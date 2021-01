Năm 2020 - Agribank gặt hái nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, sự chỉ đạo quyết liệt và quyết tâm của toàn hệ thống, hoạt động kinh doanh của Agribank đạt được những kết quả nhất định, nguồn vốn huy động đáp ứng đủ và kịp thời cho nền kinh tế; tăng trưởng tín dụng trong bối cảnh khó khăn chung của toàn ngành nhưng vẫn đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của khách hàng, ưu tiên tập trung cho nông nghiệp, nông thôn, các tỉ lệ an toàn được đảm bảo theo quy định. Tính đến 30-11-2020, Agribank có tổng tài sản đạt trên 1,55 triệu tỉ đồng; nguồn vốn đạt trên 1,42 triệu tỉ đồng; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,183 triệu tỉ đồng. Vốn tín dụng Agribank chiếm tỉ trọng lớn trong tổng dư nợ gần 2 triệu tỉ đồng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam và chiếm trên 50% thị phần dư nợ lĩnh vực này của toàn ngành ngân hàng, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam nói riêng và nền kinh tế đất nước nói chung.

Các giải thưởng uy tín trong nước

Với chặng đường trên 32 năm xây dựng và phát triển, Agribank luôn khẳng định vị thế, vai trò của một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, đi đầu thực hiện chính sách tiền tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng, luôn khẳng định vai trò chủ lực trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, cung ứng tín dụng và sản phẩm dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Agribank tự hào là "Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2020", giai đoạn 2020-2025, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, tập trung đầu tư, ứng dụng công nghệ hiện đại gắn với đổi mới mô hình tổ chức, hướng tới ngân hàng số, tiếp tục hoàn thành sứ mệnh phục vụ "Tam nông". Agribank hướng tới hình ảnh một ngân hàng thương mại hiện đại, năng động, đổi mới, chuyên nghiệp, có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng thương hiệu quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tháng 7-2020 vừa qua, ghi nhận sự hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của Agribank, công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã đưa Agribank vào danh sách "Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2020".

Agribank tự hào là thương hiệu quốc gia năm 2020

Theo Bảng xếp hạng VNR500 – TOP500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2020 vừa được công bố mới đây, Agribank được vinh danh vị trí thứ 8. Đây là lần thứ 11 Agribank được xếp hạng TOP10 VNR500 và giữ vị trí quán quân trong hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Bảng xếp hạng VNR500 được xây dựng dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập của Vietnam Report và Báo VietNamNet, kết hợp phân tích trên các tiêu chí về doanh thu thực tế của doanh nghiệp, tổng tài sản, tổng lao động, lợi nhuận sau thuế và các chỉ số khác như: chỉ số sinh lời ROA, ROE, uy tín truyền thông của doanh nghiệp…



Trong những năm qua, việc đầu tư tín dụng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch của Agribank luôn là điểm sáng của ngành ngân hàng. Agribank luôn đảm bảo cung cấp đủ vốn với lãi suất ưu đãi nhằm thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó, Agribank cũng luôn không ngừng nỗ lực cải tiến quy trình, phương pháp cho vay, tiết giảm chi phí để mở rộng đầu tư tín dụng thông qua đơn giản hóa thủ tục; rút gọn thời gian thẩm định dự án, phương án vay vốn; nâng hạn mức cho vay; giảm dần lãi suất cho vay và cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước; tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho khách hàng như về hạn mức vốn vay, tài sản thế chấp…. Agribank tiên phong triển khai chương trình tín dụng ưu đãi quy mô tối thiểu 50.000 tỉ đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch. Tính đến 31-10-2020, doanh số cho vay từ khi bắt đầu triển khai chương trình của Agribank đã đạt gần 30.000 tỉ đồng, dư nợ đạt trên 5.000 tỉ đồng với gần 4.000 khách hàng. Với những nỗ lực không ngừng cho sự phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, nhiều năm liền Agribank được vinh danh "Giải thưởng Ngân hàng hỗ trợ đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao".

Agribank có vai trò quan trọng trong đầu tư phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp Việt Nam

Trong danh sách xếp hạng 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất năm 2019 (V1000) được Tổng cục Thuế công bố, Agribank đã xuất sắc vươn lên vị trí thứ 3. Giai đoạn 2014- 2019, Agribank đã nộp Ngân sách Nhà nước 14.300 tỉ đồng, trong đó riêng năm 2019 nộp NSNN 6.300 tỉ đồng. Agribank được xếp loại A theo tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước tại NĐ 93/2017-CP ngày 07/8/2017 về chế độ tài chính đối với TCTD; Thông tư số 12/2018/TT-BTC ngày 31/01/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn tại TCTD thể hiện bằng kết quả lợi nhuận, doanh thu vượt kế hoạch. Danh hiệu này tiếp tục khẳng định Agribank là Top các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nhất Việt Nam.



Với tinh thần sáng tạo, luôn hướng tới sự thuận tiện cho khách hàng và với vai trò chủ đạo trong tín dụng nông nghiệp, nông thôn, Agribank đã triển khai Đề án điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng (Điểm giao dịch lưu động), Đề án đẩy mạnh phát triển dịch vụ thẻ tại thị trường nông nghiệp, nông thôn. Thông qua 2 đề án này, Agribank góp phần từng ngày làm đổi thay diện mạo kinh tế - xã hội tại nhiều vùng quê Việt Nam, tạo điều kiện người dân khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; người nghèo, người thu nhập thấp được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tài chính ngân hàng, góp phần chung tay đẩy lùi nạn tín dụng đen cũng như xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập và đời sống của cộng đồng, dân cư. Bằng sự nỗ lực, sáng tạo không ngừng nghỉ, Agribank đã được vinh danh giải Sáng kiến vì cộng đồng năm 2020 cho Đề án điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng và Đề án đẩy mạnh phát triển dịch vụ thẻ tại thị trường nông nghiệp, nông thôn.

Được đánh giá cao bởi các Tổ chức uy tín trên thế giới

Vừa qua, tổ chức Moody’s đã đánh giá Agribank đã có những tiến bộ đáng ghi nhận đối với hoạt động xử lý tài sản tồn đọng trong những năm gần đây, góp phần cải thiện ổn định chất lượng tài sản, hoạt động huy động vốn và thanh khoản ở mức tốt. Với những yếu tố trên, Moody’s nâng kết quả xếp hạng tiền gửi ngoại tệ dài hạn của Agribank từ mức B1 lên mức Ba3, bằng với mức xếp hạng quốc gia của Việt Nam.

Cũng trong năm 2020, thương hiệu Agribank đã xuất sắc đứng thứ hạng 190 và cũng là xếp hạng cao nhất trong số 9 ngân hàng thương mại hàng đầu của Việt Nam trong bảng xếp hạng 500 Thương hiệu Ngân hàng giá trị lớn nhất toàn cầu (Brand Finance Banking 500) năm 2020 do công ty Brand Finance công bố. Để đạt được vị trí này, Agribank đã vượt qua nhiều thương hiệu khác và được lựa chọn và đánh giá, xếp hạng dựa trên các tiêu chí về thị phần, tốc độ tăng trưởng về quy mô tài sản, năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động cũng như uy tín thương hiệu trên truyền thông.

Những năm gần đây, thương hiệu và chất lượng dịch vụ của Agribank trên thị trường quốc tế, nhất là trong hoạt động thanh toán quốc tế luôn được các ngân hàng toàn cầu hàng đầu thế giới đánh giá cao. Agribank liên tục nhận được nhiều giải thưởng uy tín trong lĩnh vực thanh toán quốc tế do các ngân hàng trao tặng như: Wells Fargo, JPMorgan Chase, Citibank, Standard Chartered Bank... Trong năm 2020, Ngân hàng The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) đã trao tặng Agribank giải thưởng "Tỉ lệ điện thanh toán chuẩn xuất sắc". Bên cạnh đó, Agribank cũng nhận được giải thưởng "Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc" của J.P.Morgan. Để có được sự ghi nhận trên, Agribank đã phải đáp ứng những tiêu chí khắt khe, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng thanh toán quốc tế nghiêm ngặt. Tỉ lệ điện đạt chuẩn của Agribank luôn đạt mức rất cao, gần như tuyệt đối (trên 99%) đã thể hiện sự công nhận khách quan về chất lượng dịch vụ đạt chuẩn quốc tế của Agribank, đồng thời thể hiện sự tin tưởng của khách hàng và các đối tác lớn đối với Agribank.

Tiên phong cùng ngành ngân hàng thực hiện thành công các chiến lược quốc gia của Việt Nam về kinh tế xanh thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, năm 2020, Agribank triển khai nhiều hoạt động ngân hàng xanh, trong đó hoàn thành mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh tại các địa phương trên cả nước, trở thành đơn vị tiên phong hưởng ứng Chương trình 1 tỉ cây xanh trong 5 năm của Thủ tướng Chính phủ. Bằng những đóng góp ý nghĩa cho môi trường, xã hội, Agribank được tổ chức Asian banking & Finance trao tặng danh hiệu Ngân hàng thực hiện trách nhiệm xã hội và chương trình Xanh của năm (giải nhì khu vực Châu á Thái bình dương).

Chương trình "Vì tương lai xanh, thêm cây thêm sự sống" của Agribank đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong phong trào trồng cây xanh khắp mọi miền tổ quốc

Ngoài ra, tổ chức Asian banking & Finance còn trao tặng Agribank danh hiệu Ngân hàng có giải pháp ứng dụng thanh toán trên điện thoại hay nhất của năm (phạm vi Việt nam) và Ngân hàng bán lẻ nội địa tốt nhất năm (phạm vi Việt Nam) năm 2020 bởi sự tiên phong trong phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích, hiện đại, góp phần tạo nên diện mạo một ngân hàng bán lẻ chuyên nghiệp.



Được ghi nhận thành tích trong việc kết nối cung cấp dịch vụ thanh toán

Xác định "công nghệ số" là yếu tố then chốt trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỉ nguyên 4.0, Agribank ưu tiên tập trung đầu tư vào phát triển hệ thống công nghệ thông tin, trọng tâm là việc mở rộng các kênh phân phối điện tử, các sản phẩm dịch vụ trên nền tảng công nghệ hiện đại, tối đa hóa các tiện ích gia tăng dành cho khách hàng, từ đó tạo sự thuận tiện cho khách hàng sử dụng, cũng như thực hiện tốt đề án thanh toán không dùng tiền mặt của Ngân hàng Nhà nước. Với tinh thần "Xung kích chuyển đổi số - kết nối và chia sẻ", Ngân hàng tự động Agribank AutoBank CDM 24/7 sử dụng các công nghệ cao cấp, ứng dụng phần mềm đạt tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo dữ liệu được mã hóa và tính xác thực cao, an toàn giao dịch. Đặc biệt, ứng dụng được thiết lập bảo vệ nhiều lớp, phân quyền chống truy cập bất hợp pháp, đồng thời Agribank triển khai hệ thống chống gian lận đánh cắp thông tin thẻ bảo mật cao, đạt các chứng chỉ quốc tế EMV, ISO14001, ISO9001…Ngân hàng tự động Agribank AutoBank CDM 24/7 có khả năng hoạt động ổn định và bền bỉ cao giúp phục vụ khách hàng thuận tiện và an toàn nhất. Bên cạnh đó, hệ thống hoạt động với hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường. Với chức năng ưu việt trên, Ngân hàng tự động Agribank AutoBank CDM 24/7 đã xuất sắc đạt giải thưởng Sao Khuê cho phần mềm/hệ thống xuất sắc nhất trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính năm 2020. Đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp Agribank có phần mềm/hệ thống xuất sắc trong lĩnh vực này.

Hướng tới mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt, Agribank nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp công nghệ số nhằm mang lại sự thuận tiện cho khách hàng

Cùng với ngành ngân hàng, Agribank đã và đang có những bước phát triển quan trọng, đặc biệt là việc kết nối, cung cấp dịch vụ thanh toán trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, phối hợp với Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước áp dụng công nghệ trong lĩnh vực thanh toán các dịch vụ công qua kênh trực tuyến. Ghi nhận đóng góp tích cực của Agribank trong việc kết nối cung cấp dịch vụ thanh toán trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020, Agribank được nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.



Agribank - "Ngân hàng vì cộng đồng" năm 2020

Hướng tới mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt, Agribank nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp công nghệ số nhằm mang lại sự thuận tiện cho khách hàngBên cạnh hoạt động kinh doanh, Agribank luôn tích cực thể hiện trách nhiệm xã hội với đất nước và cộng đồng thông qua nhiều chương trình an sinh xã hội. Trên khắp dải đất hình chữ S, nơi đâu Agribank cũng đều phát huy truyền thống "Ngân hàng vì cộng đồng". Các hoạt động an sinh xã hội đã được Agribank triển khai từ nhiều năm qua chú trọng sự nghiệp phát triển giáo dục, nâng cấp y tế, hỗ trợ người nghèo, uống nước nhớ nguồn… nhằm mục tiêu chia sẻ khó khăn và nâng cao chất lượng đời sống người dân. Agribank chú trọng triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội như: Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; xây dựng trường học; trạm y tế; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai... Từ năm 2009 đến nay tổng số tiền Agribank dành cho công tác an sinh xã hội vì cộng đồng đã lên tới trên 3.120 tỉ đồng. Trong đó, tổng số tiền Agribank dành cho hoạt động an sinh xã hội năm 2017 là 300 tỉ đồng, 2018 là 350 tỉ đồng, năm 2019 là 353 tỉ đồng.



Hằng năm Agribank dành hơn 300 tỉ đồng cho hoạt động an sinh xã hội, tiên phong trong những hoạt động vì cộng đồng

Truyền thống đoàn kết tương thân tương ái, vì cộng đồng luôn được các cán bộ Agribank gìn giữ, phát huy như một nét đẹp văn hóa trong suốt quá trình xây dựng và phát triển. Truyền thống ấy một lần nữa được lan tỏa mãnh liệt trong toàn hệ thống Agribank trong việc chia sẻ, hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền trung trong đợt bão lũ lịch sử vừa qua. Toàn hệ thống Agribank đã hỗ trợ gần 30 tỉ đồng từ nguồn an sinh xã hội đối với các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Ngoài ra các chi nhánh trong hệ thống Agribank kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên đối với các gia đình bị thiệt hại, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng hành cùng người dân vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất.



Đảng bộ Agribank được Đảng ủy khối DNTW trao tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch bệnh Covid - 19

Nỗ lực tiếp sức cho khách hàng và nền kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát, hạn hán, xâm nhập mặn, thiên tai, bão lũ tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống, Agribank triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng, liên tục giảm lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, giảm phí dịch vụ. Agribank kịp thời triển khai chương trình tín dụng 100 nghìn tỉ đồng hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi Covid-19 cùng với các giải pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm phí dịch vụ…; 5 lần giảm lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, 8 lần giảm phí dịch vụ; triển khai các chương trình tín dụng với lãi suất cho vay thấp hơn từ 0,5%- 2,5% so với trước khi có dịch bệnh Covid-19, bão lũ... Với những đóng góp tích cực, Đảng bộ Agribank được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phòng chống Covid-19.