Agribank ra mắt giải pháp ngân hàng điện tử eBanking dành cho khách hàng tổ chức

Trải nghiệm mới, đồng bộ trên đa nền tảng



Ngân hàng điện tử Agribank eBanking được sử dụng đồng bộ trên hai nền tảng Internet Banking và ứng dụng điện thoại Mobile Banking, cung cấp các trải nghiệm liền mạch, thống nhất cho khách hàng trên các phương tiện điện tử như máy tính (PC/laptop) và thiết bị di động (điện thoại/tablet).

Khách hàng chỉ cần duy nhất 1 tên đăng nhập/số điện thoại đăng ký dịch vụ và 1 mật khẩu duy nhất cho dịch vụ eBanking để sử dụng trên tất cả các nền tảng. Đây là một điểm mới của dịch vụ Agribank eBanking đã cải tiến so với ứng dụng Internet Banking, giúp khách hàng có thể dễ dàng quản lý được tài khoản của mình.

Khi sử dụng dịch vụ Agribank eBanking, khách hàng sẽ được trải nghiệm mọi tiện ích tài chính: Chuyển tiền nhanh 24/7, tiết kiệm online, thanh toán hóa đơn, thanh toán dịch vụ hành chính công, thanh toán hóa đơn tự động, nộp BHXH trực tuyến, chuyển tiền theo lô, yêu cầu tra soát trực tuyến…

Thêm lựa chọn, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số của doanh nghiệp

Ngân hàng điện tử đã trở thành một phần quan trọng trong sinh hoạt hàng ngày, không chỉ trong việc quản lý tài chính của doanh nghiệp. Đặc biệt trong thời điểm cuối tháng, nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng tăng cao. Nắm bắt được tâm lý của khách hàng, ngân hàng điện tử Agribank eBanking là một lựa chọn hiệu quả, cho phép khách hàng thao tác giao dịch nhanh chóng, thông suốt.

Với Agribank eBanking, khách hàng có thể thực hiện tất cả các loại giao dịch ngân hàng qua nền tảng trực tuyến ngay tại cơ quan hoặc bất cứ đâu có kết nối internet, tiết kiệm thời gian, không cần đến chi nhánh ngân hàng. Bên cạnh đó, Agribank cũng đang triển khai ưu đãi miễn phí duy trì dịch vụ, miễn phí chuyển tiền.

Tăng cường an toàn, bảo mật

Agribank Corporate eBanking đảm bảo an toàn nhờ mã hóa, xác thực an toàn và giám sát gian lận. Với các tính năng: Bảo mật đăng nhập, bảo mật giao dịch và đặc biệt là hệ thống xác thực (SMS OTP, Soft OTP, Token OTP), đảm bảo an toàn cho khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ. Ngoài ra, Agribank cũng thường xuyên cập nhật các biện pháp an toàn để hỗ trợ khách hàng nâng cao cảnh giác, tăng cường bảo mật trên môi trường giao dịch trực tuyến.

Dịch vụ Ngân hàng điện tử Agribank Corporate eBanking có 2 hình thức trải nghiệm bao gồm:

Agribank Corporate eBanking trên các chợ ứng dụng: Appstore và Google Play Store (tên trên chợ ứng dụng là “Agribank Corporate eBanking”). Agribank Corporate eBanking trên trình duyệt: https://ebanking.agribank.com.vn/corporate/

Thông tin chi tiết về biểu phí, hướng dẫn đăng ký dịch vụ, quý khách vui lòng xem tại đây.