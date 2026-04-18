Agribank - Dòng vốn bền bỉ, điểm tựa vững chắc cho người dân và doanh nghiệp

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng xanh, số và bền vững, vai trò của hệ thống ngân hàng với tư cách là kênh dẫn vốn chủ lực ngày càng trở nên quan trọng. Trong tiến trình đó, Agribank khẳng định vai trò là định chế tài chính trụ cột, với quy mô hoạt động và việc định hướng, phân bổ hiệu quả dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt là khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn và khu vực sản xuất kinh doanh.

Dòng vốn xuyên suốt - nền tảng cho phát triển "Tam nông"

Ra đời trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, Agribank mang trên mình sứ mệnh cung ứng vốn và dịch vụ ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Trải qua gần bốn thập kỷ hình thành và phát triển, dòng vốn tín dụng của Agribank luôn duy trì tính liên tục, ổn định và mở rộng, trở thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả.

Với mạng lưới hoạt động rộng khắp toàn quốc, hiện diện sâu rộng tới cả vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, hải đảo, dòng vốn tín dụng của Agribank hiện đã phủ kín 100% số xã trên cả nước, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho người dân, đặc biệt tại khu vực nông thôn và những địa bàn còn nhiều khó khăn. Không chỉ đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, nguồn vốn ấy còn góp phần cải thiện sinh kế, nâng cao thu nhập và từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội một cách bao trùm và bền vững.

Agribank đưa nguồn vốn tới tận vùng sâu, vùng xa đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của từng khách hàng

Đến cuối năm 2025, dư nợ tín dụng phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt gần 1,3 triệu tỉ đồng, chiếm khoảng 64% tổng dư nợ cho vay của Agribank, tiếp tục khẳng định vị thế là ngân hàng có quy mô và thị phần tín dụng "Tam nông" lớn nhất hệ thống. Từ dòng vốn này, nhiều vùng sản xuất tập trung quy mô lớn đã được hình thành, từ cây công nghiệp, cây ăn quả đến nuôi trồng thủy sản; các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ ngày càng được nhân rộng. Trong đó có thể kể đến khu vực đồng bằng sông Cửu Long, dòng vốn Agribank đã đồng hành cùng các mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp, hỗ trợ người dân tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết chuỗi từ canh tác đến tiêu thụ, qua đó nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam và ổn định thu nhập cho nông dân.

Đồng hành cùng doanh nghiệp - tạo lực đẩy cho khu vực sản xuất kinh doanh

Bên cạnh vai trò chủ lực trong lĩnh vực "Tam nông", Agribank còn là đối tác tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và hộ sản xuất kinh doanh. Với chính sách tín dụng linh hoạt, phù hợp với đặc thù từng ngành nghề và địa bàn, Agribank đã tạo điều kiện cho hàng trăm ngàn doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn kịp thời, phục vụ mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Không chỉ cung ứng vốn, Agribank còn đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua các giải pháp tài chính tổng thể như tư vấn phương án sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm lãi suất, đơn giản hóa thủ tục vay vốn. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp không chỉ vượt qua khó khăn trước mắt mà còn nâng cao khả năng thích ứng và phát triển bền vững.

Thực tiễn cho thấy, tại nhiều địa phương, nguồn vốn Agribank đã góp phần hình thành và phát triển các mô hình sản xuất - chế biến - tiêu thụ nông sản theo chuỗi, tiêu biểu như các vùng trồng cây ăn quả xuất khẩu, sản xuất cà phê chất lượng cao gắn với chế biến sâu và mở rộng thị trường quốc tế. Từ những cơ sở sản xuất ban đầu còn nhỏ lẻ, nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã đã từng bước nâng cao năng lực, xây dựng thương hiệu và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, qua đó tạo việc làm ổn định và gia tăng giá trị cho nền kinh tế.

Định hướng dòng vốn xanh - thúc đẩy phát triển bền vững

Trong bối cảnh yêu cầu phát triển bền vững ngày càng trở nên cấp thiết, Agribank chủ động định hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực xanh, thân thiện với môi trường, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng xanh của quốc gia.

Nhiều chương trình tín dụng quy mô lớn đã được triển khai như chương trình cho vay phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch; chương trình tín dụng dành cho các dự án xanh và các ngành kinh tế trọng điểm; chương trình tín dụng ưu đãi cho khách hàng cá nhân đầu tư vào các mô hình sản xuất thân thiện môi trường… Đến nay, dư nợ tín dụng xanh của Agribank đạt khoảng 28.000 tỉ đồng, tập trung vào các lĩnh vực như nông nghiệp sạch, lâm nghiệp bền vững, năng lượng tái tạo và kinh tế tuần hoàn.

Agribank không chỉ cung cấp nguồn vốn mà còn đóng vai trò dẫn dắt, định hướng các chủ thể sản xuất chuyển đổi sang mô hình xanh, bền vững. Thông qua chính sách lãi suất ưu đãi, cơ chế tín dụng linh hoạt và sự đồng hành trong suốt chu kỳ sản xuất, Agribank góp phần tạo động lực để người dân và doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, đổi mới phương thức sản xuất.

Agribank hướng dòng vốn vào lĩnh vực nông nghiệp xanh

Nhận diện rõ những hạn chế của sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, phân tán, Agribank đã chủ động tổ chức dòng vốn theo chuỗi giá trị, gắn kết giữa người nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Agribank triển khai nhiều chính sách tín dụng ưu đãi đối với các mô hình liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ cho vay không có tài sản bảo đảm đối với các phương án khả thi; đồng thời lồng ghép các yếu tố phát triển bền vững trong quá trình cấp tín dụng.

Cách tiếp cận này không chỉ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn mà còn góp phần kiểm soát rủi ro, tăng tính ổn định của hoạt động sản xuất kinh doanh. Khi các chủ thể được liên kết chặt chẽ trong chuỗi giá trị, khả năng kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ sản phẩm được cải thiện rõ rệt, qua đó nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam.

Nền tảng công nghệ - nâng cao hiệu quả dẫn vốn và tài chính toàn diện

Song hành với việc mở rộng quy mô tín dụng, Agribank xác định chuyển đổi số không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là động lực then chốt để nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa quy trình và gia tăng chất lượng dịch vụ. Trên cơ sở đó, Agribank từng bước đầu tư, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng hệ sinh thái ngân hàng số đồng bộ, hướng tới mô hình ngân hàng hiện đại, lấy khách hàng làm trung tâm.

Hiện nay, Agribank đang quản lý dữ liệu của hàng chục triệu khách hàng, đồng thời phát triển hệ sinh thái dịch vụ ngân hàng số với hàng trăm tiện ích, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ thanh toán, chuyển tiền, tiết kiệm đến các dịch vụ tài chính cá nhân và doanh nghiệp. Hệ thống công nghệ thông tin vận hành ổn định, xử lý khoảng 60 triệu giao dịch mỗi ngày, phần lớn được thực hiện tự động trên các nền tảng số, qua đó nâng cao năng suất hoạt động và khả năng phục vụ khách hàng trên quy mô lớn.

Không chỉ cải thiện trải nghiệm người dùng, chuyển đổi số còn góp phần quan trọng nâng cao năng lực quản trị, kiểm soát rủi ro và điều tiết dòng vốn hiệu quả hơn. Thông qua việc ứng dụng công nghệ, dữ liệu và các công cụ phân tích hiện đại, Agribank nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng, giám sát dòng vốn và tối ưu hóa phân bổ nguồn lực theo đúng định hướng phát triển.

Agribank xây dựng hệ sinh thái ngân hàng số đồng bộ, hướng tới mô hình ngân hàng hiện đại, lấy khách hàng làm trung tâm

Đặc biệt, việc phát triển ngân hàng số đã mở rộng đáng kể khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính tới khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa - nơi điều kiện hạ tầng còn hạn chế. Các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng được số hóa giúp người dân có thể tiếp cận nhanh chóng, thuận tiện, chi phí thấp, góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện theo chủ trương của Chính phủ.

Gắn kết trách nhiệm xã hội - củng cố nền tảng phát triển bền vững

Song hành với hoạt động kinh doanh, Agribank luôn chủ động và tích cực với các hoạt động an sinh xã hội. Agribank luôn gắn hiệu quả kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng, coi việc chia sẻ, hỗ trợ xã hội là yếu tố góp phần củng cố nền tảng phát triển lâu dài và bền vững của ngân hàng cũng như của nền kinh tế.

Trong nhiều năm qua, Agribank đã dành nguồn lực lớn để triển khai các chương trình an sinh xã hội trên phạm vi cả nước, tập trung vào các lĩnh vực thiết yếu như giáo dục, y tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Giai đoạn 2020-2025, tổng kinh phí Agribank dành cho công tác an sinh xã hội đạt trên 2.650 tỉ đồng; riêng năm 2025 đạt gần 700 tỉ đồng, trong đó có khoảng 100 tỉ đồng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Khẳng định vai trò trụ cột trong giai đoạn phát triển mới

Bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh và bền vững, Agribank tiếp tục khẳng định vai trò là ngân hàng thương mại Nhà nước giữ vị trí trụ cột trong cung ứng vốn cho nền kinh tế, đồng hành chặt chẽ cùng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong thực thi chính sách tiền tệ và tín dụng. Trên cơ sở đó, Agribank định hướng phân bổ nguồn vốn tập trung vào khu vực sản xuất kinh doanh qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng thực chất, tạo việc làm và giữ ổn định kinh tế vĩ mô.

Phát huy thế mạnh truyền thống, Agribank tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong đầu tư phát triển "Tam nông", đồng thời chủ động mở rộng tín dụng vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghiệp chế biến, hạ tầng, năng lượng, kinh tế số và tín dụng xanh. Định hướng này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn mà còn góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững, phù hợp với các mục tiêu phát triển dài hạn của đất nước.

Dòng vốn của Agribank không chỉ là nguồn lực tài chính mà còn là công cụ điều tiết, dẫn dắt và lan tỏa các mục tiêu phát triển của nền kinh tế. Được hình thành từ sứ mệnh phục vụ "Tam nông", được củng cố qua quá trình đổi mới và được định hướng bởi yêu cầu phát triển bền vững, dòng vốn ấy đã và đang trở thành điểm tựa tin cậy cho người dân và doanh nghiệp. Trong bối cảnh nền kinh tế nhiều biến động, chính sự ổn định, nhất quán và định hướng đúng đắn của dòng vốn Agribank tiếp tục góp phần giữ vững nền tảng tăng trưởng, tạo dư địa và động lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong dài hạn.