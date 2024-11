Tối 22-11, Dàn nhạc SSO sẽ mang những bản Divertimento trứ danh đến với khán giả thủ đô

Những đêm hòa nhạc do dàn nhạc SSO tổ chức hàng tháng luôn thu hút sự quan tâm và chinh phục khán giả trên mọi cung bậc cảm xúc bởi nhạc mục phong phú về thể loại cùng tính thẩm mỹ cao. Tháng 11 này, Giám đốc âm nhạc kiêm Nhạc trưởng chính - Olivier Ochanine lựa chọn những bản divertimento trứ danh đến từ bốn nhà soạn nhạc lỗi lạc là Scott Joplin, Béla Bartók, W. A. Mozart và Jacques Ibert. Những giai điệu vui tươi của divertimento hứa hẹn sẽ khiến khán giả không ngừng nhún nhảy theo âm nhạc và rời khán phòng hòa nhạc trong tâm trạng phấn khởi nhất.

Đêm hòa nhạc tháng 11 của dàn nhạc SSO sẽ mang chủ đề "Divertimento"

Divertimento là một thể loại âm nhạc cổ điển xuất hiện từ thời kỳ Baroque và phát triển mạnh vào thời kỳ Cổ điển. Từ "divertimento" xuất phát từ tiếng Ý, mang nghĩa "giải trí" hoặc "thư giãn". Đúng như tên gọi, divertimento thường không quá phức tạp như giao hưởng hay sonata, mà mang tính chất thoải mái, vui tươi, dễ cảm nhận.

Với nhạc mục gồm bốn tác phẩm của những tượng đài nhạc giao hưởng thế giới, "Divertimento" sẽ được khởi đầu bằng một bản jazz nhẹ nhàng "Three Rags for Five" của Scott Joplin, chuyển soạn bởi John Iveson cho ngũ tấu kèn đồng. Joplin là nhà soạn nhạc tiên phong của thể loại Ragtime – một phong cách nhạc jazz cuốn hút với đặc trưng là những nhịp điệu đảo phách. Tác phẩm "Three Rags for Five" sử dụng ba bài Rag nổi tiếng của Joplin như ba câu chuyện nhỏ, đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc từ mở đầu sôi nổi, đầy tinh thần lạc quan qua "Maple Leaf Rag", đến hài hước, phấn khích trong "The Entertainer" và khép lại bằng những nhịp điệu mạnh mẽ của "Pine Apple Rag", khơi gợi cảm xúc hân hoan của mùa lễ hội cuối năm.

Nhạc trưởng Olivier Ochanine

Dàn nhạc sẽ tiếp tục làm say đắm người nghe qua tác phẩm "Divertimento for Strings" của Bartók - một sự pha trộn thú vị giữa chất liệu dân gian Hungary và ngôn ngữ âm nhạc hiện đại, với cấu trúc gồm ba chương. Khác với niềm vui giản dị của bản Ragtime đầu tiên, "Divertimento for Strings" là câu chuyện đầy sâu lắng của Bartók trong giai đoạn đầy biến động trước Thế chiến thứ hai, khi ông đang tìm kiếm sự an toàn ở Thụy Sĩ. Những chương nhạc được đánh lên cũng là khi khán giả sẽ tìm thấy cho riêng mình những giây phút tịnh tại, đầy sâu lắng.

"Divertimento for Winds", KV 270, No. 14 của Mozart đánh dấu một bước ngoặt ấn tượng mới trong hành trình cảm xúc của khán giả. Được viết vào năm 1777, đây là một trong những tác phẩm thuộc thể loại divertimento nổi bật của Mozart. Bản nhạc viết dành riêng cho dàn nhạc hơi này thường được diễn trong các buổi tiệc hoặc buổi gặp gỡ của tầng lớp quý tộc. Bằng những giai điệu tươi vui, sống động với tốc độ nhanh cùng sự kết hợp thú vị của bộ nhạc cụ, "Divertimento for Winds", KV 270, No. 14 hứa hẹn khiến khán giả cảm thấy như đang được tham dự một bữa tiệc cung đình xa hoa.

Khép lại đêm nhạc là một sáng tác của Ibert cho vở kịch Un Chapeau de Paille d’Italie (Một chiếc mũ rơm của Ý), kết hợp nhiều yếu tố nhạc kịch với phong cách trào phúng và hài hước. Màn trình diễn điêu luyện của dàn nhạc trong bản nhạc sôi nổi, đậm tính chất lễ hội, cùng điểm nhấn là những đoạn nhạc có sử dụng cả tiếng còi cảnh sát hay phần bè piano hứa hẹn sẽ làm "bùng cháy" không khí tại Nhà hát Hồ Gươm.

Đêm hòa nhạc hứa hẹn mang đến trải nghiệm nghệ thuật đáng nhớ cho khán giả

Từ những giai điệu vui tươi, nhẹ nhàng của Joplin, chuyển qua những nốt trầm tư của Bartók, đến "thanh âm tao nhã" của Mozart và kết thúc bằng nét hài hước dí dỏm của Ibert, đêm nhạc "Divertimento" được kỳ vọng mang đến cho khán giả không chỉ một trải nghiệm nghệ thuật đáng nhớ, mà còn cả khoảng thời gian để thư giãn và cảm nhận niềm vui hân hoan trong thời điểm cuối năm đang cận kề.