Tập đoàn đầu tư bất động sản Thiên Minh tung ra thị trường dự án mới

Với tình hình đại dịch Covid-19 diễn ra hết sức phức tạp trong hai năm qua, nhận thấy sự thay đổi về nhu cầu an cư của người dân cũng thay đổi. Chủ đầu tư công ty Thiên Minh đã cho ra đời The New City Châu Đốc là một sản phẩm "Thiết kế đón đầu sức khỏe, đón đầu xu hướng", mang đến một không gian sống tốt và hiện đại cho cư dân của mình.

Dự án được thiết kế với tiêu chí mỗi căn hộ tại dự án được phát triển dựa trên ý tưởng ngôi nhà thứ hai (Second Home). Lối kiến trúc xây dựng căn hộ mang đậm hơi thở hiện đại và sang trọng. Từng đường nét được chăm chút kỹ càng giúp không gian sống tinh tế và thoải mái nhất.

Thích ứng được xu hướng an cư trong thời đại mới ngày nay, The New City Châu Đốc chú trọng khắc khe trong thiết kế, từ bản phát thảo ý tưởng đến thiết kế nội thất chi tiết. Đến với The New City Châu Đốc bạn sẽ được trãi nghiệm một không gian sống vô cùng tiện ích và đẳng cấp, bởi thiết kế nội thất trong từng không gian sống mà The New City mang đến.

Chưa dừng lại ở đó, căn hộ dự án còn được đầu tư mạnh mẽ về hệ thống trang thiết bị nội thất. Các sản phẩm được chọn lựa kỹ càng từ các thương hiệu nổi tiếng với chất lượng sử dụng cao. Bao gồm các trang thiết bị nhà WC, nhà tắm, bếp hay hệ thống đèn chiếu sáng, cửa đi thông minh…

The New City Châu Đốc được ra đời bởi đội ngũ thiết kế nội thất chuyên nghiệp, mở ra một khồng gian sống sang trọng, đẳng cấp xứng tầm cồng đồng tri thức, ưu tú lẫn thành đạt.

Bối cảnh thời đại mới, thời đại dịch bệnh hoành hành như trong suốt thời gian qua, thì việc chon một nơi an cư tốt cho sức khỏe đang là lựa chọn ưu tiên hàng đầu. The New City Châu Đốc sẽ là một lựa chọn trong số những lựa chọn tốt nhất của bạn.