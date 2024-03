ALMA được vinh danh Top 10 Khu nghỉ dưỡng xuất sắc 2023

Lễ vinh danh là kết quả Chương trình bình chọn Thương hiệu dẫn đầu từ 1.000.000 độc giả trên hệ thống Reatimes.vn và Hội đồng bình chọn trực tiếp, độc lập, khách quan, bao gồm các nhà báo, các chuyên gia kinh tế - luật - quy hoạch - kiến trúc - xây dựng - bất động sản hàng đầu của Việt Nam.

Top 10 Khu nghỉ dưỡng tốt nhất năm 2023 bao gồm Phú Quốc United Center; Tổ hợp nghỉ dưỡng Flamingo Cát Bà Resort; Sun Tropical Village; Khu nghỉ dưỡng ALMA; Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng; Regent Phu Quoc…

Tại Lễ vinh danh thương hiệu Bất động sản dẫn đầu năm 2023 – 2024, Khu Nghỉ dưỡng ALMA nhận được vị thế danh giá trong Top 10 khu nghỉ dưỡng xuất sắc năm 2023. Đây không chỉ là một thành tựu vô cùng đáng tự hào mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng trong việc cung cấp trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp cho khách hàng của Công ty Vịnh Thiên Đường.

Được đầu tư và phát triển theo mô hình sở hữu kỳ nghỉ ALMA và chính thức đi vào vận hành ngay thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, Khu nghỉ dưỡng đã vượt qua nhiều thách thức để đạt được những thành tựu như ngày hôm nay. Khu nghỉ dưỡng dành cho gia đình nằm tại khu vực Bãi Dài, Khánh Hòa đã ghi nhận nhiều con số ấn tượng về hiệu suất cũng như phản hồi tích cực từ du khách trong và ngoài nước.

Toàn cảnh Khu nghỉ dưỡng ALMA tọa lạc trên nền diện tích 30ha tại Bãi Dài

ALMA không chỉ là một điểm đến nghỉ dưỡng thông thường, mà còn là những cảm xúc gắn kết tình thân, là những trải nghiệm nuôi dưỡng tinh thần. Tọa lạc trên một vùng đất tươi đẹp và hoang sơ, với mật độ xây dựng chưa đến 15%, ALMA mang đến không gian yên bình, gần gũi với thiên nhiên mà hiếm có nơi nào có được. Từ các biệt thự tiện nghi đến các căn hộ cao cấp, mọi không gian tại ALMA đều được thiết kế để tạo ra cảm giác ấm cúng và thoải mái cho du khách ở mọi lứa tuổi. Với kiến trúc độc đáo kết hợp cùng với tiện ích và dịch vụ sang trọng, ALMA hướng tới việc mang đến những trải nghiệm hoàn hảo nhất cho du khách.

(ảnh) Một trong số 12 bể bơi tại Khu nghỉ dưỡng ALMA

Bên cạnh việc là một điểm dừng chân thoải mái, ALMA còn là nơi để trải nghiệm những hoạt động văn hóa và giải trí độc đáo. Từ các hoạt động thể thao dưới nước đến thưởng thức ẩm thực đặc sản địa phương, mỗi kỳ nghỉ ALMA đều là một hành trình khám phá mới lạ. Các tiện ích đẳng cấp của khu nghỉ dưỡng bao gồm hệ thống 14 khu vực phục vụ ẩm thực đa dạng, 12 hồ bơi được bố trí từ cao xuống thấp trải dài ra biển, một công viên nước, khu spa với 13 villa trị liệu, rạp chiếu phim với sức chứa 75 khách, trung tâm hội nghị, nhà hát ngoài trời, bảo tàng khoa học mini, phòng tập gym và yoga, sân tập golf 18 lỗ, câu lạc bộ thiếu niên với các trò chơi thực tế ảo, câu lạc bộ trẻ em, trung tâm thể thao dưới nước, trang trại hữu cơ và cả siêu thị mini Alma Mart.

Riêng trong năm 2023, ALMA đã vinh dự dành về cho mình nhiều giải thưởng và chứng nhận quốc tế như: "Khu nghỉ dưỡng Gia đình Tốt Nhất" do độc giả của Tạp chí Holidays with Kids (Tạp chí du lịch Uy tín của Úc) bình chọn, "Khu nghỉ dưỡng Biển Sang trọng Tốt nhất Việt Nam" của Luxury Lifestyle Awards (có trụ sở tại New York, Mỹ)… ALMA Resort không chỉ là điểm đến lý tưởng cho mọi du khách mà còn là biểu tượng của sự sang trọng, tiện nghi và đề cao giá trị gia đình. Với danh hiệu trong Top 10 khu nghỉ dưỡng xuất sắc năm 2023, ALMA là sự lựa chọn tuyệt vời cho một kỳ nghỉ gia đình của du khách đến với Cam Ranh, Khánh Hoà.