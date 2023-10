Eximbank vào Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam - Tăng trưởng ấn tượng năm 2023

6/10/2023 548

Vừa qua, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) được Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI) trao Chứng nhận ISO 27001:2022 về An toàn thông tin. Hệ thống An toàn thông tin của ABBANK được triển khai, áp dụng và duy trì theo tư vấn của Công ty Cổ phần Phát triển phần mềm và Hỗ trợ công nghệ (Misoft).