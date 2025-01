Nhiệt điện Cần Thơ tặng quà Tết cho gia đình chính sách, khó khăn

Ngày 15-1, Công ty Nhiệt điện Cần Thơ tổ chức trao tặng 180 phần quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các phường Thới An, Phước Thới (quận Ô Môn), các phường Trà Nóc, Trà An, Thới An Đông (quận Bình Thủy) và phường Thới Bình (quận Ninh Kiều), TP Cần Thơ.

Mỗi địa phương có 30 hộ thuộc diện gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà. Mỗi phần quà gồm 10 kg gạo và các nhu yếu phẩm có giá trị 500.000 đồng/phần. Tổng giá trị các phần quà được trao tặng là 90 triệu đồng. Ông Nguyễn Hữu Lộc, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Nhiệt điện Cần Thơ đã gửi lời thăm hỏi, động viên, chúc bà con đón năm mới với nhiều sức khỏe, may mắn. Đồng thời cho biết đây là hoạt động thường niên của Công ty Nhiệt điện Cần Thơ trong nhiều năm qua.

Ông Nguyễn Hữu Lộc - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Nhiệt điện Cần Thơ (người thứ 6 từ trái qua) - trao quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn Ảnh: Kiều Anh

Hoạt động đã thể hiện truyền thống "tương thân tương ái" của dân tộc và theo tinh thần văn hóa doanh nghiệp của công ty, đồng thời đồng hành các địa phương nêu trên trong việc thực hiện hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện đón năm mới vui tươi, đầm ấm.

Nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025, lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Cần Thơ cũng đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho cán bộ hưu trí; động viên bộ phận vận hành, bảo vệ trực Tết bảo đảm an toàn, hiệu quả trong thời gian thực hiện nhiệm vụ được giao... Các hoạt động trên cũng thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Công ty đối với cán bộ công nhân viên, khích lệ tinh thần giúp lực lượng sản xuất vững tâm hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2025.