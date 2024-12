Vietcombank lưu ý khách hàng cập nhật thông tin sinh trắc học

Theo Quyết định số 2345/QĐ-NHNN ngày 18-12-2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng (Quyết định 2345), kể từ ngày 1-7-2024, các ngân hàng đã triển khai xác thực sinh trắc học đối với một số loại giao dịch trực tuyến.

Đây là bước đi rất mạnh mẽ và quyết liệt của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhằm tăng cường đảm bảo an toàn bảo mật trong thanh toán trực tuyến, từ đó tạo dựng môi trường lành mạnh để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt phát triển sâu rộng và bền vững.

Vụ Thanh toán NHNN, sau khi triển khai theo Quyết định 2345, số vụ việc gian lận giảm 50% so với trung bình 7 tháng đầu năm, số tài khoản liên quan đến lừa đảo gian lận giảm 72%. Những kết quả này cho thấy hiệu quả của Quyết định 2345 trong việc tăng cường bảo mật và ngăn chặn các hành vi gian lận, mang lại sự an tâm và an toàn cho khách hàng trong các giao dịch tài chính.

Nhằm tiếp tục gia tăng an toàn bảo mật trong giao dịch thanh toán, tại Thông tư 17/2024/TT-NHNN ngày 28-6-2024 v/v Quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và Thông tư 18/2024/TT-NHNN ngày 28-6-2024 v/v Quy định về hoạt động thẻ ngân hàng, NHNN đã tiếp tục bổ sung các quy định mới về: Đối chiếu, cập nhật thông tin sinh trắc học; kiểm tra thời hạn hiệu lực của giấy tờ tùy thân; kiểm tra thời hạn cư trú đối với chủ tài khoản thanh toán và chủ thẻ…

Các quy định này yêu cầu khách hàng phải cập nhật thông tin sinh trắc học, cập nhật thông tin giấy tờ tùy thân hết hạn và cập nhật thông tin về giấy tờ chứng minh thời hạn cư trú (áp dụng đối với người nước ngoài cư trú). Các thông tin này đảm bảo chính chủ tài khoản/chủ thẻ khi sử dụng các dịch vụ tài chính ngân hàng, qua đó góp phần hạn chế tình trạng lừa đảo, gian lận chuyển tiền vào các tài khoản thuê/mua bán/mượn của đối tượng lừa đảo, đồng thời giảm thiểu thiệt hại cho khách hàng trong trường hợp bị lừa đảo đánh cắp thông tin bảo mật.

Theo quy định tại hai Thông tư nêu trên, từ ngày 1-1-2025, chủ tài khoản thanh toán/chủ thẻ ngân hàng sẽ bị TẠM DỪNG thực hiện các giao dịch ngân hàng trong các trường hợp sau:

Trường hợp Mô tả Ảnh hưởng Trường hợp 1 Khách hàng có giấy tờ tùy thân hết hạn hiệu lực Tạm dừng giao dịch thanh toán, rút tiền từ tài khoản thanh toán trên mọi kênh (bao gồm kênh quầy, kênh trực tuyến, kênh ATM…).

Tạm dừng giao dịch thẻ trên tất cả các kênh. Trường hợp 2 Khách hàng có giấy tờ tùy thân còn hiệu lực, nhưng chưa cập nhật/đối chiếu thông tin sinh trắc học với Cơ sở dữ liệu quốc gia Giao dịch bình thường tại kênh quầy.

Tạm dừng giao dịch thanh toán/rút tiền bằng phương thức điện tử (khách hàng sẽ không thực hiện được các giao dịch online thiết yếu như: Chuyển tiền, nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn...)

Tạm dừng giao dịch thẻ bằng phương thức điện tử (thanh toán thẻ trực tuyến và rút tiền mặt tại máy ATM).

Đặc biệt, theo quy định của Luật Căn cước 2023 (Luật số 26/2023/QH15), chứng minh nhân dân (bao gồm cả loại 9 số và 12 số) chỉ có giá trị sử dụng trong các thủ tục, giao dịch đến hết ngày 31-12-2024. Hiện nay, có nhiều khách hàng đang sử dụng thông tin CMT/CMND 9 số và CMND 12 số tại ngân hàng và sẽ bị tạm dừng giao dịch từ ngày 1-1-2025. Các khách hàng này cần cập nhật thông tin Căn cước/CCCD gắn chip trong thời gian sớm nhất.

Các quy định của Thông tư 17 và Thông tư 18 cũng sẽ ảnh hưởng đến nhóm khách hàng là người nước ngoài và doanh nghiệp. Theo đó, ngân hàng sẽ phải cập nhật thông tin về thời hạn cư trú khi mở và cung cấp dịch vụ tài khoản thanh toán/thẻ cho người nước ngoài. Ngoài ra, khi mở tài khoản thanh toán/mở thẻ cho doanh nghiệp, ngân hàng phải thu thập và theo dõi thông tin về: (i) giấy tờ tùy thân của người đại diện/người có liên quan của doanh nghiệp; (ii) thông tin sinh trắc học của người đó trong trường hợp thực hiện giao dịch bằng phương thức điện tử.

Hướng dẫn cập nhật thông tin sinh trắc học và giấy tờ tùy thân hết hiệu lực

Để không bị gián đoạn giao dịch, Vietcombank khuyến nghị các khách hàng cá nhân chưa cập nhật thông tin sinh trắc học và/hoặc chưa cập nhật thông tin Căn cước/CCCD gắn chip (còn hiệu lực) tại ngân hàng hãy:

Cập nhật thông tin sinh trắc học ngay trên ứng dụng VCB Digibank chỉ trong một vài phút (trong quá trình cập nhật thông tin sinh trắc học, khách hàng sẽ đồng thời được cập nhật thông tin giấy tờ tùy thân mới nhất).

Hoặc cập nhật thông tin sinh trắc học và/hoặc giấy tờ tùy thân tại các điểm giao dịch của Vietcombank trên toàn quốc.

Đối với khách hàng có giấy tờ tùy thân hết hạn, Vietcombank sẽ thông báo cho khách hàng qua email/SMS/OTT trong vòng 30 ngày trước khi giấy tờ tùy thân hết hiệu lực. Khách hàng cũng có thể đến các điểm giao dịch của Vietcombank để kiểm tra thông tin.

Đối với khách hàng chưa cập nhật thông tin sinh trắc học, Vietcombank sẽ có thông báo cụ thể khi khách hàng đăng nhập vào VCB Digibank và qua các kênh phù hợp khác.

Nếu chưa biết mình có cần phải cập nhật thông tin sinh trắc học hay không, khách hàng có thể chủ động kiểm tra theo hướng dẫn: Đăng nhập VCB Digibank >> Tìm kiếm tính năng "Cập nhật sinh trắc học" >> Bấm vào tính năng (Nếu khách hàng đã cập nhật sinh trắc học, hệ thống sẽ thông báo trên màn hình. Nếu khách hàng chưa cập nhật, hệ thống sẽ hiển thị thông tin hướng dẫn chi tiết).