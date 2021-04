SCB triển khai phương án chào bán 500 triệu cổ phần

Gần đây, SCB đã công bố về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu SCB ra công chúng. SCB dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ thêm 15.000 tỉ đồng trong giai đoạn 2020-2030. Riêng năm 2020-2021, vốn điều lệ tăng thêm 5.000 tỉ đồng.



Theo đó, SCB sẽ chào bán 500 triệu cổ phần (tương ứng với 5.000 tỉ đồng) cho cổ đông hiện hữu. Trên cơ sở tổng vốn điều lệ tăng thêm, SCB sẽ ưu tiên bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh, tập trung vào đầu tư tài sản cố định, hiện đại hóa công nghệ thông tin; đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở các chi nhánh phù hợp với định hướng kế hoạch hằng năm, đáp ứng yêu cầu về nền tảng phát triển của SCB.

Tính đến ngày 31-3, quy mô tài sản của SCB đạt 660.580 tỉ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước, duy trì vị thế Top 5 và là ngân hàng TMCP tư nhân có tổng tài sản lớn nhất. Trong đó, cho vay khách hàng đạt 351.386 tỉ đồng, tăng 5,5% so cùng kỳ năm trước. SCB vẫn kiểm soát tốt chất lượng tín dụng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 lan rộng, tỉ lệ nợ quá hạn và nợ xấu tại thời điểm cuối quý I-2021 lần lượt là 1,0% và 0,79%. Bên cạnh đó, huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tiếp tục tăng trưởng tốt, đạt 598.458 tỉ đồng, tăng 19,7% so với quý I-2020.



Tháng 1-2021, SCB chính thức hợp tác với Công ty Digital Wallet Corporation - một trong các công ty hoạt động kiều hối mạnh nhất tại Nhật Bản. Với thế mạnh về công nghệ, Công ty Digital Wallet đã phát triển các dịch vụ chuyển tiền dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến, trong đó nổi tiếng với "Smiles" - ứng dụng chuyển tiền di động cho phép chuyển tiền từ Nhật đến hơn 147 quốc gia, trong đó có Việt Nam với hơn 287 ngàn điểm giao dịch trên toàn cầu.

Tiếp tục trong tháng 2-2021, SCB đã ký kết hợp tác chiến lược với Đại diện Ngân hàng Kiraboshi tại Việt Nam - Kiraboshi Business Consulting Vietnam. Việc hợp tác toàn diện của hai bên sẽ phát triển thành một liên minh hợp tác lớn mạnh trong tương lai, hỗ trợ đa dạng các doanh nghiệp và nhà đầu tư Nhật Bản và Việt Nam. Trong 2021, hai bên sẽ không ngừng mở rộng phạm vi hợp tác, từ phục vụ khách hàng tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam đến các khách hàng doanh nghiệp của các quốc gia khác. Đồng thời sẽ cùng phối hợp xây dựng các giải pháp tài chính toàn diện và phù hợp cho từng khách hàng, cũng như cho từng hệ sinh thái khách hàng của cả hai bên.

Hiện nay, SCB đã có những bước phát triển nhanh và vững chắc với tốc độ tăng trưởng tổng tài sản và lợi nhuận tích cực. Bên cạnh việc nắm bắt cơ hội và khai thác tốt nội lực để phát triển kinh doanh, SCB đã có những cải cách sâu rộng về cơ cấu tổ chức, quản trị, quản lý rủi ro, nâng cao hạ tầng công nghệ thông tin và xây dựng thương hiệu, tạo tiền đề để SCB tiếp tục bứt phá và phát triển bền vững, an toàn, hiệu quả.