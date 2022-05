Không gian shophouse đa chức năng tại The New City Châu Đốc

Sản phẩm shophouse nằm tại những trục đường chính của khu đô thị The New City Châu Đốc mang đến không gian sống tiện nghi, tràn đầy cảm hứng mỗi ngày. Đội ngũ kiến trúc sư đã tính toán và thiết kế những khoảng không gian sống vừa hiện đại, vừa đa chức năng, có thể tận dụng tối đa cho cả mục đích kinh doanh và an cư của gia đình. Chiều dài shophouse khoảng 20-22 mét, liền mạch từ mặt tiền ra tận sân sau. Tầng một được gợi ý thiết kế theo phong cách không gian mở, giúp gia chủ tối đa hóa diện tích sử dụng. Tương tự, tầng hai được gợi ý giữ nguyên kết cấu mở, vừa đủ ánh sáng tự nhiên, vừa tạo nên một khoảng không gian sống vô cùng khoáng đạt. Hệ cửa kính lớn tại mặt tiền tầng hai vừa giúp gia chủ thuận lợi bố trí thêm không gian kinh doanh, trưng bày, vừa mở ra tầm nhìn thoáng đãng, xanh mát.

Các căn biệt thư, shophouse, nhà phố thương mại... nằm xung quanh công viên trung tâm rộng hàng nghìn mét vuông với bầu không khí trong lành, mang đến cảm giác thư giãn, trải nghiệm một bước xuống phố cùng lối sống nghỉ dưỡng trong chính căn nhà của mình. Các căn hộ được thiết kế thông minh, đón nắng gió tự nhiên, tốt cho sức khỏe cư dân.

Những cư dân trong tương lai của The New City Châu Đốc chắc chắn sẽ hài lòng với những tiện ích và sự chăm chút tinh tế, kỳ công mà chủ đầu tư Tập đoàn Thiên Minh dành cho cư dân như phố mua sắm thời thượng, một diện tích lớn cho công viên để cư dân thư giãn và trị liệu sức khỏe, hồ bơi, trường học, trung tâm thương mại, khu vui chơi cho trẻ. Nằm trong khu vực trung tâm của thành phố, The New City Châu Đốc còn hưởng lợi từ các tiện ích, hạ tầng đô thị khác sẽ được đầu tư xây dựng trong tương lai.

Ngoài việc tạo ra một khu đô thị biểu tượng của TP Châu Đốc, Tập đoàn Thiên Minh dành tâm huyết xây dựng nên nhiều tiện ích độc quyền, nhằm mang đến môi trường sống hiện đại, thời thượng, là tổ ấm sang trọng, như một món quà tinh thần mà Tập đoàn Thiên Minh dành tặng cho người dân TP Châu Đốc nói riêng và tỉnh An Giang nói chung.

Ngoài ra, lợi thế của dự án The New City Châu Đốc còn đến từ uy tín của chủ đầu tư. Các dự án do Tập đoàn Thiên Minh đầu tư luôn đảm bảo đúng tiến độ và sự hoàn chỉnh của hồ sơ pháp lý, mang đến sự an tâm tuyệt đối cho các nhà đầu tư. Với kinh nghiệm sẵn có từ các dự án quy hoạch khu đô thị và khu công nghiệp khác, chủ đầu tư xây dựng dự án theo tiêu chuẩn pháp lý đồng thời còn tích hợp các tiện ích, dịch vụ đặc quyền, hội tụ đầy đủ các yếu tố. Đây chính là bước đột phá đưa The New City Châu Đốc trở thành khu đô thị cao cấp được mong đợi nhất tại An Giang và các tỉnh lân cận. Ngay từ những ngày đầu ra mắt, dự án đã được thị trường đón nhận nhiệt liệt.

TP Châu Đốc đang từng bước thay da đổi thịt trở thành một thành phố trẻ năng động của vùng biên cương. Sự có mặt của dự án The New City Châu Đốc sẽ góp phần đánh dấu bước phát triển mới của mảnh đất này. Khi hoàn thành, khu đô thị được mong chờ sẽ trở thành một biểu tượng mới, một động lực phát triển mới của thành phố.