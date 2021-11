Nhiều sản phẩm Nam A Bank lọt Top 100 sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho gia đình trẻ em

8/11/2021 548 1k

The New City là dự án khu đô thị đa dạng các sản phẩm gồm đất nền – biệt thự, căn hộ thương mại, chung cư nhà ở xã hội do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bất động sản Thiên Minh làm chủ đầu tư tại vị trí đắc địa thuộc phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Đây là nơi có Khu du lịch Núi Sam cùng với nhiều địa điểm du lịch trong đó có Núi Bà Chúa Xứ.