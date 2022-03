Mở tài khoản Bản Việt 0 phí, rinh ngay xe Honda Lead và vàng SJC 9999





Cụ thể, từ ngày 15-3 đến 15-6-2022, tất cả khách hàng mở mới tài khoản thanh toán trên Ngân hàng số Digimi (mở tài khoản bằng định danh eKYC) và thực hiện giao dịch online trên một trong hai kênh: Ngân hàng Digimi, internetbanking (digibank.vietcapitalbank.com.vn) được cấp mã số dự thưởng. Khách hàng chỉ cần thực hiện các giao dịch đơn giản như: chuyển tiền, mở tiết kiệm online, thanh toán hóa đơn, nạp card điện thoại, thanh toán qua QR… là được cấp ngay 1 mã số dự thưởng, không giới hạn số lần giao dịch và giá trị giao dịch tối thiểu. Thực hiện càng nhiều giao dịch, khách hàng càng nhận được nhiều mã dự thưởng.

Đối với những khách hàng đã có tài khoản Bản Việt, chỉ cần duy trì số dư trong tài khoản 1 triệu đồng sẽ được cấp 1 mã số dự thưởng mỗi tháng. Nếu duy trì có số dư 5 triệu đồng trong suốt 3 tháng diễn ra chương trình, khách hàng sẽ nhận được 15 mã dự thưởng. Mỗi tháng một khách hàng có thể nhận tối đa 100 mã dự thưởng.

Khách hàng chỉ cần thực hiện theo 4 bước đơn giản là có thể sở hữu ngay tài khoản không tốn một chi phí nào từ Bản Việt

Bên cạnh đó, nhằm mang đến thêm nhiều chính sách ưu đãi khác cho các khách hàng thường xuyên giao dịch trên các kênh online của Bản Việt, đặc biệt là ngân hàng số Digimi, ngân hàng Bản Việt cũng triển khai chương trình hoàn tiền 1% và tặng 1 triệu đồng cho các khách hàng có số lượng giao dịch nhiều nhất trong tháng. Các chương trình định kỳ như tặng 50.000 đồng khi mở mới, nhận thêm 20.000 đồng khi giới thiệu một lần mở tài khoản thành công cũng được Bản Việt duy trì định kỳ xuyên suốt, và áp dụng đồng thời với chương trình khuyến mại trên.

Khi đã mở thành công tài khoản thanh toán, tất cả các phí liên quan đến giao dịch tài chính của khách hàng trên kênh online đều hoàn toàn miễn phí. Bản Việt là một trong các ngân hàng tiên phong áp dụng các chính sách miễn nhiều loại phí cho khách hàng từ năm 2020.

Trước đó, Ngân hàng Bản Việt cũng là một trong những ngân hàng triển khai sớm việc mở tài khoản bằng phương pháp định danh trực tuyến (eKYC - Electronic Know Your Customer) trên ngân hàng số Digimi, nhằm hỗ trợ khách hàng tiết kiệm thời gian và đơn giản hóa thủ tục mở tài khoản so với cách truyền thống. Sau gần 2 năm, dịch vụ eKYC của Ngân hàng Bản Việt nhận được những phản hồi tích cực của khách hàng về sự tiện ích, an toàn và bảo mật.

Cùng với đó, Bản Việt cũng đã triển khai nhiều sản phẩm, dịch vụ được tích hợp công nghệ tiến tiến, điển hình như: chuyển tiền qua số điện thoại, qua mã QR, nạp tiền chứng khoán, thanh toán học phí, đóng bảo hiểm… Đặc biệt, khách hàng có thể mở thẻ ảo để thanh toán và hưởng các ưu đãi như thẻ vật lý chỉ trong vài giờ đồng hồ.