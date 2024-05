AIA Việt Nam trao nhiều cơ hội phát triển cho sinh viên UEH trong 3 năm tới

18:38

Hưởng ứng Ngày Sức khỏe Toàn cầu 8-6, Four Seasons The Nam Hải (Hội An) thiết kế và giới thiệu chuỗi hoạt động chăm sóc sức khoẻ tôn vinh sự hoà hợp giữa con người và Trái Đất theo chủ đề #MagentaNature.