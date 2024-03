Lễ vinh danh Thương hiệu Bất động sản dẫn đầu 2023 – 2024 nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Bất động sản Mùa Xuân lần thứ 4 diễn ra sáng ngày 15-3 tại Hà Nội do Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) phối hợp tổ chức. Được sự chỉ đạo và bảo trợ của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, diễn đàn tôn vinh các thương hiệu dẫn đầu thị trường bất động sản và đưa ra dự báo về xu hướng, triển vọng và cơ hội đầu tư vào thị trường bất động sản Việt Nam trong giai đoạn tới.

Theo đó, Lễ Vinh danh là kết quả Chương trình bình chọn Thương hiệu dẫn đầu từ 1.000.000 độc giả trên hệ thống Reatimes.vn và Hội đồng bình chọn trực tiếp, độc lập, khách quan, bao gồm các nhà báo, các chuyên gia kinh tế - luật - quy hoạch - kiến trúc - xây dựng - bất động sản hàng đầu của Việt Nam.

Theo đại diện Hội đồng bình chọn, để được bầu chọn là 1 trong 10 "Doanh nghiệp bất động sản triển vọng nhất năm 2024", Trường Sơn Land phải vượt qua những tiêu chí khắt khe của giải thưởng như: Là những nhà phát triển lớn, tiệm cận với các nhà phát triển bất động sản hàng đầu; Có sinh khí mới và nguồn lực vượt trội, nhận được nhiều kỳ vọng trong năm 2024; Tuân thủ đúng quy định của pháp luật; Được khách hàng, đối tác tín nhiệm; Năng lực tài chính tốt; Có các dự án đã và đang triển khai được đánh giá tiềm năng.

Trường Sơn Land được vinh danh Top 10 doanh nghiệp BĐS triển vọng nhất năm 2024

Với giải thưởng được vinh danh, Trường Sơn Land tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín của công ty trên thị trường bất động sản. Trong năm 2023, bằng những chiến lược thích nghi với thị trường, doanh nghiệp đã nỗ lực phát huy những thế mạnh hiện hữu, luôn sẵn sàng đương đầu trước mọi thử thách và nắm bắt cơ hội. Doanh nghiệp cho thấy bản lĩnh vững vàng bằng những kế hoạch kinh doanh được xây dựng trên tinh thần chủ động – sáng tạo, hướng tới mục tiêu triển khai sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư cho khách hàng cùng khả năng sinh lời cao, xây dựng cộng đồng cư dân văn minh – thịnh vượng.

Him Lam Thường Tín đang là điểm sáng của thị trường BĐS phía Nam Hà Nội

Trên chặng đường hơn 15 năm không ngừng lớn mạnh, Trường Sơn Land đã ghi dấu ấn trên các lĩnh vực bao gồm: Bất động sản, Dịch vụ quản lý vận hành bất động sản, đầu tư tài chính. Những dự án do Trường Sơn Land đầu tư, phát triển đã tạo nên tiếng vang trên thị trường bất động sản như: KĐT Him Lam Tân Hưng (TP HCM), KĐT Him Lam Green Park (Bắc Ninh), Him Lam Riverside (TP HCM), Him Lam Chợ Lớn (TP HCM), Him Lam Phú An (TP HCM), Him Lam Vạn Phúc (Hà Nội), Him Lam Thường Tín (Hà Nội)…

Năm 2024, Trường Sơn Land đã và đang tiếp tục "ấp ủ" triển khai những kế hoạch kinh doanh mới để tiếp đà tăng trưởng và bứt phá trong thời gian tới, với nhiều dự án trải dài từ Bắc đến Nam, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và kiến tạo những giá trị bền vững cho tương lai.