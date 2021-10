An cư, lạc nghiệp tại The New City Châu Đốc

Tập đoàn Đầu tư BĐS Thiên Minh vừa công bố dự án Khu đô thị The New City Châu Đốc nằm ngay phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang .

Với bốn mặt lần lượt tiếp giáp với những tuyến đường huyết mạch như Đường tỉnh 995A, Hoàng Đạo Cật, đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Tân Lộ Kiều Lương. Đây đều là trục đường kết nối trung tâm thành phố Châu Đốc với khu du lịch núi Sam, chùa Bà. Đồng thời, tuyến Tân Lộ Kiều Lương đang được nâng cấp lên 8 làn xe, đáp ứng nhu cầu lưu thông trong tương lai. Cả bốn tuyến đường đều giáp sông rạch tạo nét cảnh quan thơ mộng cho khu đô thị cũng như điều tiết khí hậu bên trong khu vực mát mẻ, trong lành hơn góp phần vào việc nâng tầm cảnh quan và khả năng định hướng vào khu đô thị. Phối cảnh dự án trên trục đường Tân Lộ Kiều Lương Khu phức hợp The New City - Châu Đốc được Công ty CP Tập đoàn Đầu tư bất động sản Thiên Minh với đội ngũ các kiến trúc sư, kỹ sư chuyên nghiệp định hướng quy hoạch, thiết kế kiến trúc có tổng diện tích 106.73 ha với khoảng 1600 căn hộ. Bao gồm các loại hình nhà ở liên kế phố, liên kế vườn, biệt thự, biệt thự vườn.

Khu đô thị The New City là một nơi lý tưởng để sinh sống, lập nghiệp vì có chuỗi nhà liên kế kết hợp thương mại. Nằm ở vị trí trên các trục đường chính yếu đô thị dễ tiếp cận từ mọi phía thuận lợi cho việc kinh doanh. Đặc trưng chủ đạo là nét kiến trúc mang phong cách hiện đại, linh hoạt với tầng trệt dành cho hoạt động kinh doanh, tầng 2, 3 dùng để ở .Thiết kế chú trọng hướng sáng tối đa giúp tiết kiệm năng lượng hiệu quả . Phối cảnh một góc khu liên kế shophouse Dự án The New City - Châu Đốc do Công ty CP Tập đoàn Đầu tư bất động sản Thiên Minh thiết kế quy hoạch với mong muốn không chỉ mang đến giải pháp đầu tư hoàn hảo về mặt định cư mà còn mang lại giá trị sống đích thực, hoàn hảo cho cư dân.





Quốc Phi