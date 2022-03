Flora Panorama – mảnh ghép hoàn hảo của đô thị tích hợp Mizuki Park

22/3/2022 548 1k

Khu đô thị The New City Châu Đốc được đầu tư xây dựng ngay tại TP Châu Đốc - vùng đất tâm linh nổi tiếng của An Giang. Với vị trí đắc địa, The New City Châu Đốc hứa hẹn sẽ gia tăng giá trị đầu tư trong tương lai.