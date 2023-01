Agribank khẳng định thương hiệu bằng những giải thưởng uy tín

Xuất sắc gặt hái các giải thưởng uy tín trong nước

Với chặng đường gần 35 năm xây dựng và phát triển, Agribank luôn khẳng định vị thế, vai trò của một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, đi đầu thực hiện chính sách tiền tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng, luôn khẳng định vai trò chủ lực trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, cung ứng tín dụng và sản phẩm dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Agribank tự hào là "Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2022", đây là năm thứ 3 liên tiếp Agribank được vinh danh Top 10 bảng xếp hạng "Thương hiệu Mạnh Việt Nam lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng năm 2022", Agribank đã thể hiện được thành tích ấn tượng trong hành trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và có đóng góp tích cực phát triển cộng đồng.

Mặc dù gặp nhiều tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19, nhưng bằng sự chủ động, linh hoạt, Agribank triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid-19, chương trình phục hồi kinh tế - xã hội. Agribank đã triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách Nhà nước đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh;... Với những nỗ lực không ngừng, Agribank đã dành được tin tưởng từ khách hàng và sự đánh giá cao của các chuyên gia kinh tế. Danh hiệu "Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2022", "Sao Vàng đất Việt năm 2021" khẳng định thêm vị trí thương hiệu của Agribank trong hệ thống ngân hàng cũng như uy tín đối với cộng đồng và xã hội.

Agribank khẳng định thương hiệu qua các giải thưởng

Những năm gần đây, Agribank luôn đứng Top 10 bảng xếp hạng 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Bảng xếp hạng năm 2021 tiếp tục là sự ghi nhận của cơ quan Nhà nước về những đóng góp của Agribank vào ngân sách quốc gia với vị trí Top 10. Từ năm 2016 đến nay, đây là năm thứ 6 liên tiếp Agribank thuộc Top đầu trong danh sách V1000. Theo Bảng xếp hạng VNR500 – TOP 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2022, Agribank được vinh danh vị trí thứ 8. Đây là lần thứ 13 Agribank được xếp hạng Top 10 VNR500 và giữ vị trí quán quân trong hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

Ghi nhận, đánh giá của các tổ chức trên thế giới

Brand Finance đánh giá cao Agribank khi có bước thăng tiến lớn về giá trị thương hiệu trong năm 2022. Tại Bảng xếp hạng 500 Thương hiệu ngân hàng giá trị lớn nhất toàn cầu, Agribank đứng thứ 157, tăng 16 bậc so với năm 2021, xếp hạng cao nhất trong 11 ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam được xếp hạng toàn cầu năm 2022. Brand Finance cũng xếp Agribank ở vị trí thứ 6/50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2022 bởi sự duy trì đà tăng trưởng ổn định với giá trị tăng trưởng 22%, duy trì vị trí thương hiệu ngân hàng giá trị nhất Việt Nam. Agribank được định giá 1,412 tỉ USD năm 2022 với chỉ số sức mạnh thương hiệu 75,4 và xếp hạng AA+. Thương hiệu Agribank được nâng cao thông qua việc Moody’s nâng hạng tiền gửi nội tệ và nhà phát hành nội tệ/ngoại tệ từ mức "Ba3" lên mức "Ba2" với triển vọng "Ổn định" đối với Agribank và lọt Top 10 ngân hàng Việt Nam tại bảng xếp hạng The Banker – 1.000 ngân hàng lớn nhất thế giới.

Lĩnh vực thanh toán quốc tế của Agribank liên tục nhận được nhiều giải thưởng uy tín do các ngân hàng hàng đầu thế giới trao tặng như: Giải thưởng "Tỉ lệ điện đạt chuẩn cao năm 2021" từ Ngân hàng The Bank of New York Mellon; Giải thưởng "Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc" từ J.P.Morgan... Để có được sự ghi nhận trên, Agribank đã phải đáp ứng những tiêu chí khắt khe, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng thanh toán quốc tế nghiêm ngặt. Tỉ lệ điện đạt chuẩn của Agribank luôn đạt mức rất cao, gần như tuyệt đối (trên 99%) đã thể hiện sự công nhận khách quan về chất lượng dịch vụ đạt chuẩn quốc tế của Agribank, đồng thời thể hiện sự tin tưởng của khách hàng và các đối tác lớn đối với Agribank.

Các sản phẩm công nghệ số được vinh danh

Các sản phẩm số của Agribank được các tổ chức trong nước và quốc tế đánh giá cao, Hệ thống thanh toán giá trị thấp thời gian thực của Agribank được vinh danh tại hạng mục "Sản phẩm công nghệ số tiêu biểu" và Hệ thống hạ tầng thanh toán tập trung của Agribank được vinh danh tại hạng mục "Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc" của Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2022. Mới đây, Agribank ra mắt Agribank Digital Ngân hàng số - Một chạm đa tiện ích cung cấp đầy đủ các dịch vụ của một ngân hàng, giúp khách hàng chủ động tiếp cận dịch vụ 24/7.

Lĩnh vực thẻ của Agribank luôn nỗ lực không ngừng trong việc đầu tư, đổi mới, phát triển, cải tiến sản phẩm dịch vụ, đem lại sự thuận tiện cho khách hàng. Nhờ những tính năng ưu việt, thẻ Lộc Việt Agribank đã dành được "Giải thưởng Sao Khuê năm 2022". Thẻ Tam nông Agribank ra đời mang lại nhiều lợi ích cho người dân tại địa bàn nông thôn, đồng thời góp phần quan trọng thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số và được bình chọn là "Ngân hàng có sản phẩm, dịch vụ sáng tạo tiêu biểu năm 2021".

Ngoài ra, Agribank liên tục được các đối tác quốc tế ghi nhận, vinh danh trong lĩnh vực thẻ. Đầu năm 2022, tổ chức thẻ quốc tế JCB vinh danh Agribank với cú đúp giải thưởng dành cho "Ngân hàng dẫn đầu về tăng trưởng doanh số thanh toán thẻ năm 2021" và "Ngân hàng dẫn đầu về tăng trưởng doanh số sử dụng thẻ ghi nợ năm 2021". Trong bảng vàng thành tích thẻ, Agribank còn nhận được 3 giải thưởng về "Ngân hàng dẫn đầu về doanh số chấp nhận thanh toán", "Ngân hàng dẫn đầu về phát triển thẻ ghi nợ", "Ngân hàng dẫn đầu có tỷ lệ toàn vẹn dữ liệu cao nhất" do tổ chức thẻ quốc tế Mastercard trao; "Ngân hàng dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng tỷ lệ giao dịch thanh toán chạm 2022" do tổ chức thẻ quốc tế Visa trao tặng...

Ngân hàng vì cộng đồng

Gắn bó cùng nhiệm vụ kinh doanh trong gần 35 năm trưởng thành và phát triển, Agribank đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động xã hội từ thiện giàu ý nghĩa nhân văn, đảm bảo an sinh xã hội, hướng tới cộng đồng và vì sự phát triển của cộng đồng. Mỗi năm Agribank đều dành hàng trăm tỉ đồng để thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội, tập trung vào các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, tài trợ giáo dục, y tế, giao thông nông thôn, quan tâm chia sẻ và hỗ trợ người nghèo, đồng bào vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn và giảm thiểu thiệt hại thiên tai dịch bệnh, hướng về biển đảo quê hương…

Đặc biệt, trong năm 2021, Agribank đã triển khai chương trình tài trợ tổng thể và dài hạn trên khắp cả nước ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19. Qua đó đã hỗ trợ kịp thời, thiết thực, nhanh chóng các hoạt động an sinh xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương trên cả nước. Với những đóng góp tích cực, Agribank được vinh danh là "Ngân hàng vì cộng đồng tiêu biểu năm 2021".

Luôn tiên phong trong các hoạt động vì cộng đồng trong nhiều năm qua, Agribank đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận là "Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội và phát triển cộng đồng", "Ngân hàng vì cộng đồng", "Ngân hàng thực hiện tốt trách nhiệm xã hội khu vực Đông Nam Á" do tổ chức Asian banking & Finance trao tặng.