ABBank tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp SME đẩy mạnh kinh doanh năm 2024

Với mục tiêu trở thành ngân hàng giao dịch chính giúp các doanh nghiệp SME phát triển kinh doanh bền vững, ABBANK luôn chú trọng nghiên cứu và phân tích đặc thù của từng ngành nghề để đưa ra các giải pháp tài chính chuyên biệt, hiệu quả. Đây cũng là hành động thể hiện sự cam kết đồng hành của ABBANK với cộng đồng doanh nghiệp SME - lực lượng chiếm trên 97% số doanh nghiệp cả nước, thu hút khoảng 32% tổng nguồn vốn, tạo ra doanh thu thuần chiếm khoảng 26% tổng doanh thu thuần của khối doanh nghiệp (theo số liệu của Tổng cục thống kê vào năm 2023).



"Am hiểu ngành nghề - Giải pháp ưu việt"

Ông Phạm Duy Hiếu, Q. Tổng Giám đốc ABBANK, cho biết: "Khi sản phẩm tài chính của các ngân hàng đã phát triển ở mức gần như tương đồng thì sự am hiểu sâu sắc của ngân hàng về ngành nghề và đặc thù hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chính là sự khác biệt để doanh nghiệp lựa chọn gắn bó. Do vậy, ABBANK chọn cách thức tiếp cận theo chiều sâu thay vì chỉ hướng đến mở rộng quy mô tiếp cận các doanh nghiệp".

Năm 2023, cộng đồng doanh nghiệp đã trải qua nhiều "phép thử" trong bối cảnh những thách thức từ sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như những tác động của nền kinh tế Việt Nam hậu Covid. Để nhanh chóng hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai kế hoạch kinh doanh, ngay từ cuối năm 2023 và đầu năm 2024, ABBANK đã triển khai nhiều chương trình ưu đãi về tín dụng cũng như các gói phí nhằm chia sẻ và giúp doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng về chi phí vốn, chủ động trong việc quản lý dòng tiền.

"Am hiểu ngành nghề - Giải pháp ưu việt", một chương trình xuyên suốt về giải pháp tài chính dựa trên am hiểu ngành nghề đã và sẽ tiếp tục được triển khai cho 8 nhóm ngành nghề được ABBANK xác định đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển của nền kinh tế cũng như sự ổn định an sinh xã hội. Cụ thể, với các doanh nghiệp sản xuất, thương mại trong ngành Dược và trang thiết bị y tế, ABBANK giới thiệu gói giải pháp tài chính tổng thể dựa trên đặc thù của ngành dược, như: Về mặt tín dụng, được cấp hạn mức tín dụng không yêu cầu tài sản bảo đảm, được tài trợ lên đến 90% giá trị hợp đồng kinh tế, tỷ lệ cho vay đối với tài sản là quyền đòi nợ lên đến 85%. Về mặt giao dịch, doanh nghiệp được hỗ trợ tới 50% phí thanh toán quốc tế, phí bảo lãnh trong nước /cam kết thu xếp tài chính cùng với ưu đãi tỉ giá. Đối với doanh nghiệp là nhà thầu thi công xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị, cung ứng nguyên vật liệu, máy móc, trang thiết bị cho các gói thầu/dự án có sử dụng nguồn vốn Ngân sách nhà nước/vốn ODA …, ABBANK nhận tài trợ đảm bảo tối đa 100% bằng Quyền đòi nợ, tỉ lệ cho vay đối với TSBĐ khác lên đến 99% giá trị tài sản, tỉ lệ ký quỹ phát hành L/C, bảo lãnh ưu đãi, không yêu cầu ký quỹ đối với bảo lãnh bảo hành và bảo lãnh dự thầu.

ABBANK triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi về lãi suất và phí, nhằm đồng hành cùng các doanh nghiệp SME đẩy mạnh kinh doanh ngay từ đầu năm 2024

Sát cánh với các doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động giao thương nội địa và quốc tế

Bên cạnh các chính sách ưu đãi về tín dụng, các chính sách về phí dịch vụ hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp thúc đẩy giao thương cũng được ABBANK chú trọng triển khai cho năm 2024. Có thể kể tới chương trình đồng hành về phí xuyên suốt năm 2024 "Tài khoản 0 phí - Giao dịch như ý" được các doanh nghiệp đón nhận tích cực. Theo đó, các doanh nghiệp khi lựa chọn giao dịch tại ABBANK được miễn/giảm các loại phí giao dịch tài khoản như: Phí chuyển tiền Internet Banking, phí thanh toán thuế điện tử/ thuế Hải quan 24/7, phí duy trì/quản lý tài khoản, phí chi trả lương qua tài khoản tại ABBANK, Phí phát hành thẻ doanh nghiệp, Tài khoản số đẹp, phí cam kết cấp tín dụng, phí SMS Banking... Các đầu phí ưu đãi được áp dụng theo từng nhóm doanh nghiệp SME được phân loại thông qua mức độ giao dịch thường xuyên hoặc số dư bình quân tài khoản.

Ngoài ra, từ tháng 3 cho đến hết năm 2024, ABBANK đồng thời áp dụng chính sách phí ưu đãi với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Một vài điểm nhấn mà các doanh nghiệp rất quan tâm như: các doanh nghiệp lần đầu tiên giao dịch với ABBANK được miễn phí tất cả các giao dịch thanh toán quốc tế trong tháng đầu tiên từ thời điểm kích hoạt giao dịch thanh toán quốc tế/tài trợ thương mại tại ABBANK. Với các doanh nghiệp đang giao dịch tại ABBANK, chính sách giảm phí cũng được áp dụng lên đến 80% và tới 6 tháng kể từ thời điểm áp dụng.

Các doanh nghiệp là nhà thầu thi công xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị, cung ứng nguyên vật liệu, máy móc, trang thiết bị cho các gói thầu/dự án có sử dụng nguồn vốn Ngân sách nhà nước/vốn ODA …, sẽ được ABBANK tài trợ đảm bảo tối đa 100% bằng Quyền đòi nợ, tỉ lệ cho vay đối với TSBĐ khác lên đến 99% giá trị tài sản cùng các chính sách ký quỹ ưu đãi khác

Chương trình Doanh nghiệp thân thiết (Loyalty SME) luôn hướng tới lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp

Bên cạnh các chính sách và chương trình ưu đãi đáp ứng nhu cầu mang tính thời điểm của doanh nghiệp, ABBANK chú trọng đến việc xây dựng mối quan hệ đối tác gắn với lợi ích lâu dài và sự tin tưởng của doanh nghiệp. Chương trình Loyalty SME được triển khai từ năm 2023 đã giúp nhiều doanh nghiệp hưởng thêm nhiều lợi ích từ chương trình này. Tùy theo lượng giao dịch của doanh nghiệp tại ABBANK mà doanh nghiệp sẽ nhận được các lợi ích tương ứng các nhóm: Business, Diamond và Gold, trong đó nhóm Business sẽ nhận được đặc quyền ưu đãi giá trị nhất. Các doanh nghiệp trong nhóm được chăm sóc từ quà tặng tri ân trong dịp lễ, Tết, các ngày có ý nghĩa của Doanh nghiệp trong năm; chính sách ưu đãi lãi suất, phí cạnh tranh; đến tiện ích thẻ tín dụng dành cho doanh nghiệp với hạn mức hấp dẫn. Trong thời gian tới đây, ABBANK sẽ tiếp tục lan tỏa chương trình này tới động đảo cộng đồng doanh nghiệp SME hơn nữa.