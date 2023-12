Wake Up Festival kiến tạo mùa lễ hội đa sắc văn hóa tại Vinpearl Nam Hội An

Hành trình trải nghiệm khám phá, giải trí, nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế tại "điểm hẹn giữa cung đường di sản" là toạ độ yêu thích của du khách năm châu.

Mùa lễ hội rực rỡ khắp "điểm hẹn giữa miền di sản"

Sự kiện truyền thống chính thức khởi động chuỗi lễ hội cuối năm tại "tổ hợp du lịch trên cung đường di sản" là lễ thắp sáng cây thông Noel đồng loạt tại công viên chủ đề VinWonders và khu nghỉ dưỡng Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An. Du khách sẽ được quây quần bên những người thân yêu, hòa mình vào những bản thánh ca du dương, đếm ngược tới khoảnh khắc đại cảnh cây thông bừng sáng lấp lánh những sắc màu huyền diệu và trao nhau những lời chúc an lành. Nếu lễ thắp sáng cây thông Noel của VinWonders ngập tràn không khí rộn ràng của các tiết mục xiếc tài hoa, show trình diễn trang phục đường phố độc đáo từ vật liệu tái chế và những món quà ngọt ngào từ Santa, thì tại Vinpearl, du khách có thể thưởng thức những món canape thơm ngon, ly cocktail, mocktail được pha chế theo chủ đề Giáng sinh đầy sáng tạo.

Một trong những điểm nhấn nổi bật nhất trong mùa lễ hội cuối năm tại Vinpearl Nam Hội An sẽ là sự xuất hiện lần đầu tiên của đoàn diễu hành Wake Up Santa, với đội hình 50 ông già Noel dạo chơi trong âm nhạc rộn ràng khắp các nẻo đường của quần thể du lịch xuyên suốt các ngày cuối tuần trong tháng 12. Cuộc đổ bộ bất ngờ này sẽ mang đến những món quà vui nhộn và bầu không khí hội hè tưng bừng, náo nhiệt chưa từng có giữa miền di sản, lôi kéo du khách hoà bước chân nhún nhảy cùng những vũ khúc Giáng sinh tươi vui.

Cuộc đổ bộ rộn ràng của rất nhiều Ông già Noel trên toàn điểm đến Nam Hội An

Công viên chủ đề VinWonders Nam Hội An sẽ luôn ngập tràn chuỗi hoạt động, loạt show, minishow xuyên suốt: trình diễn thực cảnh "Về bến" ngày và đêm, Âm vang đại ngàn, hát Quan họ, hát Then, biểu diễn nhạc nước…

Show diễn thực cảnh Về Bến

Đặc biệt, VinWonders Nam Hội An sẽ ra mắt minishow "Vũ điệu Kharavot" - điệu múa dân gian được xem là quốc vũ của đất nước Nga, các liveshow âm nhạc chủ đề "Wake Up Santa", "Wake Up New Year", ảo thuật đường phố theo chủ đề mùa lễ hội, diễn ra duy nhất vào dịp Giáng sinh và năm mới. Tất cả sẽ mang đến cho du khách cảm giác như đang tận hưởng chuỗi hội hè đậm sắc màu châu Âu.

Hòa mình vào vũ điệu Kharavot và không khí Giáng sinh sôi nổi tại VinWonders Nam Hội An

Đặc biệt, khu nghỉ dưỡng Vinpearl Resort & Spa Nam Hội An còn thiết kế riêng hàng loạt hoạt động Giáng sinh dành riêng cho du khách nhí như trải nghiệm ngủ lều, lớp học làm nến, thiệp thủ công, nghe kể chuyện Giáng sinh… Cả gia đình cũng có thể cùng nhau tham quan và mua sắm các món đồ thủ công tinh tế, các món quà Giáng sinh, thưởng thức muôn loại bánh kẹo ngọt ngào… tại Christmas Village Market.

Tận hưởng Giáng sinh Xanh độc đáo

Vốn được du khách năm châu yêu mến bởi những trải nghiệm nguyên bản và sống động, Vinpearl Nam Hội An năm nay hóa thành thiên đường lễ hội Xanh độc đáo dành cho các gia đình, người trẻ theo đuổi lối sống xanh hiện đại, muốn tìm về thiên nhiên và các giá trị văn hóa truyền thống. Luôn tiên phong dẫn đầu các xu hướng, Vinpearl, VinWonders tạo nên một mùa lễ hội ý nghĩa hơn cho các du khách khi ghé thăm Nam Hội An với loạt trải nghiệm giải trí, văn hóa, ẩm thực, lễ hội tôn vinh các giá trị di sản và bảo tồn thiên nhiên, hướng đến tương lai bền vững.

Giáng sinh Xanh giữa muôn loài hoang dã tại Nam Hội An

Tham gia phiên chợ "Nông sản xanh", du khách sẽ được trải nghiệm lớp học nấu ăn - cooking class độc đáo, tự tay làm và thưởng thức các món ăn đặc sản nức tiếng miền Trung như mì Quảng, bánh ướt, bánh đập… Vô số sản phẩm thủ công tinh xảo, mang đậm bản sắc dân tộc như tơ lụa, đồ mỹ nghệ, gốm sứ… được tạo ra từ chính đôi tay điêu luyện, tỉ mỉ của các nghệ nhân tại Đảo văn hóa dân gian, VinWonders Nam Hội An cũng được bày bán tại các gian hàng được bài trí vô cùng sinh động.

Tham gia phiên chợ Nông sản xanh

Bên cạnh đó, du khách sẽ được "du hí" ba miền thu nhỏ thông qua các không gian kiến trúc nhà Việt độc đáo; hóa thân thành các nghệ nhân tài hoa tại các làng nghề, trổ tài dệt vải, làm giấy dó…; thưởng thức các show diễn nghệ thuật truyền thống đặc sắc như: hát Chầu Văn, hát then, hát quan họ...; hòa mình vào không khí ngày về bội thu của cư dân làng chài qua sự kết hợp hoàn hảo của âm nhạc, đạo cụ và những vũ đạo đầy nghệ thuật trên bến, dưới thuyền tại show thực cảnh "Về Bến". Đảo văn hóa dân gian như một điểm hẹn thu nhỏ "tinh hoa di sản" độc đáo được đông đảo du khách trong và ngoài nước yêu thích.

Khám phá không gian nhà Huế, trải nghiệm làm hoa giấy Thanh Tiên

Riêng những ai muốn tìm về thiên nhiên, River Safari - vườn thú trên sông đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, sẽ là điểm dừng chân yên bình cho một mùa Giáng sinh Xanh cùng muôn loài hoang dã. Đặc biệt, các du khách nhí và những tâm hồn yêu mến động vật sẽ khó có thể cưỡng lại sự đáng yêu của các cư dân tí hon tại khu tương tác động vật Happy Zoo, được tận tay vuốt ve bầu bạn, cho những "em bé" động vật thân thiện đến từ khắp nơi trên thế giới thưởng thức món quà vặt khoái khẩu…

Liên hoàn dạ tiệc Giáng sinh, Năm mới với chủ đề Casino Vegas

Góp phần tạo nên một mùa lễ hội rộn ràng và trọn vẹn cho "điểm hẹn trên cung đường di sản" là đại tiệc Giáng sinh và năm mới đẳng cấp tại Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An. Dạ tiệc White Christmas Eve sẽ đánh dấu một mùa Giáng sinh ấm áp và đáng nhớ bên những người thân yêu với buffet hảo hạng trong không khí Noel sôi động cùng Santa và các tiết mục trình diễn nghệ thuật hấp dẫn.

Không khí Giáng sinh ấm áp tại các bàn tiệc White Christmas tại Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An

Đại tiệc countdown đón mừng năm mới 2024 sẽ tiếp nối chuỗi lễ hội tưng bừng ở Vinpearl Nam Hội An với chủ đề Casino Vegas độc đáo. Trong bầu không khí đậm chất các bữa tiệc tại Las Vegas với DJ sôi động, ban nhạc, dance show, ảo thuật… du khách càng thêm gắn kết qua các trò chơi tương tác thú vị, bốc thăm trúng thưởng, cùng đón chào một năm mới tràn ngập hứng khởi. Đại tiệc buffet đa dạng với hàng trăm món ngon nổi tiếng năm châu, champagne, rượu vang và nước ngọt… không giới hạn sẽ chiêu đãi thực khách hành trình ẩm thực hội đủ tinh hoa, hương vị trọn vẹn và thăng hoa.

Dạ tiệc cuối năm

Với sắc màu hội hè rực rỡ cùng hành trình trải nghiệm văn hóa sáng tạo, Vinpearl Nam Hội An sẽ là điểm đến lý tưởng cho du khách năm châu, mang đến những kỳ nghỉ lễ hội an lành, ấm áp mà vẫn mới mẻ, khác biệt. Đây được xem là mảnh ghép hoàn hảo, đưa Vinpearl trở thành điểm đến hàng đầu trên bản đồ du lịch quốc gia và thế giới dịp cuối năm.