Ấm lòng Tết đoàn viên của gần 50 trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 tại TP HCM

Những chiếc bánh trung thu và niềm vui hồn nhiên của trẻ thơ

Bé Phạm Thanh Bảo An (quận 6) nay đã 11 tuổi nhưng vẫn đang học mẫu giáo. Từ lúc 5 tuổi, đôi mắt của Bảo An bị mờ dần, không còn nhìn thấy rõ. Mất đi thị lực, bé rơi vào hoảng loạn, rồi bị tâm thần. Việc học chữ trở thành con đường gian nan. Trước đó, cũng không may như Bảo An, đến năm 10 tuổi, mắt của 2 anh chị là Bảo Hân và Bảo Phúc cũng từ từ mờ đi rồi không nhìn thấy hẳn. Chị Lê Thị Thanh Hằng, là chỗ dựa của 3 đứa trẻ khi chồng chị qua đời vì dịch Covid-19 từ 3 năm trước.

Nhân viên Công ty Tân Hiệp Phát tặng quà Trung thu cho gia đình chị Lê Thị Thanh Hằng và bé Phạm Thanh Bảo An. Ảnh: Trần Khánh.

Lúc còn đi học, Bảo Hân và Bảo Phúc đều là học sinh khá giỏi nhiều năm liền. Sau khi cha qua đời, 4 mẹ con rời phòng trọ, chuyển về sống chung với gia đình các cô bên nhà nội ở Quận 6.



Vừa trông con vừa bán bán bịch xốp trước cửa nhà, mỗi ngày chị bán chừng vài ký, mỗi ký lời 5.000 đồng. Vì bệnh tật, chị Hằng dự định cho các bé lớn học nghề dành cho người khiếm thị.

Riêng bé Bảo An vẫn phải điều trị bệnh mỗi tháng. Bảo An may mắn được Công ty Tân Hiệp Phát nhận bảo trợ đến năm 18 tuổi trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời do báo Thanh Niên khởi xướng. Chị Hằng kể, không chỉ Trung thu mà ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, và Tết Nguyên đán năm nào, nhân viên công ty cũng đến thăm hỏi, động viên.

Một mình nuôi con nhỏ đã cực, giờ chị phải chăm lo cho 3 đứa trẻ tật nguyền. "Một chiếc bánh nhỏ làm quà cũng làm các cháu vui lắm. Nếu không nhờ công ty và báo đồng hành hỗ trợ, suốt 3 năm qua và các năm tới, tôi không biết làm sao đủ sức để gắng gượng", chị Hằng nói.

Gần 50 em nhỏ mồ côi do dịch Covid tại TP HCM đã được các cán bộ nhân viên Công ty Tân Hiệp Phát đến tận nhà thăm hỏi, tặng quà dịp Tết trung thu. Ảnh: Trần Khánh.

Nhận hộp bánh Trung thu từ các nhân viên công ty Tân Hiệp Phát đến tặng, em Ngô Nguyễn Tấn Đức ở Quận 8 cẩn thận dâng lên bàn thờ mẹ. Đức kể, mẹ mất đã 3 năm sau dịch Covid-19. "Dịp lễ nào cô chú ở Tân Hiệp Phát đến tặng quà, em cũng thắp hương cho mẹ trước", Đức nói đến giờ em vẫn không nguôi nhớ mẹ và dễ mủi lòng khi nhắc lại.

Đức đang học lớp 10. Học phí của em được công ty Tân Hiệp Phát hỗ trợ từng tháng. Em xin ba giữ lại một phần để trang trải học phí, rồi góp cùng các chị chia sẻ sinh hoạt phí từng ngày.

Khó khăn là vậy nhưng nhìn những hình ảnh đợt bão lũ vừa qua ở miền Bắc, em không cầm được nước mắt vì bạn bè đồng trang lứa gặp khó khăn. Thương ba chạy xe vất vả, em không dám xin tiền.

"Đợt này nhận được quà của công ty, em sẽ đóng góp tiền để ủng hộ các bạn miền Bắc. "Lá rách ít đùm lá rách nhiều", Đức tâm sự.

Nhân viên Công ty Tân Hiệp Phát tặng quà Trung thu cho em Ngô Nguyễn Tấn Đức ở quận 8. Ảnh: Trần Khánh

Ông Tài, ba của Đức, ngày trước làm thợ máy, thu nhập khá. Nhưng nay kinh tế khó khăn vì di chứng hậu Covid, sức khỏe giảm sút. Giờ ông Tài chạy xe ôm công nghệ, mỗi ngày ông kiếm được 100.000-200.000 đồng.

Ông Tài kể, khi có tiền sớm thì đóng học phí sớm, không có thì cứ hứa với cô giáo, rồi tìm cách xoay trở. Gia đình không có thêm phần hỗ trợ nào khác ngoài sự đồng hành của Tân Hiệp Phát.

Các cháu vẫn nhận đều phần hỗ trợ của công ty suốt từ dịch Covid tới nay. "Sự ủng hộ vật chất cũng như tình cảm mà các cô chú trực tiếp mang đến mỗi dịp lễ tết tiếp thêm động lực lớn để các cháu nuôi ước mơ đến trường", ông Tài nói.

Vợ chồng già chăm lo cho 3 cháu mồ côi

Rất nhiều phụ huynh hoặc người thân của các em nhỏ mồ côi do dịch Covid-19 trong chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" hiện là lao động phổ thông. Họ đều tuổi cao sức yếu, làm thuê hoặc chạy xe ôm rồi tranh thủ thời gian trông các bé.

Ông Hàng Hữu Nghĩa ở cư xá Phú Lâm D (Quận 6) nay đã 69 tuổi. Gánh nặng mưu sinh vẫn đè trên vai khi người con gái duy nhất qua đời vì Covid-19, để lại 3 đứa con thơ cho vợ chồng ông nuôi dưỡng.

Bé lớn nhất Hàng Ngọc Thảo đang học lớp 7; bé Hàng Ngọc Xuân lớp 2; bé còn lại Hàng Quốc Hiếu thì mới vào lớp 1. Thương 3 đứa trẻ thiệt thòi không cha, lại mất luôn cả mẹ; điều ông Nghĩa lo nhất là sợ không đủ sức lực, tiền bạc để nuôi các cháu ăn học, trưởng thành.

Cháu Hàng Quốc Hiếu cùng ông Hàng Hữu Nghĩa vui mừng khi nhận quà Tết Trung thu từ công ty Tân Hiệp Phát. Ảnh: Trần Khánh.

Thỉnh thoảng có người thương, cho gạo hoặc chút tiền nhưng cũng không thấm vào đâu so với chi phí, cơm áo hàng ngày. Niềm an ủi làm chỗ dựa lớn nhất là khi các bé được quan tâm, bảo trợ. Trong đó, bé Hàng Ngọc Xuân và Hàng Quốc Hiếu được Tân Hiệp Phát nhận bảo trợ đến năm 18 tuổi.

Ông Nghĩa kể, mấy năm qua, cứ đều đặn hàng tháng đều có chị nhân viên của Tân Hiệp Phát tới thăm hỏi các cháu, chở đi ăn, đi chơi đây đó, và còn dạy các cháu học bài.

Rồi những các dịp như Tết âm lịch, Tết Thiếu nhi, Tết Trung thu lại có người của công ty đến thăm hỏi, tặng quà. Gia đình có thêm một cái tết Trung thu đoàn viên, ấm áp bên nhau.

"Các cháu và vợ chồng tôi vui lắm. Sự hỗ trợ cả vật chất, tinh thần giúp gia đình vượt qua những khó khăn tưởng như không thể trụ nổi trong cuộc sống; tiếp thêm động lực để 2 vợ chồng già nuôi dạy các cháu nên người", ông Nghĩa kể.

Đại diện Tân Hiệp Phát cho biết, CBNV công ty thường xuyên đến thăm hỏi để động viên các em, cập nhật thông tin về sinh hoạt, học tập của các em để có những hỗ trợ kịp thời. Có đi như vậy mới thấy hết nỗ lực bền bỉ vươn lên của các bé cùng gia đình. "Sự đồng hành của công ty mong muốn góp thêm vào tinh thần "không gì là không thể", để các em và gia đình vững tin vào tương lai tốt đẹp hơn trong suốt những năm sắp tới", đại diện công ty Tân Hiệp Phát chia sẻ.

Đều đặn mỗi dịp lễ tết, nhân viên Công ty Tân Hiệp Phát vẫn đếm thăm hỏi, động viên tặng quà cho gia đình các cháu mồ côi sau dịch Covid-19. Ảnh: Trần Khánh

Dịp Trung thu năm nay, Công ty Tân Hiệp Phát tiếp tục phối hợp với Báo Thanh Niên triển khai hoạt động thăm và tặng quà cho gần 50 trẻ em mà đơn vị này đã nhận bảo trợ từ năm 2022 trong chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" nhằm hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em bị mồ côi sau dịch Covid-19 cho đến khi trẻ đủ 18 tuổi.

Mỗi phần quà Tết Trung thu bao gồm tiền mặt trị giá 500.000 đồng, 1 hộp bánh trung thu và 1 thùng sản phẩm sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi giúp các em có thêm sức khỏe và niềm vui đến trường.

Cũng trong tháng 9 này, Tân Hiệp Phát đang phối hợp cùng các tổ chức trên khắp các tỉnh thành từ Cà Mau tới tận Lạng Sơn, gửi trao hơn 50.000 bánh trung thu tổng giá trị hơn 900 triệu đồng cho các em thiếu nhi tại các khu vực khó khăn, vùng ảnh hưởng bởi bão lũ. Đơn vị sẽ trực tiếp trao tặng những phần bánh ý nghĩa đến trẻ em tại các mái ấm trên địa bàn tỉnh Bình Dương và TP HCM nhằm giúp các em có thêm niềm vui đón Tết Trung thu trọn vẹn.