ đại diện An Khang, mục tiêu của tiện ích mới này là để người dân không còn phải loay hoay tìm kiếm thông tin, hỏi thăm nhiều nơi hay thao tác rườm rà trên nhiều ứng dụng khác nhau. An Khang mong muốn trở thành chiếc cầu nối đơn giản và tin cậy giữa người dân và các dịch vụ y tế, nơi mọi thủ tục đều được hỗ trợ tận tình. Xa hơn, An Khang hướng đến xây dựng một chu trình chăm sóc sức khỏe khép kín, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của người bệnh: từ giải đáp thắc mắc, tư vấn lối sống, hướng dẫn sử dụng thiết bị y tế, đến việc theo dõi hồ sơ sức khỏe trên VNeID và giờ đây là đặt lịch khám nhanh chóng. Người dân chỉ cần một điểm chạm là ghé nhà thuốc An Khang gần nhất hoặc vào website của chuỗi là đã có tất cả.

Như vậy, với tiện ích bổ sung này, An Khang một lần nữa tiến gần hơn đến việc trở thành "trung tâm tư vấn sức khỏe" của khu phố. Đây không chỉ là mở thêm một dịch vụ, mà là tiếp tục mở rộng vai trò phục vụ cộng đồng, tương tự như cách Thế Giới Di Động từng phát triển các điểm giao dịch đa dịch vụ từ thanh toán hóa đơn, nạp - rút tiền, nhằm mang đến sự tiện lợi tối đa cho người dân địa phương.

Vốn đã là địa chỉ tin cậy của nhiều gia đình, An Khang giờ đây càng củng cố vị thế ấy với những tiện ích ngày càng gần gũi và thiết thực hơn

Nhờ những nỗ lực xuyên suốt của An Khang, ở nhiều địa phương, người dân đã quen với việc tìm đến các nhà thuốc với màu xanh lá cây thân thiện - không chỉ để mua thuốc, mà còn an tâm đến để đo huyết áp, kiểm tra các vấn đề, hoặc đơn giản chỉ để được giải đáp các thắc mắc về sức khỏe: "Thuốc này uống lúc đói được không?", "Con tôi ho mấy hôm rồi, có nên đổi thuốc không?". Dù câu hỏi lớn hay nhỏ, đội ngũ dược sĩ tại đây luôn sẵn lòng lắng nghe và hỗ trợ tận tình.

Ở góc nhìn thị trường, sự chuyển mình này của An Khang cũng phản ánh xu thế phát triển chung: người tiêu dùng ngày càng kỳ vọng nhiều hơn ở một nhà thuốc - không chỉ cung cấp sản phẩm đúng, giá hợp lý, mà còn phải mang đến sự hỗ trợ toàn diện về mặt y tế, với dịch vụ thuận tiện, minh bạch, và đặc biệt là sự thấu hiểu. An Khang đã và đang đáp ứng những kỳ vọng đó bằng chính sự nhất quán trong triết lý hoạt động: luôn đặt lợi ích của người bệnh làm trung tâm.

An Khang hiểu rằng người dân không chỉ cần thuốc, mà còn cần một nơi đủ gần để ghé vào khi cần, đủ cảm thông để chia sẻ khi đang lo lắng, và đủ tử tế để đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe

Đây cũng chính là minh chứng cho con đường mà An Khang kiên định lựa chọn: đi chậm nhưng chắc, lấy sự tử tế làm gốc, và quan trọng nhất là luôn đặt lợi ích người dân lên hàng đầu. "Chúng tôi không cần là người về đích sớm nhất. Chúng tôi muốn là người giữ được chuẩn mực đến cùng" - ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO chuỗi nhà thuốc An Khang, từng chia sẻ.