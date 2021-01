JP Morgan trao giải thưởng thanh toán xuất sắc cho Eximbank

Bà Phan Bích Vân, Tổng Giám đốc JP Morgan Việt Nam, vừa trao giải thưởng Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc của JP Morgan (2020 Elite Quality Recognition Award by JP Morgan) cho Eximbank.



Giải thưởng này ghi nhận chất lượng xuất sắc của Eximbank trong xử lý tự động các điện thanh toán quốc tế (với tỉ lệ điện thanh toán quốc tế xuyên suốt năm 2020 là 99,51%), đồng thời ghi nhận sự xuất sắc trong nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ nhân viên trong suốt thời gian qua.

Ông Nguyễn Cảnh Vinh, Quyền Tổng Giám đốc Eximbank (thứ hai, bên trái) nhận giải thưởng Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc từ bà Phan Bích Vân - Tổng Giám đốc của JP Morgan Việt Nam (giữa)

Theo ông Nguyễn Cảnh Vinh - Quyền Tổng Giám đốc Eximbank, kết thúc năm 2020 - một năm của nhiều biến động phức tạp do dịch bệnh, bất ổn chính trị và tranh chấp thương mại, quy mô của Eximbank không tăng trưởng nhiều nhưng lợi nhuận trước thuế của ngân hàng tăng gần 30% và thu nhập ngoài lãi tăng trưởng hơn 15%. Kết quả này là minh chứng cho việc Eximbank đang đi đúng hướng và các sáng kiến tái cấu trúc mang lại hiệu quả rõ rệt cho ngân hàng. Cảm ơn JP Morgan vì mối quan hệ hợp tác toàn diện và lâu bền giữa hai ngân hàng. Giải thưởng 2020 Elite Quality Recognition Award by JP Morgan khích lệ Eximbank tiếp tục cải tiến, đầu tư nhiều hơn nữa vào công nghệ, khẳng định chất lượng dịch vụ và phục vụ khách hàng tốt nhất".



Bà Phan Bích Vân cho biết, Eximbank là một trong số ít các ngân hàng có thành tích liên tục 7 năm nhận được giải thưởng này. Điều này cho thấy sự ổn định của chất lượng dịch vụ, hệ thống và kinh nghiệm của cán bộ - công nhân viên Eximbank trong lĩnh vực thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại và kinh doanh ngoại hối. Hai ngân hàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác kinh doanh toàn diện trong thời gian tới để phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của khách hàng hai bên.

Trong hai năm qua, Eximbank đã không ngừng đầu tư, đổi mới công nghệ cũng như cải thiện chất lượng phục vụ khách hàng, hướng tới một ngân hàng minh bạch, liêm chính theo chuẩn quốc tế. Để tối ưu hoạt động và quản lý rủi ro tốt hơn, Eximbank đã triển khai thành công các dự án tập trung nghiệp vụ thanh toán, tài trợ thương mại, dịch vụ thẻ, ngân quỹ về các trung tâm tác nghiệp thuộc Khối Công nghệ Thông tin và Vận hành theo đó, năng suất của các đơn vị kinh doanh được cải thiện đáng kể.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19, quy mô tổng tài sản của Eximbank trong năm 2020 giảm gần 4% và việc tiến hành cơ cấu lại danh mục tín dụng làm quy mô tín dụng giảm 10% so với cùng kỳ. Thế nhưng nhờ vào chất lượng dịch vụ cùng các chương trình đẩy mạnh hoạt động thu nhập ngoài lãi cho vay, kết quả lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 118% kế hoạch đã đề ra; trong đó, thu nhập ngoài lãi tăng hơn 15% so với năm 2019.



Ngoài ra, các chỉ số an toàn hoạt động, thanh khoản của ngân hàng vẫn được duy trì vững chắc ở mức tốt, đảm bảo an toàn vốn cho Eximbank: Tỉ lệ LDR (dư nợ cho vay/tổng tiền gửi) duy trì ở mức 78%-81%, tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn duy trì ở mức dưới 31%, tỉ lệ dự trữ thanh khoản luôn duy trì ở mức 12%-19% so với yêu cầu 10% của Ngân hàng Nhà nước, tạo nền tảng cho Eximbank chủ động điều tiết kinh doanh trong năm tiếp theo.