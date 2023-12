10:53

Ngày 27-11 tại TP HCM, Tạp chí World Economic Magazine đã trao tặng giải thưởng: Ngân hàng bán lẻ sáng tạo nhất Việt Nam 2023 (Most Innovative Retail Bank in Viet Nam 2023) và Ngân hàng có dịch vụ thanh toán quốc tế tốt nhất Việt Nam 2023 (Best Bank in International Payment Services Viet Nam 2023) cho Nam A Bank.