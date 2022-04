Ngân hàng Bản Việt dự kiến lợi nhuận tăng 44%, đẩy mạnh kinh doanh bán lẻ

Tăng trưởng bền vững, quản lý tốt khẩu vị rủi ro



Báo cáo tại đại hội, ông Ngô Quang Trung - Tổng Giám đốc Ngân hàng Bản Việt - nhấn mạnh, dù năm 2021 chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, bên cạnh những áp lực về tiết giảm chi phí, sự cạnh tranh trong hoạt động chuyển đổi số của các ngân hàng, ngân hàng đã chuẩn bị tốt kịch bản ứng phó cùng kế hoạch kinh doanh linh hoạt, thích ứng từng thời kỳ. Đặc biệt tập trung vào quản lý rủi ro, giúp các chỉ tiêu kinh doanh quan trọng ngân hàng đã hoàn thành đúng như kế hoạch.

Tính đến thời điểm 31-12-2021, tổng tài sản của Ngân hàng Bản Việt đạt 76.500 tỉ đồng, tăng 25% so với năm 2020. Huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và dân cư đạt gần 56 ngàn tỉ đồng, dư nợ tín dụng đạt hơn 46 ngàn tỉ đồng, tăng lần lượt 20% và gần 16% so với 2020. Lợi nhuận đạt 311 tỉ đồng, vượt 7% so với kế hoạch.

Năm 2021, bám sát định hướng "tăng trưởng - bền vững - chất lượng", công tác quản trị rủi ro được ngân hàng chú trọng đặc biệt để phù hợp với bối cảnh Covid-19 và "bình thường mới" thông qua việc áp dùng hàng loạt các chính sách rủi ro tín dụng, triển khai triệt để các thông tư về cơ cấu nợ của Ngân hàng Nhà nước ban hành, đồng hành cùng khách hàng bằng các biện pháp linh động như hỗ trợ lãi suất, miễn giảm phí…

Dù gặp nhiều khó khăn do thời gian giãn cách xã hội kéo dài, nhưng Bản Việt cũng đã cố gắng đẩy mạnh hiệu quả hoạt động xử lý, thu hồi nợ. Cuối năm, tỉ lệ nợ xấu của ngân hàng là 2,5%.

Về hoạt động ngân hàng số, Ngân hàng Bản Việt tiếp tục ghi nhận kết quả khả quan khi được đánh giá là một trong ba ngân hàng dẫn đầu xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ để thích nghi. Việc ngân hàng số Digimi ra đời tháng 7-2021 với hàng loạt tính năng tiện ích, ngay vào thời điểm giãn cách để phục vụ kịp thời khách hàng là một minh chứng rõ nét cho những sự phát triển này. Theo đó, số lượng khách hàng trên kênh số tăng trưởng gấp đôi so với năm 2020.

Tăng tốc đẩy mạnh kinh doanh bán lẻ, chuyển đổi số

Đón đầu sự phục hồi kinh tế trong bối cảnh bình thường mới, Ngân hàng Bản Việt chủ trương tăng tốc để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bán lẻ, bù đắp thời gian bị ảnh hưởng bởi Covid-19 và đảm bảo sự tăng trưởng theo mục tiêu đặt ra. Tuy nhiên, ngân hàng vẫn bám sát định hướng "tăng trưởng với quan điểm thận trọng".

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã trình thông qua tại đại hội phương án kinh doanh 2022, tập trung vào các nội dung chính: Tiếp tục linh hoạt xây dựng khẩu vị rủi ro để đồng hành cùng khách hàng và tăng trưởng tín dụng bền vững; Dịch chuyển sang bán lẻ nhanh hơn nữa và giảm thiểu rủi ro; Nâng tỉ trọng doanh số từ kênh ngân hàng số; Tiếp tục mở rộng mạng lưới tới quy mô phù hợp với định hướng phát triển trong thời gian tới.

Các cổ đông đã đồng thuận cùng với kế hoạch tài chính, cụ thể: Tổng tài sản tăng 27%, đạt 97 ngàn tỉ đồng; huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư hơn 71 ngàn tỉ đồng, tăng 28%; dư nợ cấp tín dụng đạt hơn 53 ngàn tỉ đồng, tăng 15% (tốc độ tăng trưởng tín dụng phụ thuộc vào sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước); lợi nhuận trước thuế đạt 450 tỉ đồng, tăng 44%.

Trong năm 2022, kế hoạch phát triển mạng lưới của ngân hàng tăng thêm 15 điểm giao dịch, nâng tổng số lên 131 đơn vị trên toàn hệ thống.

Hoạt động ngân hàng số cũng tiếp tục được đẩy mạnh với mục tiêu trở thành kênh trọng yếu thay thế kênh truyền thống đối với dịch vụ tài chính nhỏ lẻ. Các sản phẩm, tiện ích tối ưu nhất sẽ được đưa đến khách hàng trong năm 2022 như vay tiêu dùng, đầu tư, bảo hiểm… trên ngân hàng số Digimi hay kios giao dịch tự động Digimi+…

Nâng cao lợi ích kinh doanh, gia tăng lợi ích cổ đông

Tại đại hội, các cổ đông cũng đã thông qua tờ trình triển khai phương án tăng vốn trước đó đã được thông qua bằng văn bản theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21-12-2021. Số vốn điều lệ tăng là 1.618 tỉ đồng, nâng tổng số vốn điều lệ của ngân hàng lên hơn 5.298 tỉ đồng, nhằm gia tăng tiềm lực tài chính và phục vụ cho chiến lược phát triển trung và dài hạn của ngân hàng.

Sau gần 2 năm gia nhập sàn chứng khoán Upcom, cổ phiếu của BVB cũ được đánh giá là cổ phiếu có tính thanh khoản tốt trên thị trường. Khối lượng giao dịch trung bình và giá trị giao dịch trung bình trong 6 tháng gần đây lần lượt đứng Top 5, Top 3 trên sàn Upcom và Top 13 các ngân hàng niêm yết.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP HCM - đã ghi nhận mức độ tăng trưởng tích cực của Ngân hàng Bản Việt, những nỗ lực của Ngân hàng trong quá trình đồng hành cùng khách hàng bị tác động của dịch bệnh Covid-19 và quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, năm 2022 kinh tế vĩ mô và ngành Ngân hàng có nhiều thách thức do bối cảnh trong và ngoài nước. Do đó, ngân hàng cần đặc biệt chú trọng vừa tiếp tục tăng trưởng nhanh quy mô, nhưng vẫn giám sát chặt chẽ chất lượng tín dụng và thực hiện các chính sách hỗ trợ nền kinh tế. Lĩnh vực ngân hàng số là lĩnh vực mới, cần tiếp tục đẩy mạnh, nhưng song song với đó ngân hàng cũng chú ý đồng thời triển khai các biện pháp tăng cường quản lý rủi ro trong lĩnh vực mới này.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Dũng, ông Lê Anh Tài - Chủ tịch HĐQT cũng cam kết sẽ tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động kinh doanh theo định hướng đã được cổ đông thông qua và bám sát định hướng của Ngân hàng Nhà nước.