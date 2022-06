Khó tìm dự án khu đô thị ngay trung tâm thành phố Châu Đốc

The New City Châu Đốc được phát triển theo mô hình "all-incluvise" độc đáo, khác biệt

The New City Châu Đốc được ví như một viên kim cương khi tọa lạc ngay mặt tiền đường Tân Lộ Kiều Lương và sở hữu vị thế "vàng" trên phường Núi Sam. Từ dự án, du khách chỉ cần di chuyển chưa đến 3 phút đã đến ngay Miếu Bà Chúa Xứ, Núi Sam và chỉ 5 phút đã tiếp cận chợ Châu Đốc.

Không chỉ hưởng trọn tiện ích, danh thắng nổi tiếng của thành phố Châu Đốc, The New City Châu Đốc còn tích hợp hệ thống tiện ích giải trí hiện đại hứa hẹn sẽ trở thành điểm trải nghiệm mới thu hút du khách. Trong đó, độc đáo và ấn tượng là tuyến phố Shophouse với các điểm mua sắm, ăn uống, giải trí, tiệc tùng đầy náo nhiệt chưa từng có ở Châu Đốc… Du khách có thể thưởng thức ẩm thực đa dạng hay hòa mình vào những cuộc vui bất tận cả ngày.

Theo DKRA Việt Nam, sức cầu chung thị trường trong quý 2-2022 dự kiến tăng nhẹ so với quý đầu năm, giao dịch tập trung chủ yếu vào phân khúc nhà phố, shophouse, biệt thự nghỉ dưỡng. Trong đó, những dự án được phát triển bởi các chủ đầu tư lớn và uy tín sẽ có tỷ lệ hấp thụ tốt. Với pháp lý vững vàng, sở hữu lâu dài và uy tín của chủ đầu tư Thiên Minh Holdings, The New City Châu Đốc mang đến cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn "có 1 không 2" tại vùng đất tâm linh Châu Đốc.