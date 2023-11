Thẻ tín dụng chuyên biệt “hút” khách hàng thượng lưu

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, chìa khóa tăng trưởng của các ngân hàng hiện nay chính là dịch vụ bán lẻ, trong đó nhắm tới phân khúc khách hàng cao cấp là xu hướng chủ đạo. Các ngân hàng thương mại liên tục gia tăng lợi thế cạnh tranh thông qua các sản phẩm, dịch vụ, chú trọng việc phát hành thẻ tín dụng chuyên biệt với nhiều đặc quyền vượt trội cho nhóm khách hàng này.

Nhằm gia tăng thị phần bán lẻ, nhiều ngân hàng tập trung cho phân khúc khách hàng cao cấp.

Anh Trọng Minh, quản lý của một nhãn hàng cho biết việc chi tiêu qua thẻ tín dụng đã trở thành thói quen hàng ngày. Theo kinh nghiệm của anh việc lựa chọn thẻ cũng rất quan trọng, tùy theo nhu cầu cá nhân của mỗi người nhằm tối ưu hóa tiện ích. Vì thường xuyên chơi golf, nên anh cũng ưu tiên chọn các ưu đãi từ loại thẻ dành riêng cho golfer của Nam A Bank, trải nghiệm các tiện ích cao cấp mà dòng thẻ này mang lại.



Ngoài ra, việc phát hành thẻ tín dụng, khuyến khích tiêu dùng cũng góp phần thúc đẩy nhanh tăng trưởng tín dụng và gia tăng thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam. Đặc biệt trong giai đoạn cuối năm, khi nhu cầu mua sắm tiêu dùng tăng cao, các ngân hàng tiếp tục tung nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng.



Là một trong những ngân hàng thương mại đi đầu trong các giải pháp thẻ, trong những năm vừa qua Nam A Bank đã liên tục cho ra mắt nhiều dòng thẻ chuyên biệt phục vụ các nhóm khách hàng khác nhau: Happy Lady, Happy Digital, Happy Golf... Trong đó, thẻ tín dụng Happy Golf mang thương hiệu JCB với hạng bạch kim (Platinum) được thiết kế với nhiều tính năng, tiện ích đa dạng cùng các ưu đãi đặc quyền vượt trội, thẻ Happy Golf đã nhanh chóng khẳng định vị thế trên thị trường.

Nam A Bank triển khai hàng loạt ưu đãi cho chủ thẻ tín dụng Happy Golf.

Đây là dòng thẻ được định vị cao cấp, dành riêng cho các tín đồ của bộ môn golf với nhiều ưu đãi khác biệt, vượt trội. Tuy chỉ mới ra mắt thời gian gần đây, thẻ Nam A Bank Happy Golf đã được các golfer tin dùng với nhiều tiện ích ấn tượng. Bên cạnh các đặc quyền sẵn có của hạng thẻ bạch kim, Nam A Bank đang triển khai gói ưu đãi cộng thêm hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ đến hết ngày 14-1-2024.



Cụ thể, tặng không giới hạn lượt chơi golf khi chủ thẻ đạt mức giao dịch trong kỳ thông báo theo thể lệ chương trình, tặng 3 lượt chơi golf khi chủ thẻ đạt giải thưởng Hole in One tại tất cả sân golf trong nước. Song song đó, khách hàng sở hữu thẻ Happy Golf sẽ được tận hưởng các tiện ích cao cấp miễn phí tại phòng chờ Nam A Bank Premier Lounge (sân bay Nội Bài). Đây là chương trình nhằm tri ân khách hàng đã đồng hành cùng Nam A Bank trong suốt thời gian qua.



Chủ thẻ Happy Golf sẽ được tận hưởng các tiện ích cao cấp tại phòng chờ sân bay Nam A Bank Premier Lounge.

Chủ thẻ Happy Golf còn được tận hưởng các ưu đãi sẵn có của hạng thẻ bạch kim như: miễn lãi lên đến 55 ngày, miễn phí thường niên, đi kèm nhiều ưu đãi mua sắm, du lịch, giải trí đẳng cấp trên toàn thế giới… chắc chắn sẽ mang đến những trải nghiệm xứng tầm. Bên cạnh các tiện ích ưu việt, thẻ Happy Golf được xây dựng trên nền tảng công nghệ thẻ chip theo chuẩn quốc tế với độ bảo mật cao nhất hiện nay, giúp khách hàng an tâm tận hưởng.



Tháng 7-2023 vừa qua, nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của Nam A Bank cho thị trường, Tổ chức Thẻ quốc tế JCB đã vinh danh dòng thẻ Happy Golf cho hạng mục giải thưởng "Sản phẩm và giải pháp truyền cảm hứng 2022" (The Inspirational Product and Solution 2022). Song song đó là hai giải thưởng danh giá "Ngân hàng dẫn đầu về Doanh số giao dịch bình quân đầu thẻ 2022" (Leading Licensee in Spending Volume per Card 2022) và giải thưởng "Ngân hàng tăng trưởng ấn tượng Doanh số giao dịch thẻ 2022" (Leading Licensee in Outstanding Spending Volume Growth 2022).

Thông tin chi tiết về chương trình tham khảo tại www.namabank.com.vn.