Vietcombank được vinh danh giải thưởng “Sáng kiến Quản lý rủi ro của năm”

Đầu tháng 7-2024 vừa qua, tại Singapore, Tạp chí Asian Banking and Finance (ABF) đã vinh danh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) với Giải thưởng "Sáng kiến Quản lý rủi ro của năm" (Risk Management Initiative of the Year) cho Khung kiểm tra sức chịu đựng về vốn của Ngân hàng.

Giải thưởng của ABF năm 2024 quy tụ hơn 250 tổ chức tài chính đến từ 30 quốc gia, cho thấy tầm quan trọng và tinh thần cạnh tranh trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng ngày càng tăng ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Đại diện Vietcombank nhận giải thưởng tại Lễ trao giải ABF 2024

Giải thưởng "Sáng kiến Quản lý rủi ro của năm" (năm 2024) ghi nhận thành tựu của Vietcombank trong lĩnh vực quản trị rủi ro. Tạp chí ABF đánh giá: "Vietcombank là một trong số ít ngân hàng Việt Nam tiên phong hoàn thiện Khung kiểm tra sức chịu đựng về vốn toàn diện và nâng cao, sớm hơn quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Vietcombank, cùng với sự đồng hành của các đơn vị tư vấn uy tín về quản lý rủi ro, tiếp tục giữ vững vị thế Ngân hàng quản trị rủi ro hàng đầu tại Việt Nam".

Để đạt giải thưởng trên, Vietcombank đã chứng minh sự vượt trội trên tất cả các tiêu chí chặt chẽ của ABF về tính độc nhất (Uniqueness), tính sáng tạo (Innovation), mức độ hiệu quả (Effectiveness) và tầm ảnh hưởng (Impact) của công tác quản trị rủi ro, cũng như tính linh hoạt và thích ứng (Dynamism) của Ngân hàng trong các điều kiện thị trường biến động.





Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT Vietcombank phát biểu tại Lễ trao giải ABF 2024

Tại Lễ trao giải ABF 2024, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT Vietcombank nhấn mạnh cam kết vững chắc của Vietcombank trong việc duy trì các tiêu chuẩn tốt nhất trong quản trị rủi ro, qua đó nâng cao hiệu quả kiểm soát rủi ro, hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, đồng thời góp phần vào sự ổn định của thị trường tài chính Việt Nam.



Khung kiểm tra sức chịu đựng về vốn của Vietcombank là một cấu phần trong lộ trình triển khai Basel II F-IRB và Basel III của Ngân hàng. Kết quả kiểm tra sức chịu đựng là thông tin đầu vào quan trọng cho quá trình ra quyết định trong các lĩnh vực quản lý rủi ro, tài chính và chiến lược, đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả của Ngân hàng trong tương lai. Thực tế, Vietcombank luôn chủ động và chú trọng nâng cao văn hóa quản trị rủi ro, tiên phong trong nghiên cứu, áp dụng các mô hình, phương thức quản trị rủi ro tiên tiến theo chuẩn mực quốc tế, định hướng của cơ quan quản lý, cũng như nhu cầu quản trị nội bộ của Ngân hàng.

Việc đạt được giải thưởng từ một tổ chức quốc tế uy tín không chỉ là động lực mạnh mẽ để Ngân hàng tiếp tục sáng tạo, phát triển, mà còn khẳng định chất lượng và vị thế của Vietcombank - Ngân hàng quản trị rủi ro hàng đầu Việt Nam. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Vietcombank sẽ tiếp tục là điểm đến tin cậy cho các nhà đầu tư và khách hàng tại Việt Nam cũng như quốc tế.

Asian Banking and Finance (ABF) là tạp chí tài chính có trụ sở tại Singapore, là một thành viên của tập đoàn truyền thông "Charlton Media Group" - chuyên cung cấp các ấn phẩm B2B hàng đầu Châu Á gồm: Singapore Business Review, Hong Kong Business, Insurance Asia, Asian Power và Healthcare Asia. Với bề dày lịch sử gần 20 năm, Asian Banking and Finance là giải thưởng thường niên vinh danh những tổ chức tài chính trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã có các giải pháp, sản phẩm mang tính đột phá, tạo điểm sáng trong ngành tài chính, ngân hàng, đồng thời đưa ra những giải pháp tích cực, hiệu quả cho khách hàng. Các nội dung đề cử cho giải thưởng ABF năm 2024 được đánh giá bởi các lãnh đạo cấp cao đến từ các công ty kiểm toán/tư vấn hàng đầu thế giới gồm Ernst & Young, Bain & Co, PwC và Deloitte.