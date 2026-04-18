ACB tung gói tài chính hỗ trợ hộ kinh doanh

Điểm nghẽn của nhiều hộ kinh doanh không nằm ở doanh thu, mà ở cách vận hành còn thủ công, phụ thuộc vào kinh nghiệm và nhân sự. Trước những thay đổi về quy định và chính sách, việc hoạt động kinh doanh được vận hành minh bạch và chuẩn hóa được coi là một trong yêu cầu cấp thiết với các chủ hộ kinh doanh.

Giải pháp tài chính trị giá 10 triệu đồng

Gói giải pháp tài chính trị giá 10 triệu đồng do ACB phối hợp cùng FinOne triển khai được thiết kế để giải quyết trực diện vấn đề này, thông qua hỗ trợ toàn diện cả hạ tầng thanh toán lẫn công cụ quản lý. Theo đó, hộ kinh doanh được miễn phí thiết bị chấp nhận thanh toán, bao gồm POS, QR và các thiết bị liên quan; đồng thời miễn phí phần mềm bán hàng, chữ ký số và 1.000 hóa đơn điện tử.

Phần mềm cho phép người dùng xuất hóa đơn điện tử ngay trên điện thoại, kết nối trực tiếp với hệ thống thuế và thực hiện nộp thuế trực tuyến mà không cần qua nhiều bước trung gian. Với giao diện thiết kế tối giản, dễ sử dụng cho người mới bắt đầu, đồng thời tích hợp các tiện ích quản lý bán hàng, bảo hiểm xã hội và chữ ký số, giúp việc vận hành trở nên gọn gàng và đồng bộ.

Thay vì vận hành theo cách thủ công, hộ kinh doanh có thể từng bước chuẩn hóa hoạt động, kiểm soát dòng tiền và quản lý doanh thu một cách rõ ràng hơn nền tảng cần thiết để mở rộng quy mô.

Gói đào tạo năng lực phát triển thị trường - chuyển đổi số 20 triệu đồng

Sự phát triển nhanh của thương mại điện tử và mạng xã hội đang tạo ra một "mặt bằng mới" cho hoạt động bán hàng, nơi những hộ kinh doanh truyền thống có thể bị bỏ lại phía sau nếu không kịp chuyển đổi. Sự cạnh tranh khi đó không nằm ở sản phẩm, mà ở khả năng mở rộng thị trường, tiếp cận khách hàng và có mặt trên các nền tảng mới.

Gói đào tạo trị giá 20 triệu đồng của ACB tập trung vào các kỹ năng phát triển kinh doanh trên nền tảng số như thương mại điện tử, TikTok Shop, livestream, tiếp thị liên kết, quảng cáo số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Quan trọng hơn, chương trình được thiết kế theo hướng thực chiến, giúp hộ kinh doanh không chỉ hiểu cách vận hành các nền tảng, có thể trực tiếp triển khai, tối ưu hoạt động bán hàng, mà còn mở rộng thị trường vượt ra ngoài khu vực kinh doanh truyền thống.

Song song, gói đào tạo còn có nội dung Thuế chuyên sâu, giúp hộ kinh doanh vận hành đúng quy định về hóa đơn, chứng từ và nghĩa vụ thuế trên môi trường số, qua đó giúp vận hành chuẩn, đúng quy định.

Nhờ kết hợp giữa năng lực bán hàng đa kênh và nền tảng vận hành chuẩn hóa, hoạt động kinh doanh từng bước thoát khỏi sự phụ thuộc vào không gian vậy lý, mở rộng tệp khách hàng trên nhiều nền tảng, tạo nền tảng để tăng trưởng nhanh và bền vững hơn.

Đồng hành cùng ACB phát triển thương hiệu

Không chỉ dừng ở vận hành và bán hàng, bài toán lớn hơn của hộ kinh doanh là làm sao thoát khỏi giới hạn của tệp khách quen và mở rộng ra một thị trường đủ lớn.

Thông qua hệ sinh thái ACB Rewards, các hộ kinh doanh có thể quảng cáo thương hiệu, qua đó kết nối và tiếp cận hơn 9 triệu khách hàng của ACB chỉ trong vài lượt nhấp chuột. Đây không chỉ là một kênh quảng bá, mà là một "điểm chạm" giúp hộ kinh doanh từng bước xây dựng nhận diện, giới thiệu sản phẩm và tiếp cận khách hàng ở quy mô rộng hơn. Quan trọng hơn, việc được đặt trong một hệ sinh thái có sẵn lưu lượng người dùng giúp hộ kinh doanh rút ngắn đáng kể thời gian tìm kiếm khách hàng, từ đó chuyển trọng tâm từ "tìm kiếm đơn hàng" sang "xây dựng thương hiệu và phát triển lâu dài".

Ưu đãi lãi vay giảm 1% - hạn mức 5 ngàn tỉ đồng

Để giảm áp lực chi phí trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, ACB triển khai giải pháp đồng hành cùng hộ kinh doanh: giảm 1% lãi suất vay với tổng hạn mức lên đến 5.000 tỉ đồng. Từ đó, hộ kinh doanh có thể chủ động bổ sung hàng hóa, đầu tư vào kênh bán hàng và mở rộng hoạt động theo nhu cầu thực tế.

Ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám đốc ACB cho biết, cách tiếp cận của ngân hàng không dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm, mà hướng đến việc xây dựng một nền tảng đủ tốt để hộ kinh doanh có thể phát triển dài hạn.

"Nếu chỉ dừng ở việc hỗ trợ tuân thủ, chúng ta mới giải được một nửa bài toán. Nửa còn lại là giúp hộ kinh doanh tăng trưởng. Nếu được trang bị đúng công cụ và nền tảng, đây chính là cơ hội để hộ kinh doanh bứt phá. Gói ưu đãi này vì thế không chỉ giúp khách hàng vận hành tốt hơn, mà còn tạo điều kiện để họ tiếp cận thị trường, mở rộng quy mô và phát triển bền vững.

Với ACB, việc đồng hành cùng nhóm khách hàng hộ kinh doanh là một truyền thống đã được xây dựng qua nhiều năm, và ở giai đoạn hiện tại, chúng tôi muốn đi xa hơn, bằng cách đồng hành cùng họ, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng theo tinh thần Nghị quyết 68" - ông Phát nói.

Với cách tiếp cận này, ACB không chỉ tham gia vào hoạt động kinh doanh của khách hàng, mà đang góp phần định hình lại cách hộ kinh doanh phát triển từ những mô hình nhỏ lẻ sang những thực thể có khả năng mở rộng, cạnh tranh và tăng trưởng bền vững trên quy mô lớn hơn.