Doanh nghiệp Bình Dương tri ân khách hàng bằng Toyota Camry, Honda SH

Một góc khu đô thị - công nghiệp Bàu Bàng, nơi Liên minh sàn giao dịch bất động sản 5F đã và đang triển khai nhiều dự án tiềm năng.

Dấu ấn vượt khó thị trường



Năm 2020 vừa qua, Liên minh sàn giao dịch bất động sản 5F (gồm Uniland, Nam Dương, Á Châu, Minh Dương, Nhất Việt) đã tiêu thụ thành công hơn 3.000 sản phẩm đất nền, nhà phố và căn hộ. Trong bối cảnh thị trường bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19, đây là một thành tích vô cùng ấn tượng. Chính vì thế, Ban lãnh đạo Liên minh sàn giao dịch bất động sản 5F quyết định sẽ tổ chức chương trình Tri ân khách hàng với một loạt giải thưởng giá trị cao.

Ban lãnh đạo Liên minh sàn giao dịch bất động sản 5F cho biết chương trình sẽ diễn ra vào ngày 23-1-2021 ngay tại khuôn viên dự án khu đô thị thương mại Thăng Long Central City, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, với sự tham gia của hơn 1.500 khách hàng. Đây là chương trình tri ân khách hàng lớn, hiếm thấy trên thị trường bất động sản Bình Dương.

Ông Chu Thanh Hải, Tổng giám đốc Uniland, đại diện Liên minh sàn giao dịch bất động sản 5F, cho biết năm 2020 thực là là một năm khó khăn của các doanh nghiệp bất động sản. Nhưng nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự hỗ trợ của các đối tác và sự tin yêu của đông đảo khách hàng, Liên minh sàn giao dịch bất động sản 5F đã vượt qua tất cả. "Các dự án của chúng tôi đưa ra thị trường trong năm vừa qua như Bình Dương Avenue City, Casa Mall, Victory City, Bến Cát City Zone, Legend Complex…đều nhanh chóng cháy hàng. Một mặt nhờ các dự án này thực sự tiềm năng; mặt khác là dự án được triển khai hạ tầng nhanh chóng và pháp lý đầy đủ. Nhiều dự án đến nay nhà đầu tư ‘sang tay’ đã có lãi ngay 20-25%", ông Hải chia sẻ.

Tổ hợp cao ốc thương mại Thăng Long Central Mall của khu đô thị Thăng Long Central City.

Trên thực tế, Liên minh sàn giao dịch bất động sản 5F dù còn khá non trẻ trên thị trường bất động sản nhưng lại có cách làm năng động, sáng tạo nên được nhiều chủ đầu tư uy tín giao dự án để phát triển. Mỗi dự án Liên minh sàn giao dịch bất động sản 5F đưa đến tay khách hàng đều đảm bảo đầy đủ pháp lý, hạ tầng hoàn thiện rất nhanh nhưng mức giá lại khá cạnh tranh. Điều này giúp các nhà đầu tư tăng tính thanh khoản, biên lợi nhuận hấp dẫn nên luôn đặt nhiều niềm tin vào 5F. Hơn nữa, Liên minh sàn giao dịch bất động sản 5F còn sở hữu đội ngũ hơn 1.000 chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm, phục vụ khách hàng một cách rất chuyên nghiệp nên nhà đầu tư luôn nhận được những tư vấn chính xác để tối ưu hóa dòng tiền trong khi những người có nhu cầu ở cũng thuận lợi giải quyết bài toán tài chính khi muốn mua sản phẩm.



Cơ hội đầu tư ưu đãi

Trong khuôn khổ chương trình tri ân khách hàng, Liên minh sàn giao dịch bất động sản 5F còn mang đến cho khách tham dự cơ hội đầu tư ưu đãi đặc biệt. Theo đó, khách hàng giao dịch thành công sản phẩm Thăng Long Central City ngay trong ngày 23-1-2021 sẽ được chiết khấu lên đến 16 chỉ vàng/sản phẩm và còn có cơ hội trúng xe Toyota Camry, Honda SH, Honda Air Blade, Yamaha Sirius, tủ lạnh Aqua… Được biết, Thăng Long Central City đã hoàn thiện hạ tầng, pháp lý đầy đủ nhưng mức giá chỉ từ 770 triệu đồng/nền.

Theo quy hoạch, Thăng Long Central City có quy mô hơn 18ha tọa lạc ngay trung tâm khu đô thị - công nghiệp Bàu Bàng có tổng diện tích lên đến 3.200 ha. Đây là một trong những dự án trọng điểm đáp ứng nhu cầu nhà ở cao cấp và đầy đủ tiện ích cho các doanh nhân, chuyên gia và kỹ sư làm việc trong các nhà máy của khu công nghiệp Bàu Bàng nên tích hợp hệ thống tiện ích chuẩn 5 sao như tổ hợp cao ốc thương mại Thăng Long Central Mall, chợ đêm kết hợp phố đi bộ Thăng Long Night Market, công viên sinh thái Thăng Long Garden, bệnh viện Thăng Long Hospital, trường học quốc tế Thăng Long School, khu thể dục thể thao Thăng Long Sport Center… Nhờ đó, khi hoàn thành, Thăng Long Central City không chỉ mang đến cho cư dân không gian sống thịnh vượng, tiện nghi mà còn cả cơ hội kinh doanh rất hấp dẫn.

Phối cảnh khu chợ đêm sôi động Thăng Long Night Market của Thăng Long Central City.

Theo các chuyên gia, với vị trí chiến lược và sở hữu hệ thống giao thông kết nối thuận lợi, hiện nay Bàu Bàng đang chuyển mình trở thành trung tâm sản xuất công nghiệp mới của tỉnh Bình Dương, thay thế cho Dĩ An, Thuận An… Dòng vốn đầu tư trong nước và quốc tế đang đổ vào khu đô thị - công nghiệp Bàu Bàng ngày càng nhiều, kéo theo dân nhập cư rất đông và sự lên ngôi của lĩnh vực bất động sản. Dự báo, trong thời gian ngắn sắp tới, Bàu Bàng cũng sẽ nhộn nhịp không thua kém Thuận An, Dĩ An và khi đó, giá trị bất động sản tại đây sẽ tăng gấp nhiều lần so với hiện nay. Điều này giải thích vì sao từ giữa năm 2020 đến nay rất đông nhà đầu tư tìm đến Bàu Bàng mua đất chờ cơ hội, nhất là những trục giao thông chính như quốc lộ 13, đại lộ Mỹ Phước – Tân Vạn – Bàu Bàng – Chơn Thành bởi những khu vực này đang có đông dân và quy hoạch phát triển thương mại – dịch vụ, trung tâm hội nghị - triển lãm, cao ốc văn phòng…