Những ngân hàng đang đi đầu trong việc triển khai mô hình Ngân hàng tự động

Trong thời buổi hầu như ai cũng bận rộn với "hàng núi" công việc và khó thu xếp được thời gian trực tiếp đến phòng giao dịch ngân hàng trong giờ hành chính, các hệ thống ngân hàng tự động chính là giải pháp hữu hiệu nhất.



Hiểu được nhu cầu và thói quen giao dịch của khách hàng, ngày càng nhiều ngân hàng phát triển hệ thống giao dịch tự động thế hệ mới, với khả năng cung cấp được nhiều dịch vụ hơn, phục vụ nhanh hơn, tiện lợi hơn, thời gian và không gian cung cấp dịch vụ cũng mở rộng hơn.

Sự phát triển của hệ ngân hàng giao dịch tự động được coi là miếng ghép giúp hình ảnh của các ngân hàng trong cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 trở nên hoàn thiện hơn, khiến cho khách hàng thực hiện các giao dịch với ngân hàng dễ dàng, tiện lợi hơn mà không còn buộc phải đến quầy giao dịch truyền thống.

So với hệ thống ATM đã trở nên rất phổ biến trong nhiều thập kỷ qua, hệ thống ngân hàng tự động mới cung cấp đầy đủ các tính năng của một ATM, bên cạnh đó còn cho phép khách hàng có thể nộp tiền mặt vào tài khoản, sổ tiết kiệm hay thẻ ngân hàng ở bất cứ thời điểm nào trong ngày, việc mà trước đây khách hàng sẽ bắt buộc phải thực hiện ở quầy giao dịch truyền thống.

Một số hệ thống ngân hàng tự động điển hình có thể kể tới như MB SmartBank của MB, VPBank NEO Express, LiveBank của TPBank hay mới nhất là Digimi+ của Ngân hàng Bản Việt (BVBank)

Trong đó, hệ thống ngân hàng tự động Digimi+ sử dụng máy CRM (Cash Recycling Machine), là máy giao dịch tự động thế hệ mới với tính năng ưu việt hơn so với máy ATM thông thường, triển khai được nhiều tính năng bên cạnh nộp/rút tiền mặt như: chuyển tiền, truy vấn số dư, sao kê, đổi mã pin, phát hành thẻ nhanh… Digimi+ đã được triển khai gần 20 điểm giao dịch tự động tại các tỉnh/thành phố lớn như TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Cần Thơ, An Giang, Nghệ An, Đồng Nai, Bắc Ninh, Gia Lai, Đắk Lắk, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, Hải Phòng, Cà Mau…

Đáng chú ý, BVBank là ngân hàng đi đầu trong việc áp dụng tính năng nộp/rút tiền mặt bằng Căn cước công dân (CCCD) cho hệ thống ngân hàng tự động.

Theo đó, khách hàng của BVBank hoàn toàn có thể nộp/rút tiền mặt bằng CCCD ,thẻ (ATM/tín dụng) hoặc mã QR tại hệ thống ngân hàng tự động Digimi+ của BVBank. Cụ thể, số tiền nộp tối đa lên đến 100 triệu đồng/giao dịch và không hạn chế số lần nộp trong ngày, tài khoản ghi có ngay lập tức khi khách hàng kết thúc giao dịch tại máy. Đối với rút tiền mặt, hạn mức là 10 triệu đồng/giao dịch và tối đa 100 triệu đồng/ngày. Điểm đặc biệt, khi khách hàng dùng CCCD có thể nộp tiền cho mình hoặc cho tài khoản khác cùng hệ thống BVBank.

Đặc biệt khai thác tiện ích sử dụng CCCD này, các chủ cửa hàng/hộ kinh doanh sẽ là những người tiết kiệm được nhiều thời gian nhất, vì sẽ không cần phải đến từng cơ sở kinh doanh để thu tiền mặt từ nhân viên cuối ngày như trước đây mà có thể điều phối từ xa. Nhân viên trực cửa hàng chỉ cần đem tiền đến Ngân hàng tự động Digimi+ và nộp tiền vào tài khoản của chủ/quản lý thông qua vài thao tác đơn giản vào cuối ngày và cả những ngày cuối tuần hay ngày lễ.

"Với Ngân hàng tự động Digimi+, chuỗi cửa hàng của mình đã vận hành trơn tru hơn hẳn. Cứ cuối ngày là tiền bán hàng được nhân viên gửi về tài khoản. Dòng tiền của chuỗi cửa hàng luôn được mình kiểm soát hằng ngày, hỗ trợ rất nhiều cho công việc kinh doanh" - chị Hà, chủ một chuỗi cửa hàng quần áo tại Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ.

Ngoài tính năng nộp/rút tiền mặt bằng CCCD, BVBank cũng ra mắt tính năng đáng chú ý là mở thẻ nhanh ngay tại hệ thống ngân hàng tự động Digimi+. Theo đó, khách hàng chỉ cần đăng nhập ứng dụng Ngân hàng số Digimi, thực hiện quét mã QR hiển thị trên Ngân hàng tự động Digimi+. Sau khi đăng ký phát hành thẻ thành công, khách hàng nhận được ngay thẻ vật lý chỉ trong vòng 1 phút ngay tại máy Digimi+. Bất cứ khi nào cần, vào ngày nghỉ, ngày lễ khách hàng cần mở thẻ cũng có thể dễ dàng đến booth Ngân hàng tự động Digimi+ của BVBank nhận thẻ và giao dịch ngay.

Các điểm Ngân hàng tự động 24/7 Digimi+ có mặt xem tại đây https://vietcapitalbank.com.vn/wp-content/uploads/2023/06/Danh-sach-diem-giao-dich-Digimi-Plus.pdf