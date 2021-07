The New City Châu Đốc – Đô thị hiện đại giữa miền sông nước

Nắm bắt được những điều kiện và sự phát triển đang được thúc đẩy của thành phố Châu Đốc và tỉnh An Giang, Tập Đoàn Thiên Minh cùng với Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Quy hoạch hạ tầng Thanh Niên đang tiến hành thiết kế xây dựng đầu tư dự án The New City Châu Đốc với quy mô 106,7ha và vốn đầu tư lên đến 4000 tỉ đồng; với các dãy nhà liên kế, nhà phố, biệt thự cũng như nhà vườn cùng các dịch vụ thương mại như trung tâm mua sắm, gym, spa, rạp phim…

Một điều đặc biệt khác mà The New City mang lại cho thành phố và người dân đó là mật độ cây xanh và công viên cây xanh được bố trí xen kẽ tạo ra những mảng xanh và môi trường không khí trong lành cho dân cư. Ngoài các tiện ích nội khu nổi bậc tại dự án thì cư dân tại đây còn thừa hưởng toàn bộ các tiện ích ngoại khu của khu vực mà không cần phải di chuyển xa do khu đô thị nằm ở trung tâm thành phố.

Phối cảnh 1 trong số những trường học của Khu đô thị

Hiện tại dự án The New City Châu Đốc đang được gấp rút triển khai các hạng mục công trình, hạ tầng kỹ thuật. Hứa hẹn sẽ mang đến những không gian sống đầy đủ tiện ích, sang trong và thực sự đẳng cấp cho người sử dụng, đồng thời góp phần thúc đẩy cho sự phát triển không ngừng của thành phố Châu Đốc và tỉnh An giang trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày nay.