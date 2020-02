Vietbank mời chuyên gia y tế tư vấn phòng tránh Covid-19

PGS.BS Trần Quang Bính - Phó Giám đốc Y Khoa Bệnh viện Quốc tế City và BS CKII Phan Thanh Toàn - Trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Gia An 115 đã tư vấn, giải đáp nhiều câu hỏi xoay quanh Covid-19



Vietbank mời chuyên gia y tế tư vấn trực tuyến cách phòng tránh virus Corona cho CBNV và khách hàng

- Nhiều thông tin cho rằng virus Corona chủng mới có thể ủ bệnh 24 ngày và đỉnh điểm của dịch Covid-19 có thể xuất hiện vào cuối tháng 2-2020. Vậy, khi học sinh đi học trở lại, bác sĩ có tư vấn gì để tránh lây lan trong môi trường học đường?



BS CKII Phan Thanh Toàn: Virus Corona chủng mới chủ yếu lây qua đường giọt bắn và đường tiếp xúc. Vì thế, trong môi trường học đường, học sinh nên áp dụng các biện pháp phòng tránh virus lây nhiễm. Nhà trường và phụ huynh nên nhắc nhở các em lưu ý một số phương thức phòng ngừa như sau:

Tăng cường vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn có cồn. Khi ho hay sỗ mũi phải che bằng tay hoặc khăn giấy và rửa tay sạch sau đó.

Nếu trẻ có những biểu hiện như ho, sốt…, phải đưa trẻ đến bệnh viện khám chứ không nên đưa trẻ đến trường. Ngoài ra, nhà trường nên tăng cường vệ sinh, sát khuẩn những nơi trẻ hay tiếp xúc, có thể hạn chế sử dụng máy điều hòa và mở cửa cho không gian thông thoáng.

- Vacxin cúm thì có tác dụng trong phòng ngừa virus Corona không? Và đang trong đợt dịch thì có nên đưa trẻ đi chích ngừa không?

PGS.BS Trần Quang Bính: Hiện nay, chúng ta chưa có đủ chứng cứ khoa học để chứng minh virus cúm có thể giúp bảo vệ tránh khỏi virus Corona. Virus cúm có nhiều chủng và mỗi dòng cúm thì nó sẽ thay đổi mỗi năm. Chính vì vậy, chủng cúm mà chúng ta mắc năm trước sang năm sau có thể sẽ mắc một chủng khác chứ không phải cứ tiêm vacxin cúm sẽ tránh được cúm. Tuy nhiên, nếu chúng ta tiêm vacxin phòng ngừa cúm thì có thể bảo vệ được cho mình và những người xung quanh.

Và trong mùa dịch như thế này nếu có điều kiện nên tiêm vacxin cho bản thân hay cho trẻ. Bởi, nếu không may mắc thêm một loại cúm nào đó thì cơ thể chúng ta không đủ khỏe mạnh để chống lại dịch bệnh.

- Thưa bác sĩ, thời tiết trong thời gian qua ở Việt Nam đặc biệt là phía Bắc ít nắng thì virus Corona sống được bao lâu ngoài môi trường tự nhiên?

BS CKII Phan Thanh Toàn: Đối với những virus khác thì nhiệt độ làm cho virus chết nhanh nhất là từ 40 đến 60 độ C còn nhiệt độ từ 25 độ C trở lên thì virus có thể tồn tại được nhiều giờ. Nhưng đối với virus Corona thì chưa có một nghiên cứu nào cho thấy virus này có thể sinh sôi ở nhiệt độ môi trường bên ngoài. Bên cạnh đó, không chỉ yếu tố nhiệt độ mà còn lệ thuộc thêm vào độ ẩm và thời tiết. Có thể cùng một nhiệt độ nhưng độ ẩm khác nhau thì virus cũng sẽ tồn tại trong những môi trường khác nhau. Do đó nếu chúng ta chỉ căn cứ và mỗi nhiệt độ thì không đủ cơ sở nhưng đối với nhiệt độ nóng thì virus cũng không thể chịu được quá vài giờ.

- Bác sĩ có thể tư vấn chế độ sinh hoạt, ăn uống, tập luyện thể dục thể thao để tăng cường sức đề kháng nhằm phòng chống dịch Covid-19?

PGS.BS Trần Quang Bính: Chúng ta nên tăng cường ăn uống đủ chất, đủ đạm, tinh bột, khoáng chất, vitamin. Ngoài ra, người khỏe mạnh muốn phòng ngừa thì chúng ta nên tăng cường vận động thể dục, vận động cơ thể để tăng sức đề kháng.

Không chỉ đối với việc ngăn chặn virus Corona mà chúng ta mới tập thể dục mà cần tập luyện mỗi ngày, thường xuyên ngay cả khi không có dịch bệnh. Thể trạng cơ thể chúng ta có hệ miễn dịch tốt, sức đề kháng tốt có thể phòng ngừa được rất nhiều loại virus. Đặc biệt, chúng ta nên hạn chế những tác nhân gây hại như: thuốc lá, rượu, bia…; ngủ đủ giờ thì bản thân chúng ta có sức khỏe tốt và không có tác nhân nhân gây bệnh xâm nhập cơ thể.

Ông Nguyễn Thanh Nhung - Tổng Giám đốc Vietbank (ngoài cùng bên phải) tặng hoa cảm ơn 2 chuyên gia y tế trong chương trình tư vấn cách phòng tránh virus Corona cho CBNV và khách hàng

- Bác sĩ có thể thông tin thêm về tình hình tiếp nhận bệnh nghi nhiễm đến thời điểm này tại Bệnh viện quốc tế City và Gia An 115. Hai bệnh viện đã chuẩn bị cơ sở vật chất như thế nào để sẵn sàng cho việc điều trị cách ly bệnh nhân nhiễm virus?

BS CKII Phan Thanh Toàn: Hiện tại, Bệnh viện Gia An 115 có 3 phòng cách ly đạt chuẩn, cơ sở vật chất cũng rất đầy đủ. Ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên bệnh viện hết sức quan tâm đến công tác phòng ngừa dịch Covid-19 để tạo môi trường an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế.

Ngoài ra, bệnh viện có tổ chức khu khám bệnh cho người bị ho, sốt và nghi ngờ nhiễm bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Đến thời điểm này cũng có nhiều người bệnh đến khám vì nghi ngờ nhiễm nhưng đến nay thì chưa phát hiện ca nào dương tính với Covid-19.

PGS.BS Trần Quang Bính: Đối với Bệnh viện Quốc tế City, chúng tôi đã tập huấn cho toàn thể nhân viên hiểu biết về bệnh này và biết cách phòng chống, đặc biệt là tập huấn cho đội ngũ y tế biết sử dụng đúng các đồ phòng hộ để bảo vệ chính mình.

Về cơ sở vật chất, Bệnh viện Quốc tế City có 10 phòng cách ly đạt chuẩn được bố trí rải rác từng khoa. Ví dụ khoa nội có một phòng, khoa ngoại có một phòng, khoa hồi sức có ba phòng, khoa cấp cứu có một phòng.

Chúng tôi cũng đã chuẩn bị một tình huống nếu trường hợp có nhiều người bệnh vào mà không thể chuyển đi nơi khác được thì chúng tôi có trang bị 10 giường bệnh, chia làm 3 khu vực: khu vực có bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh, khu vực bệnh nhân đã lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và khu vực xác nhận bệnh nhân có bệnh và cách ly hoàn toàn.

Bệnh viện đã thành lập phòng khám chuyên biệt đối với những bệnh nhân nghi ngờ. Còn đối với khách hàng khi đến bệnh viện khám thì đội ngũ nhân viên chúng tôi sẽ cho rửa tay khi bước vào cửa, đeo khẩu trang cho những bệnh nhân có bệnh về đường hô hấp và thực hiện thăm hỏi bệnh nhân có tiếp xúc, chăm sóc người nhiễm bệnh không, có từ vùng dịch trở về không để có thể hướng dẫn họ đến phòng khám sàng lọc. Nếu có biểu hiện nghi ngờ, chúng tôi sẽ tiến hành đưa bệnh nhân đến phòng cách ly theo lối đi riêng biệt.

Bệnh viện Quốc tế City đã tiếp nhận khá nhiều trường hợp sốt, ho, cảm cúm nhưng đến thời điểm hiện tại bệnh viện vẫn chưa có trường hợp nào dương tính với Covid-19.