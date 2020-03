Techcombank thu xếp 1.200 tỉ đồng cho MNS Meat Sài Gòn

Việc Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) thu xếp thành công khoản tín dụng hợp vốn 1.200 tỉ đồng tài trợ cho dự án Tổ hợp chế biến thịt góp phần quan trọng cho tổng thể các hoạt động chiếm lĩnh mảng sản xuất và chế biến thịt, đặc biệt phân khúc thịt mát với thương hiệu Meat Deli của Masan. Masan MeatLife đặt mục tiêu chiếm 10% thị phần thịt heo của Việt Nam khi kết thúc năm 2022.

Đặc biệt, đây cũng là khoản tín dụng hợp vốn đầu tiên được thu xếp bởi một ngân hàng (NH) trong nước, không chỉ khẳng định uy tín của Masan mà còn là khả năng đáp ứng các nhu cầu về thu xếp tín dụng của Techcombank trên thị trường tài chính. Từ đó thu hút thêm sự tham gia của các đối tác NH tài trợ khác, là chi nhánh (CN) các NH nước ngoài tại Việt Nam như NH Keb Hana (CN Hà Nội), NH Woori Việt Nam (CN Hà Nam), NH First Commercial Bank (CN TP HCM), NH CTBC (CN TP HCM) và NH TNHH E.Sun (CN Đồng Nai).

Techcombank thu xếp thành công khoản tín dụng hợp vốn 1.200 tỉ đồng cho dự án Tổ hợp chế biến thịt tại Long An

Trong năm 2019, việc Techcombank thành lập Khối NH Giao dịch Toàn cầu (GTS) do Phó Tổng Giám đốc Phan Thanh Sơn dẫn dắt chính là một trong những trọng điểm trong thực thi chiến lược "Khách hàng là trọng tâm" của NH, ưu tiên và chú trọng cung cấp các giải pháp tài chính vượt trội dựa trên hành trình trải nghiệm khách hàng.

Ông Phan Thanh Sơn cho biết: "Nằm trong chiến lược trở thành đối tác tư vấn và thu xếp tài chính cho khách hàng doanh nghiệp, Techcombank tiếp tục nâng cao năng lực tư vấn, thu xếp và phân phối các giao dịch huy động vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp. Các giao dịch thu xếp vay hợp vốn giúp cho các doanh nghiệp đa dạng hóa kênh huy động vốn trong và ngoài nước song song với kênh trái phiếu doanh nghiệp vốn đang là thế mạnh của Techcombank và Techcombank Securities. Ngoài ra, việc phát triển sản phẩm Vay hợp vốn theo tiêu chuẩn quốc tế còn giúp cho các NH trong và nước ngoài là đối tác của Techcombank có cơ hội tiếp cận với các doanh nghiệp lớn và uy tín tại Việt Nam".

Năm 2019 cũng là dấu mốc khi Techcombank đạt kết quả kinh doanh kỷ lục vượt mức kế hoạch đề ra, với lợi nhuận trước thuế cả năm ở mức 12.800 tỉ đồng, tăng 31,5% so với năm 2018 và thu nhập hoạt động đạt 21.100 tỉ đồng, nối tiếp chuỗi tăng trưởng doanh thu 17 quý liên tiếp. Techcombank cũng là một trong những NH duy trì được vị thế vốn hàng đầu Việt Nam, với tỉ lệ an toàn vốn cuối kỳ theo Basel II đạt 15,5%, cao gần gấp đôi so với yêu cầu tối thiểu của Trụ cột I Basel II. Với chuỗi tăng trưởng ấn tượng, Techcombank cũng là NH duy nhất có mặt trong top 3 của bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp tư nhân có lợi nhuận cao nhất năm 2019 (Vietnam Profit500), do VNReport công bố. Ngoài ra, cũng vào tháng 9-2019, Techcombank được Asia Risk vinh danh là "Ngân hàng xuất sắc nhất Việt Nam".