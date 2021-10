Techcombank là ngân hàng TMCP tư nhân uy tín nhất Việt Nam năm thứ 3 liên tiếp

Lễ trao giải do Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) và báo Vietnamnet tổ chức, đã diễn ra ngày 21-10-2021 tại Hà Nội.



Bảng xếp hạng Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2021 là kết quả nghiên cứu độc lập và khách quan của Vietnam Report được công bố thường niên từ năm 2016. Kết quả khảo sát với khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đã chỉ ra top 3 yếu tố khi lựa chọn một ngân hàng: trong đó đứng đầu là ngân hàng có Giao dịch an toàn, bảo mật cao (67,65%); Thủ tục đơn giản, nhanh chóng (64,71%); Phí dịch vụ (50%). Theo đánh giá của Vietnam Report, Techcombank là ngân hàng TMCP tư nhân dẫn đầu cả 3 hạng mục chỉ số: Năng lực tài chính, uy tín truyền thông trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng, kết quả khảo sát với các nhóm đối tượng liên quan trong tháng 6 năm 2021.

Kết quả phân tích cho thấy, Techcombank là ngân hàng có độ đa dạng chủ đề cao nhất trong các ngân hàng với tỉ lệ tin tích cực rất cao, được cộng hưởng từ kết quả kinh doanh tích cực, sự nỗ lực của ngân hàng vượt qua khó khăn của đại dịch nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ và mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất. Trong bối cảnh đại dịch tác động nặng nề đến nền kinh tế, Techcombank vẫn kiên trì vượt qua các thách thức, tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ số, dữ liệu và nhân tài để tạo đà tăng trưởng nhanh hậu Covid-19. Ngân hàng đồng thời dành nguồn lực lớn để đồng hành cùng Chính phủ hỗ trợ tuyến đầu chống dịch và đảm bảo an sinh xã hội.

Tại lễ trao giải cùng ngày, Techcombank được vinh danh Top 3 uy tín nhất toàn ngành ngân hàng năm 2021, cùng Vietcombank và Vietinbank. Trong bảng Profit500, Techcombank có tên trong Top 5 các doanh nghiệp có lơi nhuận tốt nhất tại Việt Nam, và đứng đầu danh sách các công ty tư nhân ở đánh giá xếp hạng này. Phát biểu tại lễ trao giải, Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank Thái Minh Diễm Tú chia sẻ: "Với tầm nhìn "Chuyển đổi ngành tài chính - Nâng tầm giá trị sống" Techcombank tự hào là ngân hàng tiên phong đem lại hành trình trải nghiệm vượt trội và những giá trị to lớn cho khách hàng. Bên cạnh việc cung ứng các gói giải pháp toàn diện cho khách hàng, chất lượng sản phẩm dịch vụ liên tục được cải thiện, thủ tục được số hóa, các giao dịch đều mang tính bảo mật cao là những lý do khiến khách hàng tin tưởng và lựa chọn Techcombank".

Kết quả tài chính 9 tháng của Techcombank đã tiếp tục chứng minh sự vững vàng của chiến lược "Khách hàng là trọng tâm", cũng như thể hiện năng lực thực thi chiến lược, điều hành hoạt động của ngân hàng trong làn sóng Covid-19 nghiêm trọng nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu. Trong 9 tháng đầu năm, Techcombank đã thu hút thêm khoảng 870 ngàn khách hàng mới, nâng tổng số khách hàng lên 9,2 triệu. Khối lượng và giá trị giao dịch qua kênh điện tử của khách hàng cá nhân trong 9 tháng đầu năm 2021 lần lượt đạt 456 triệu giao dịch (tăng 78,1% so với cùng kỳ năm ngoái), và 6,3 triệu tỉ đồng (tăng 91% so với cùng kỳ năm ngoái). Tỉ lệ CASA đạt 49,0% tại thời điểm 30-9-2021, tăng so với mức 46,1% của quý II-2021, do Techcombank đẩy mạnh các gói sản phẩm dịch vụ tiền gửi và giao dịch. Techcombank cũng duy trì vị thế vốn hàng đầu Việt Nam với tỉ lệ an toàn vốn (CAR) cuối quý theo Basel II đạt 15,2%, cao hơn yêu cầu tối thiểu 8,0% của trụ cột I, Basel II và cung cấp bộ đệm cần thiết cho tăng trưởng tín dụng trong tương lai.

Dù làn sóng thứ 4 của đại dịch Covid-19 gây ra nhiều khó khăn cho nền kinh tế nói chung và các khách hàng của Techcombank nói riêng, nhưng ngân hàng vẫn duy trì tỉ lệ nợ xấu thấp ở mức 0,6% do đã chủ động đánh giá, tái cấu trúc nợ từ khi đại dịch mới bắt đầu vào năm ngoái. Kể từ khi đại dịch bắt đầu, hơn 11,5 ngàn tỉ đồng dư nợ đã được ngân hàng tái cấu trúc cho khách hàng. Ngân hàng cũng đồng thời hỗ trợ khách hàng thông qua giảm lãi suất lên tới 600 tỉ đồng trong năm 2021. Để giúp đỡ các cá nhân và cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19, Techcombank đã đóng góp hơn 420 tỉ đồng dưới nhiều hình thức như ủng hộ quỹ vắc-xin, trang thiết bị y tế, đóng góp xây dựng bệnh viện điều trị Covid-19 cũng như hỗ trợ trực tiếp tới các bệnh nhân và gia đình của họ.