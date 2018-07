Làm gì để trở nên giàu có?

Chi tiêu thông minh, để dành tiền cho trường hợp khẩn cấp, trả hết nợ...là những thói quen tài chính tốt. Theo CNBC, nếu chỉ chăm chăm chi tiêu dè xẻn, bạn không chắc sẽ trở nên giàu có, nhưng đầu tư có thể giúp bạn đạt được mục tiêu này.

Tiết kiệm chưa chắc giúp bạn giàu có - Ảnh: Shutterstock.

Rào cản kiến thức?

Nhiều người trẻ cho rằng việc đầu tư chỉ dành cho giới giàu hoặc cần có hiểu biết sâu rộng. Rào cản đối với họ là sợ rằng mình không có đủ hiểu biết.

"Nhiều người cho rằng để bắt đầu họ cần phải có kiến thức tuyệt đối về đầu tư", Jennifer Dempsey Fox, nhà hoạch định tài chính, chủ tịch của hãng quản lý tín thác Bryn Mawr Trust Wealth tại Bryn Mawr, bang Pennsylvania, nói.

Theo Fox, đặt câu hỏi là chiến lược tốt nhất đối với nhà đầu tư mới và không có câu hỏi nào là ngu ngốc khi nó liên quan tới đầu tư.

Còn Adam Vega, nhà hoạch định tài chính tại United Capital ở Miami, cho biết người trẻ phải đối diện với vô số quyết định như "nên để tiền vào đâu trước?".

"Trả nợ? Tiết kiệm? Tôi có thấy họ bắt đầu nhưng bắt đầu quá muộn. Và cuối cùng họ bắt đầu đầu tư ở những năm 40 - 50 tuổi", Vega nói.

Nếu đợi cho đến khi ổn định hơn hoặc có nhiều kiến thức hơn, "bạn đã mất 20 năm tiết kiệm tiềm năng", Vega nói. Đây là vấn đề chung cho nhóm tuổi này.

Những thói quen tài chính tốt luôn có khởi điểm tuyệt vời, nhưng sớm đầu tư mới là cách tốt nhất để đạt được những mục tiêu toàn vẹn.

"Hãy bắt đầu sớm để bạn có thể tận dụng những ưu đãi thuế, lãi gộp và lãi suất trên phần lãi suất của bạn", Vega nói.

Bắt đầu bước đầu tiên

Chuyên gia tài chính Vega cũng cho rằng có thể tiết kiệm bao nhiêu thì nên tiết kiệm ngay, dù là 100 USD hay 1.000 USD và dần dần tăng số lượng.

"Hãy xây dựng thói quen tiết kiệm và đầu tư. Và khi bạn bắt đầu thấy được vài kết quả bước đầu, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Chuyên gia này nói thêm không nên nản chí với những con số phi thực tế như phải tiết kiệm 1-2 triệu USD. Và lời khuyên của ông là "Đừng nhìn vào những con số đó, bởi nếu làm thế bạn sẽ chẳng bao giờ bắt đầu tiết kiệm".

Theo các chuyên gia tài chính, tiền gửi trong ngân hàng hoặc tài khoản tiết kiệm với lãi suất thấp trên thực tế lại là mất tiền bởi không thể theo kịp tốc độ lạm phát.

Đầu tư không chỉ cho người giàu

Hiện nay, nhiều người trẻ đã bắt đầu học cách đầu tư. Laura Williams, chủ sở hữu nền tảng quản lý khách hàng client-portal.io, cho biết cô bắt đầu đọc cuốn "I Will Teach You To Be Rich" (Tôi sẽ dạy bạn làm giàu) về tài chính cá nhân dành cho lứa tuổi 20 - 35 tuổi của tác giả Ramit Sethi.

"Tôi muốn tìm hiểu xem có thể đầu tư tiền vào đâu đó không quá rủi ro mà lại sinh lời tốt", Williams nói. "Nếu bực bội vì đã không đầu tư sớm hơn. Nếu tôi bắt đầu đầu tư năm 24 tuổi, tôi sẽ có thể để ra được khoản tiền nhỏ có ích vào năm 65 tuổi".

Williams đã học được cách kiểm soát rủi ro và hiểu đủ về đầu tư để cảm thấy thoải mái hơn. "Đầu tư là việc dành cho những người bình thường, dành cho người trẻ và đây thực sự là việc khôn ngoan", Williams.