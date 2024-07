6 tháng đầu năm, EVNHCMC tiết kiệm hơn 350 triệu kWh điện

Để đạt được kết quả trên, Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện công tác tiết kiệm điện. Tổng công ty, tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8-6-2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và quyết định số 6012/QĐ-UBND ngày 29-12-2023 của UBND TP HCM về ban hành Kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn TP HCM giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo. Song song đó, phối hợp với các sở, ban ngành để nâng cao nhận thức và hành động của các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình về sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả. Tổng công ty cũng đã có kiến nghị với UBND TP HCM và Sở Công Thương các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện trong cao điểm mùa khô năm 2024.

Chương trình truyền thông về điều chỉnh phụ tải điện do EVNHCMC phối hợp tổ chức

Thực hiện theo chỉ thị số 20/CT-TTg, Tổng công ty đã hoàn tất ký cam kết thực hiện tiết kiệm điện với 1.809 khách hàng lớn từ 1 triệu kWh/năm trở lên và với 49.239 khách hàng dưới 1 triệu kWh/năm. Đã hoàn tất công tác ký thỏa thuận tiết giảm phụ tải khi hệ thống điện gặp khó khăn với với 1.323 khách hàng sản xuất công nghiệp lớn, công suất thỏa thuận tiết giảm là 193,248 MW.

Tổng công ty cũng đã thành lập nhóm công tác chuyên trách triển khai điều chỉnh phụ tải điện (DR) để triển khai nhanh các sự kiện DR ngay khi dự báo phụ tải có khả năng vượt công suất do Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia phân bổ. Làm việc với toàn bộ các khách hàng sản xuất công nghiệp và thương mại dịch vụ lớn để thỏa thuận thực hiện DR khi có yêu cầu. Thực hiện công tác dịch chuyển phụ tải từ tháng 4 đến 7-2024, từ khung giờ 17h – 20h sang sau 22h, công suất đề nghị dịch chuyển từ 5 – 10% so với công suất kế hoạch của khách hàng. Tổng công ty cũng đã phối hợp với UBND quận/huyện, thành phố Thủ Đức tổ chức kiểm tra tiết kiệm điện, lũy kế thực hiện trong 6 tháng đầu năm đạt tỉ lệ 101% so kế hoạch. Triển khai chỉ đạo các đơn vị tăng cường tiết kiệm điện tại trụ sở, đặc biệt các tháng mùa khô và tích cực triển khai các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện năm 2024.

Song song đó, công tác truyền thông cũng được Tổng công ty đẩy mạnh. Trong đó, nổi bật là các chương trình: Phong trào "Gia đình xanh"; Phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức buổi hội thảo "Điều chỉnh phụ tải, thực trạng và giải pháp nhằm giảm nguy cơ quá tải lưới điện". Phối hợp Đài truyền hình TP HCM tổ chức Gameshow "Học sinh chung tay sử dụng điện an toàn, tiết kiệm". Phối hợp báo Thanh Niên triển khai cuộc thi viết "Tiết kiệm điện thành thói quen" – lần 2 năm 2024. Thời gian diễn ra từ tháng 4 đến 7-2024. Tổ chức đưa phóng viên đi thực tế để thực hiện bài viết về công tác tiết kiệm điện đối với hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, bảng hiệu, quảng cáo sau 22 giờ trên theo tinh thần chỉ đạo công văn số 2325/UBND-KT ngày 26-4-2024 của UBND TP….

Theo ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP HCM, trong những năm qua, nhờ các chương trình tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện truyền thông đại chúng, sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thành phố, Tổng công ty và các công ty điện lực trực thuộc nên các hộ gia đình, doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn thành phố đã hiểu rõ và sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm hơn. "Tổng công ty Điện lực TP HCM luôn kêu gọi các nhóm đối tượng khách hàng đồng hành cùng ngành điện triệt để áp dụng các biện pháp tiết kiệm điện sao cho việc tiết kiện điện trở thành thói quen, xuyên suốt chứ không phải giải pháp tình thế và chỉ trong các tháng múa nắng nóng" ông Bùi Trung Kiên nhấn mạnh.