Eximbank mang đến nhiều trải nghiệm mới cho khách hàng





Đáng chú nhất là vào ngày Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) vừa qua, chương trình khách hàng thân thiết Eximbank Loyalty với sự kiện "Đổi Vàng Quý Mão, Vui Tết Bình An" đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khách hàng với kho quà Tết là những quà tặng hấp dẫn đến từ SJC như: Tượng vàng Quý Mão 1 lượng; Miếng vàng Thần Tài 1 và 2 chỉ; Miếng vàng Mèo Vàng, miếng vàng May Mắn 1 chỉ… Khách hàng chỉ cần sử dụng Ngân hàng số Eximbank EDigi để truy cập vào mục Loyalty và chọn ngay những voucher yêu thích đến từ mạng lưới đối tác rộng khắp: BigC Go!, Lotte Mart, Shopee, Lazada, Starbucks, CGV… cùng rất nhiều quà tặng khác đến từ các thương hiệu lớn như: Apple, Samsung, Garmin…



Song song đó, nhằm mang đến những trải nghiệm khách hàng tốt hơn, trong năm vừa qua, Eximbank đã không ngừng cải tiến và phát triển để mang đến cho khách hàng các dịch vụ mới như: thanh toán thuế qua tài khoản/thẻ Eximbank liên kết với ứng dụng eTax Mobile của Tổng cục Thuế, ra mắt ứng dụng Ngân hàng số Eximbank EDigi với hệ sinh thái thanh toán toàn diện có thể đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng như: đóng học phí, phí chung cư, thanh toán các loại hóa đơn; cùng nhiều tiện ích khác: đặt vé máy bay, vé xem phim, đặt phòng khách sạn, đặt hoa, giao hàng, gọi taxi…

Eximbank hướng tới việc trở thành một trong những người bạn đồng hành bền vững cùng khách hàng với mạng lưới đối tác rộng khắp, đồng thời mang đến cho các khách hàng của Eximbank cơ hội tích điểm Loyalty và đổi hàng loạt ưu đãi độc quyền trong tất cả lĩnh vực.

Mọi thông tin, thắc mắc về chương trình Eximbank Loyalty và các sản phẩm dịch vụ khác của Eximbank, khách hàng có thể liên hệ các điểm giao dịch gần nhất hoặc gọi đến Trung tâm Dịch vụ Khách hàng đa kênh 24/7: 1800 1199 (miễn phí) hoặc truy cập website: www.eximbank.com.vn.