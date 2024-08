AEON Việt Nam nhận liên tiếp 2 giải thưởng tại HR Asia Award 2024

Năm nay, AEON Việt Nam lần đầu tiên được vinh danh tại hạng mục D.E.I, ghi nhận nỗ lực của doanh nghiệp trong việc xây dựng môi trường làm việc đa dạng, bình đẳng và hòa nhập. Hai giải thưởng khẳng định nỗ lực của AEON Việt Nam với cam kết kiến tạo môi trường làm việc hạnh phúc, bền vững và phát triển toàn diện cho đội ngũ nhân sự.

Bà Trần Thị Tuyết Trinh, Trưởng phòng Nhân sự của AEON Việt Nam đại diện doanh nghiệp nhận 2 giải thưởng tại HR Asia Award 2024

Giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" (Best Companies to Work for in Asia) là giải thưởng quốc tế thường niên của HR Asia - Tạp chí uy tín hàng đầu về nhân sự tại Châu Á, nhằm đánh giá và vinh danh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự vượt trội, chế độ đãi ngộ hấp dẫn và môi trường làm việc hàng đầu khu vực. Tại Việt Nam, khảo sát được thực hiện tại 704 doanh nghiệp với 53.250 nhân sự cấp cơ sở cho đến các nhân sự cấp cao như giám đốc điều hành, giám đốc nhân sự.



Hai giải thưởng tại HR Asia Award 2024 sẽ một lần nữa khẳng định AEON Việt Nam là nơi làm việc toàn diện, nơi mọi nhân sự được tự do "Nuôi dưỡng chất riêng - Sự nghiệp tỏa sắc".