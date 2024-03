Top địa điểm hút phái đẹp ngày 8-3

Thăm vịnh biển, check-in hoa bóng và tắm onsen với giá ưu đãi

Mùa này, Hạ Long mang một vẻ đẹp rất riêng với làn sương nhẹ bao phủ trên những đảo đá, tạo nên một bức tranh thủy mặc tuyệt mỹ. Dịp 8/3 sẽ thật lãng mạn và ý nghĩa nếu được cùng người thương và gia đình hội tụ trên boong tàu, tận hưởng phong cảnh hữu tình, hoặc cùng nhau khám phá các hang động, chèo thuyền kayak, lướt sóng hay câu cá…

Giá vé cáp treo Nữ hoàng tới Đồi Mặt Trời vui chơi chỉ còn 200.000 đồng/người dịp 8/3

Di chuyển từ Vịnh vào đất liền, du khách có thể lựa chọn tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Ha Long. Dịp này, giá vé cáp treo Nữ hoàng tới khu vui chơi Đồi Mặt trời cho cả người lớn và trẻ em chỉ còn 200.000 đồng. Khu du lịch đặc biệt chuẩn bị sẵn những bó hoa bằng bóng đủ màu sắc, để dành tặng riêng cho những du khách nữ và đặt tại Ga đi, Ga đến những photo booth tạo hình kỳ công bằng những loại bóng màu khác nhau, tương ứng với những thông điệp "hóm hỉnh" như: hoa vàng dành tặng nữ hoàng hay hoa hồng năm nay lấy chồng. Đây hứa hẹn sẽ là góc "sống ảo" khiến các chị em "mê tít".

Chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp tại Yoko Onsen Quang Hanh

Trong hành trình khám phá miền di sản, du khách nhất định phải thử tắm khoáng nóng onsen chuẩn Nhật tại khu nghỉ dưỡng Yoko Onsen Quang Hanh, cách thành phố Hạ Long chỉ 30 phút di chuyển bằng ô tô. Dịp này, khu nghỉ dưỡng dành tặng du khách, đặc biệt là phái đẹp cơ hội chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp toàn diện theo phương pháp chuẩn Nhật với mức giá ưu đãi từ 15% - 20% cho dịch vụ lưu trú và tắm onsen.

Lạc lối trong "xứ sở Hà Lan", nghỉ dưỡng phong cách Pháp đúng điệu tại Bà Nà

Một lời khuyên đặc biệt độc đáo cho các đấng mày râu là nên đưa người thương của mình đến với đỉnh Bà Nà (Đà Nẵng) dịp 8/-, để lạc lối trong "xứ sở Hà Lan" với cả triệu bông hoa tulip đang bung nở rực rỡ trong Lễ Hội Mùa Xuân. Đến đây, những cặp đôi còn được hóa thân thành hoàng tử, công chúa để dạo bước bên những lâu đài nguy nga, tráng lệ, vui chơi mê say tại làng Pháp hay say sưa cùng những vũ công cancan, tango, malambo... trong các minishow diễn ra khắp khu du lịch mỗi ngày.

Các cặp đôi thỏa sức check in bên khung cảnh lãng mạn tựa cổ tích tại Bà Nà

Dịp 8-3, khu du lịch sẽ bày bán những bó hoa tươi thắm để đấng mày râu thể hiện tình cảm với một nửa của mình. Cùng với đó là các tiểu cảnh check-in theo chủ đề, để các cặp đôi thỏa sức chụp hình bên khung cảnh lãng mạn tựa cổ tích của núi Chúa.

Hành trình đến với Sun World Ba Na Hills sẽ thêm phần lãng mạn cho các cặp đôi khi dành một đêm tại đây để nghỉ dưỡng theo phong cách Pháp, trong khách sạn Mercure Danang French Village Bana Hills và trải nghiệm Bà Nà về đêm sôi động với tiệc buffet tối, chương trình nghệ thuật, gameshow đặc sắc tại Beer Plaza hay tham gia lửa trại.

Nghỉ dưỡng lãng mạn chuẩn Pháp tại khách sạn trên đỉnh Bà Nà

Dịp này, cả Sun World Ba Na Hills và Mercure Danang French Village Bana Hills đều đang dành những ưu đãi giá đặc biệt cho người dân Quảng Nam - Đà Nẵng. Chỉ cần mua vé vào cổng khu du lịch với giá 350.000 VND/người và chi 1.850.000 VND/người/đêm tại khách sạn là du khách có được hành trình vui chơi nghỉ dưỡng "vui quên lối về" tại đỉnh Bà Nà.

Còn tại trung tâm thành phố, Công viên Châu Á - Asia Park cũng là điểm hẹn thu hút khi dành cho du khách dịp 8/3 những món quà ưu đãi hấp dẫn gồm: 300 voucher giảm 10%, 200 voucher giảm 20% cho các hoạt động tại các gian hàng ẩm thực của chợ Vui Phết, 10 voucher thăm nhà ma và 10 voucher đi xe điện.

Lên núi Bà Đen, Tây Ninh chiêm ngưỡng hoa tulip, ngắm hoa đăng

Từ TP HCM, núi Bà Đen, Tây Ninh đang là điểm đến được nhiều cặp đôi và gia đình yêu thích bởi thời tiết mát mẻ và thời gian di chuyển chỉ chưa tới 2h chạy xe.

30.000 bông hoa tulip sẽ nở rộ trên núi Bà Đen đúng dịp 8/3

Ngoài di chuyển thuận tiện, Núi Bà Đen còn là điểm đến "gây thương nhớ" dịp này khi tựa "khu vườn Châu Âu" bởi hàng trăm ngàn bông tulip đang nở bừng khu vực đỉnh núi. Đặc biệt, mùng 8/3 năm nay chính là thời điểm nở rộ nhất của 30.000 bông hoa tulip trong hai đợt cuối cùng của mùa tulip trên nóc nhà Nam bộ. Còn gì lãng mạn hơn khi đấng mày râu dành cho người thương của mình cả một khoảng "trời Âu" bên những thảm hoa rực rỡ trong ngày tôn vinh một nửa thế giới.

Ngoài thưởng hoa, khi đến với núi Bà Đen, du khách còn được thưởng thức show nhạc nước là sự kết hợp kỳ ảo giữa ánh sáng, laser, nước, và âm nhạc đậm sắc màu thiền định, được biểu diễn trước tôn tượng Bồ Tát Di Lặc và chiêm ngưỡng biển ánh sáng lung linh trên đỉnh núi được tạo nên bởi nghi thức dâng đăng thiêng liêng mỗi tối thứ Bảy trong suốt mùa Hội Xuân Di Lặc vẫn đang diễn ra. Đây là một trải nghiệm đặc biệt độc đáo mà không điểm đến nào tại Việt Nam có được.

"Chạy show" tại Sunset Town, Phú Quốc

Tại khu vực miền Nam, Phú Quốc cũng hứa hẹn là điểm đến sôi động dịp 8/3. Thị trấn Sunset Town nằm phía Nam đảo đang hấp dẫn du khách với hàng loạt trải nghiệm từ ngày đến đêm. Các cặp đôi khi đến đây không khó để bắt được những khoảnh khắc lãng mạn dành cho nhau như trao nụ hôn ngọt ngào trong ánh hoàng hôn buông trên Cầu Hôn, cùng ngắm pháo hoa rực rỡ lúc kết show công nghệ đa phương tiện Nụ Hôn của Biển Cả - Kiss Of The Sea hay nghỉ dưỡng tại khách sạn La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton mang vẻ đẹp hoàn mỹ của vùng biển Địa Trung Hải.

Không khó để bắt được những khoảnh khắc lãng mạn tại Thị trấn Hoàng hôn - Sunset Town, Phú Quốc

Nơi đây cũng không thiếu các trải nghiệm sôi động, đậm nét văn hóa để các cặp đôi và gia đình được thư giãn thả ga như xem trình diễn nghệ thuật thể thao mạo hiểm Sunset Jetski Show: Vòng xoáy tình yêu (Love Hurricane), trình diễn nghệ thuật Rối Việt, vui chơi tại Vuifest Bazaar - Chợ đêm sáng tạo Vui Phết hay du ngoạn cáp treo và thỏa sức thư giãn với những làn trượt và trải nghiệm đầy thử thách ở Sun World Hon Thom.