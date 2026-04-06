06/04/2026 15:37

Yến sào Khánh Hòa: 700 năm xây dựng, trao truyền và phát triển

Sáng 3-4-2026, Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức Hội đồng nghiệm thu tài liệu “Yến sào Khánh Hòa, 700 năm xây dựng, trao truyền và phát triển”.

Hội đồng nghiệm thu gồm 9 thành viên là các Giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành văn hóa, lịch sử hàng đầu, các nhà khoa học, giảng viên đại học trên cả nước, cán bộ quản lý nhà nước, đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành, nghệ nhân yến sào cùng các cựu cán bộ, lãnh đạo Công ty. Hội đồng do PGS.TS. Hà Minh Hồng, nguyên Trưởng khoa lịch sử, Trường Đại học khoa học xã hội & Nhân văn, TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội sử học TP.HCM làm Chủ tịch.

Tài liệu được Công ty Yến sào Khánh tổ chức nghiên cứu, biên soạn nhằm lưu giữ một cách hệ thống những giá trị đặc sắc, tri thức phi vật thể và bản sắc văn hóa của nghề cho các thế hệ mai sau.

Tài liệu được xây dựng với cấu trúc gồm hai phần, trong đó phần nội dung chính chia thành 5 chương, tái hiện một cách có hệ thống quá trình hình thành, gìn giữ, trao truyền và phát triển của nghề Yến sào, một ngành nghề đặc thù gắn bó mật thiết với biển đảo, với đời sống kinh tế, văn hóa và thực tiễn của vùng đất Khánh Hòa.

Tại buổi làm việc, Hội đồng đã nghe Ban biên soạn báo cáo kết quả nghiên cứu. Các ý kiến nhận xét đều thống nhất đánh giá cao chất lượng khoa học và ý nghĩa thực tiễn của công trình. Tài liệu được biên soạn công phu, nghiêm túc, bố cục chặt chẽ, nội dung khoa học, cung cấp nhiều thông tin giá trị, đáp ứng các tiêu chí của một công trình nghiên cứu lịch sử chuyên sâu.

Phát biểu kết luận, PGS.TS. Hà Minh Hồng ghi nhận sự tâm huyết, nỗ lực của tập thể thực hiện, đồng thời đề nghị Ban biên soạn tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của Hội đồng để tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện tài liệu cả về tổng thể và chi tiết.

Kết thúc buổi nghiệm thu, Hội đồng đã nhất trí 100% thông qua việc xuất bản tài liệu. Theo đánh giá của Hội đồng, đây là lần đầu tiên tại Việt Nam có một công trình nghiên cứu ở cấp địa phương đặt ra và giải quyết một cách tương đối toàn diện, rõ ràng và thiết thực về nghề yến sào. Công trình không chỉ xác định rõ phạm vi, đối tượng nghiên cứu mà còn góp phần lấp khoảng trống trong lịch sử về một ngành nghề đã tồn tại lâu đời nhưng chưa được ghi chép đầy đủ trong chính sử.

Sau khi hoàn thiện, tài liệu "Yến sào Khánh Hòa, 700 năm xây dựng, trao truyền và phát triển" sẽ được xuất bản, trở thành công trình có giá trị khoa học và văn hóa bền vững; là dấu mốc quan trọng của ngành nghề, đồng thời là nguồn tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu, giáo dục và là di sản tinh thần được trao truyền cho các thế hệ tương lai.

PV
từ khóa : công trình nghiên cứu, Yến Sào Khánh Hòa, biển đảo, nhà khoa học, nghề yến sào
TTC Education khánh thành Trường Tiểu học Yersin Biên Hòa

Doanh nghiệp 11:19

Trường Tiểu học Yersin Biên Hòa với không gian học tập hiện đại, cởi mở, nơi mỗi học sinh được tôn trọng sự khác biệt chính thức đi vào hoạt động.

Bình Điền vượt 10.000 tỉ đồng doanh thu, khẳng định vị thế dẫn đầu ngành phân bón

Sản xuất - Kinh doanh 08:52

Kết quả này tiếp tục khẳng định uy tín thương hiệu, năng lực sản xuất kinh doanh và tạo nền tảng để Công ty phát triển thị trường, công nghệ và chuyển đổi số.

Đại học Quản lý Singapore (SMU) tiếp tục thăng hạng trong xếp hạng ngành học QS

Giáo dục - Cộng đồng 19:18

SMU tăng mạnh trong bảng xếp hạng ngành học năm 2026 của QS, là một trong những trường thăng hạng nhiều nhất thế giới trong nhóm có từ 10 ngành được xếp hạng.

Vietjet giảm 100% giá vé mừng ngày đôi 4-4

Tiêu dùng 17:35

Cùng Vietjet lên kế hoạch bay sớm với chương trình ưu đãi đặc biệt ngày đôi 4-4, giảm tới 100% giá vé Eco

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp sẵn sàng cho mùa khô 2026

Doanh nghiệp 17:34

Tính đến cuối tháng 3-2026, sản lượng điện của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp là 474 triệu kWh, vượt 10% kế hoạch Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) giao.

Mùa khô 2026: Nhiệt điện Vĩnh Tân chủ động nhiều phương án

Doanh nghiệp 17:34

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, bảo đảm vận hành an toàn, ổn định, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia

Môi trường sống và bài toán tương lai con trẻ: Vì sao Hội An được quan tâm?

Thị trường 17:25

Từ tư duy “chọn trường” sang “chọn môi trường sống”, triết lý nuôi dạy con của thế hệ phụ huynh hiện đại có sự dịch chuyển rõ rệt.


